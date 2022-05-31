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Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

денисова

Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Уповноваженої з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" її звільнення проголосували 234 нардепи, з них 17 - колишні ОПЗЖисти.

Читайте також: Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Денісовій, - Палійчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+95
Це вже в котрий раз зелень підтерлася конституцією України??
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31.05.2022 15:10
+80
Безуглая, предлагавшая расстреливать наших солдат, красит ногти????
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31.05.2022 15:10
+72
И слились в экстазе с ОПЗЖ. Близнецы братья.
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31.05.2022 15:34
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Зеленым конституция не писана. Они же принтер, а не депутаты.
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31.05.2022 17:00 Відповісти
это не конституция это закон Украины
с изменениями 2022 год №389-VIII от 12.05.2015, редакция от 19.02.2022

вроде действующий
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31.05.2022 17:06 Відповісти
G7 проявила озабоченность или взволнованность? Нет! Значит всё по закону и демократично, если не согласен можешь идти и учить жизни западных лидеров.
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31.05.2022 17:05 Відповісти
А якщо проявлять, то що скажеш?
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31.05.2022 17:32 Відповісти
тогда он сошлется на СПОРТЛОТО
Не обращай внимания на дурочка, отправь его в спам
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31.05.2022 17:35 Відповісти
Це кац, сьогодні аккаунт під конкретну подію відкрив.
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31.05.2022 17:37 Відповісти
да, мы в курсе, что ***** в крембле очень не нравиться, когда дискредитируют его вооруженные силы, даже статью в УК придумали
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31.05.2022 17:39 Відповісти
возникла новая историческая общность депутанов - обьединённая партия зелёная жопа.
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31.05.2022 17:53 Відповісти
ВОНО зрадник!!
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31.05.2022 18:00 Відповісти
ну тогда тебе к телевизору , на 1+1 , тут что делаешь ?
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31.05.2022 18:14 Відповісти
бачите! от навіть воно визнає, що це "дєйствіє зєлєнскава"! навіть не паляться ідіоти1)))
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31.05.2022 18:23 Відповісти
Вимога дотримуватися закону - це зрада?
Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Ст.10:
У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини...
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31.05.2022 18:23 Відповісти
Серьоня, ти той самий Іванов, що в пулі Падаляка? ти ж був таким патріотом, не тисне твій можжечок те, що Падаляк дружбан (за грубі гроші) у Льовочкіна ? цікаво, скільки тобі платять, похвастайся. Як там Петров?
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31.05.2022 18:44 Відповісти
Верещучку поставлять тепер на посаду? Бо щось від неї ні звуку після "евакуації" з Азовсталі. Денісова посміла щось мявкнути про наших полонених азовців і зразу на звільнення. Так що тепер тільки хороші новини про права людей на окупованих територіях. Щоб помирились швидше с руснею, бо як підпишеш мир, коли говорять про дитячі згвалтування?
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31.05.2022 18:14 Відповісти
Під час війни існують речі, які не підлягають розголошенню! ЗМІ й так надзвичайно тріпається про всі наміри військових, неначе навмисне один поперед одного змагаються оповістити рашистів та надати їм якнайбільше інформації! А ще провокують народ на здіймання обурень, направлених на владу замість ворога! Валяйте, обсирайте президента та владу на радість оркам та пуйлу
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31.05.2022 21:58 Відповісти
На радість і для зручності ординським військам був покладений новенький асфальт замість масового виробництва ракетних систем "Вільха".
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31.05.2022 22:33 Відповісти
А давайте ми нічого не будемо знати ні про що, сліпоглухонімі громадяни, які дуже б сподобались влад, такі собі кєглі, ні питань щоб не задавали, ні цікавились нічим, тільки щоб старанно лозунги повторювали. Подивились на ніч "вечірнього аристовича", заспокоїлись і жили собі спокійно поки їх не прийдуть і не вбьють. Так я вам скажу, що люди не тупі і питання, хоч як вони зараз замилюють "неначасі", все одно є в голові у кожного. Хай брешуть далі, тільки ще більш закопаються в своїй брехні.
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01.06.2022 10:40 Відповісти
В тому то і річ, що здебільшого брешуть саме ЗМІ. Ніхто не каже про геть відсутність інформації! Але повідомляти потрібно лише факти, що вже відбулися, а не "нададуть... будуть... хочуть... зроблять... можуть..." По-перше, це звучить як попередження ворогу задля його спланування реакції, а по-друге, породжує всілякі домисли, байки та нікому непотрібні суперечки між людьми. Чи я не права?

