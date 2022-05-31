Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Денісовій, - Палійчук

У Верховній Раді зібрано підписи про висловлення недовіри омбудсмену Людмилі Денісовій.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій", - зазначила вона.

Деталей наразі невідомо.

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