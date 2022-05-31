Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Уповноваженої з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" її звільнення проголосували 234 нардепи, з них 17 - колишні ОПЗЖисти.

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