Ніяка країна в світі не додумається з подачі ЗМІ розголошувати держтаємниці, тим більш які стосуються операцій розвідки та служб СБУ. А щодо конкретної даної статті про звільнення, то маю таку думку, що якщо людина не в змозі виконувати свої обов'язки та спричиняє своїми діями лише гальмування, то які можуть бути потурання та спирання на недолугий закон. Чи ба, "за станом воєнного часу не можна звільняти..." ???? А якщо на посаді виявися зрадник, то теж "не можна звільняти"? Хіба не логічно? До того ж панночка має пенсійний вік, то може пора вже і на відпочинок, якщо так важко впоратись зі своїми обов'язками? При владі мають бути МОЛОДІ енергійні люди, бо це дуже виснажлива робота (якщо дійсно працювати, а не протирати штани). А спати на засіданнях можна і вдома біля телевізора. Ось така моя думка. Може комусь і не сподобається, та я і не збираюся доказувати свою правоту із піною у рота) Це тільки МОЯ позиція, а приймати її чи ні - кожен вирішує сам)
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03.06.2022 14:23 Відповісти
Із голосування видно хто друзі і однодумці у Слуг. Як но ховай, а шило із мішка вилізе.Чим далі тим частіше буде лізти. Попереду у Слуг багато роботи: відібрати мандат у Пороха і посадити його, розігнати і бажано посадити системну проукраїнську опозицію, закрити неугодні патріотичні ЗМІ або прибрати до рук, направити потоки фінансової та іншої допомоги Заходу в потрібне русло, прибрати до рук майно Пороха і незгодних або і просто багатих людей, задовольнити Бєню, одним словом - багато роботи. Зараз їм заважають ці пратівниє патріоти, які все частіше задають питання, на які немає відповіді.
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31.05.2022 18:36 Відповісти
Війна не привід для відмови від боротьби із корупцією! Все правильно: посадити найголовнішого корупціонера країни та його приближену зграю, правильно! вивернути їм всі кишені та повернути майно до державної власності! Хай світ бачить, що ми не дамо крадіям жити спокійно та діяти й далі під шумок війни! Ой тільки не починайте мені розповідати про свій патріотизм та про "чесно зароблені мільярди..." Як вони так чесно зароблені, то що заважає всім олігархам зараз зробити суттєвий внесок на допомогу державі та пожертвувати своїми статками (бо ж ще зможуть "чесно заробити"). Як Білл Гейтс...

Порох зганьбився сам, та зганьбив нашу країну за часи свого правління, тому нам зараз з такою насторогою надають допомогу, бо ще залишилося оте ганебне враження про корупційну державу з корупційним експрезидентом, який занадто переоцінив свій "авторитет", що навіть не соромився з'являтися на міжнародні зустрічі в нетверезому стані!!! Чи може будете це заперечувати? Махінаціям пороха з масштабних крадіжок та здирання шкіри з країни міг би позаздрити навіть "великий комбінатор" О. Бендер! А захищають зараз петю та всіляко надриваються аби зганьбити Зеленського лише ті, хто разом із петром махлював потихеньку, а може і не потихеньку, а на всю котушку, та крав ловкенько...
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31.05.2022 22:26 Відповісти
Тобі 300 млн гр, які Порошенко витратив на армію за перші 2 місяці війни це мало? Скільки пожертвував Коломойський? 0 гр. Скільки пожертвував Зеленський, який згідно публікацій в нідерландській пресі, догнав по статкам Порошенка?
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31.05.2022 23:01 Відповісти
Сам вирахував, чи на власні очі бачив квитанції? І звідки витратив? Зі своєї кишені? Смішно.. Звідки знаєш, скільки і чого витратив Зеленський? Теж сам прослідкував транзакції на його рахунках? Порох жодної копійки не дасть, щоб не витягти із того прибуток: взяв у держави 300 млн, витратив на армію 300 грн і подарував чоколадку одну на всіх українців))) Все інше - то хизування із гуманітаркою під лозунгом "Це я дарую нашим славним воїнам!"
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01.06.2022 02:59 Відповісти
В слове "Рада" ошибочка вышла. Потерялась одна буква. Вот "Зрада" - и смысл более глубокий и выглядит реальнее.
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31.05.2022 18:40 Відповісти
Краще подумайте, як випхати ЗЕ поки він корін не пустив. Бо потім цей володінька, теж тут буде обнулятися.
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31.05.2022 19:16 Відповісти
Краще подумаємо, як випхати півника та всіх порохоботів, та бажано якнайдалі із країни, а може щей на Луну! Там місця багато, всім вистачить і на майно ніхто зазіхатись не буде!!!!!!!!
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31.05.2022 22:31 Відповісти
Лариса ******!

Дивись краще, щоб тебе не випхали. Сьогодні зарегілась - сьогодні і деактивують.
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31.05.2022 22:52 Відповісти
Чим нижчий рівень розумового розвитку, тим гучніші образи))) Тож маю таку думку, що твій "дотепний жарт" дійсно вказує на недолугість розуму,... сумненько... Рот не почорнів від матюгання, яким ти образила свою жіночність, але ніяким чином не мене))) Будь здорова, щаслива та набирайся розуму - знадобиться у житті)))
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03.06.2022 14:30 Відповісти
Какие то упаднические настроения. Хоть не заходи сюда'. Все плохо,мы все умрем.Капец.
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31.05.2022 19:16 Відповісти
😁
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31.05.2022 19:26 Відповісти
Суцільна зрада зрадная!

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31.05.2022 21:15 Відповісти
Ти хочби символіку рашистську видалив із ніку!!!! Спалився та не помітив навіть!!!!!
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31.05.2022 22:34 Відповісти
Це не палєво - це виклик ботівський.
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31.05.2022 22:41 Відповісти
ну то й не заходь! проходишь мимо - проходи!
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01.06.2022 00:31 Відповісти
Давно пора ту москальку копнути у дупу...
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31.05.2022 20:26 Відповісти
Зеленые уже в край берега потеряли, не удивлюсь если какого-то юзика поставят
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31.05.2022 20:46 Відповісти
Можна Сівоху поставити. Шось давно не чути, що він усцикався. )))

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31.05.2022 21:22 Відповісти
поясните , кто в теме : че хорошего для нашей страны сделала денисова ? какй у нее
доход ( не зарплата ) ? какая у нее машина , дом , квартира ?
и все станет все ясно
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31.05.2022 21:34 Відповісти
Ще прийде час і для зелебобів вони повинні це зрозуміти
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31.05.2022 21:41 Відповісти
Бо правдиво описывала зверства ....
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31.05.2022 21:44 Відповісти
Коля - мітбол однозначно кращій захісник всіх людей…
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31.05.2022 22:19 Відповісти
А Єрмаків та Баканових "на переправі" чому не міняєм?..
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31.05.2022 22:19 Відповісти
Нарешті позбулись колаборантки
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31.05.2022 22:58 Відповісти
а хтось пояснить зрозуміло - ЗА ЩО???
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01.06.2022 00:33 Відповісти
Ніде пояснень нема.
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01.06.2022 01:11 Відповісти
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