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Новини Політика України
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ВР (11728) Денісова (874) звільнення (1511) недовіра (18) підписи (26) Слуга народу (2544)

Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Денісовій, - Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

денісова

У Верховній Раді зібрано підписи про висловлення недовіри омбудсмену Людмилі Денісовій.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій", - зазначила вона.

Деталей наразі невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова підтвердила плани Ради завтра відправити її у відставку: "Офіс Президента не влаштовує моя активність"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
Ага, и они хотят поставить на ее место Марьяну Безуглу. Которая предлагала, как правильно расстреливать командирам своих подчиненных солдат. Очень хороший будет омбудсмен по правам человека))
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31.05.2022 11:46
+30
Виборці Зе, уявляєте, яка трагічна ситуація з Азовом,
якщо про катування воїнів написала омбудсмен
Денісова і її зразу ж звільняють ( можливо сьогодні),
Так от, Азов здали в полон і ви, нешановні виборці Зе,
здали в полон, здали на катування ворогу.
Як вам живеться і спиться з цією думкою? 😥
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31.05.2022 12:03
+29
вместо денисовой предложат безумну. Она заслужила уже. Если не прокатит, то есть запасная кандидатура - коля-каклета, награжденный именным шампуром.
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31.05.2022 11:46
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Да, чтобы побрехушку выбрать.
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31.05.2022 11:44 Відповісти
Який головний брехун, така і побрехушка.
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31.05.2022 11:47 Відповісти
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31.05.2022 12:44 Відповісти
Бо Денісова має відношення до Порошенка.
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31.05.2022 11:52 Відповісти
Денісову треба перевірити на поліграфі, щоб нарешті з*ясувати до кого чи до чого вона має відношення...насправді. Та з*ясувати для чого насправді уроджена архангелогородка випускниця Архангельсього педучилища та вихованка юрфаку Ленінградського універу( в якому до речі навчався і ху...ло !)).. етнічна росіянка( в дівоцтві Анкудінова) як раз перед розпадом СРСР у 1989 році залишила рідний Архангельськ та посаду консультанта Архангельського обласного суду й переїхала у спекотний Сімферополь на посаду юристконсула Кримського обкому комсомолу))) Та з*ясувати чому вона так стрімко робила кар*єру у проросійському середовищі Криму та хто їй в цьому допомагав
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31.05.2022 12:44 Відповісти
в Криму Денісова була у Тимошенко
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31.05.2022 12:48 Відповісти
Згоден. І поряд в кімнаті провести тест Бубочки і Ермака.
Цікаво, які будуть результати?
Хто з них зрадник і совковий ватник?
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31.05.2022 13:04 Відповісти
Потрібно бути повним ідіотом, щоб в 1989 році, не поміняти обл.суд в архангельску на обком комсомолу в Криму. Дитинко, скільки тобі рочків?
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31.05.2022 13:25 Відповісти
ніякого відношення Денисова до Порошенка не має! Була в команді Юлі. А знімають її за те, що написала правду про те, як орки по-звірячому в полоні знущаються з Азовців!!! Адже виродки з Банкової пропіарили здачу в полон наших Героїв, як свою чергову перемогу! А тут Денисова все зіпсувала!!!
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31.05.2022 13:16 Відповісти
Не соблюдает "синхронности колебаний" с линией зеленой жОПы.
Усложняет процесс "поиска мира" в очке *****...
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31.05.2022 13:29 Відповісти
зеленые поцы в своем репертуаре------ ИДЕТ ВОЙНА,а эти твари разьединяют народ
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31.05.2022 12:49 Відповісти
Не велика потеря
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31.05.2022 11:44 Відповісти
"хуже нє будєт ?"

а вот і будєт, із Маріанною Безумною
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31.05.2022 12:49 Відповісти
їбала жаба гадюку
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31.05.2022 11:45 Відповісти
Ага, и они хотят поставить на ее место Марьяну Безуглу. Которая предлагала, как правильно расстреливать командирам своих подчиненных солдат. Очень хороший будет омбудсмен по правам человека))
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31.05.2022 11:46 Відповісти
Безугла вся в ділах і заботах хто здав вагнерівців.
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31.05.2022 11:49 Відповісти
Безугла то ворог і зрадник. Для таких потрібен окремий підрозділ снайперів.Просто валити по тихому сук и все.
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31.05.2022 12:16 Відповісти
Бєню першогл
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31.05.2022 12:32 Відповісти
Блазня другого.
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31.05.2022 13:27 Відповісти
- Ну и **** припёрлись? Ой-ой-ой, права нарушили... Ахахахаха! Права у них, ой девочки, я не могу... Запомните: права тут у меня, а у вас - обязанности!
- Марьяна, а вы точно омбудсмен?
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31.05.2022 12:14 Відповісти
безугла не буде, бо їй 34 роки, а треба 40 і більше.
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31.05.2022 13:40 Відповісти
вместо денисовой предложат безумну. Она заслужила уже. Если не прокатит, то есть запасная кандидатура - коля-каклета, награжденный именным шампуром.
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31.05.2022 11:46 Відповісти
- Кароч, такой расклад. Теперь в приоритете у нас - вип-персоны и члены правящей партии. Всякие там лузеры не в счёт, лохушки нарожают. Чё? Утритесь, нищеброды - я на брюлики трачу стока, скока вы за всю свою голимую жизнь хер заработаете! А на господина Владимира Александровича ротилово открывать ша! Один звонок, и вас прикопают под Киевом, места всем хватит! Со мной не забалуешь!
- Да, Марьяна... Омбудсмен из вас так себе.
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31.05.2022 12:05 Відповісти
Вот так, по щелчку пальцев!
Может, так же легко они соберут подписи за отставку лейтенанта бакланова, заполнившего СБУ рускими агентами?!
Хотя, кто ж им позволит!
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31.05.2022 11:48 Відповісти
Шило на мило
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31.05.2022 11:48 Відповісти
Шило на смердюче лайно.
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31.05.2022 13:24 Відповісти
а какие мотивы? Вот у Верещук - Мери Поппинс тоже с гуманитарными коридорами дело дрянь, но от должности ее почему-то не отстраняют
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31.05.2022 11:56 Відповісти
Вона верещить так як нАдА
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31.05.2022 12:05 Відповісти
Колеблется синхронно "с линией" зеленой жОПы...
И не усложняет процесс "поиска мира" в очке *****.
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31.05.2022 13:37 Відповісти
с проблемой Азовстали она справилась "блестяще", а на калидоры жаловаться некому...
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31.05.2022 12:22 Відповісти
Розкаже за чонгару вы що
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31.05.2022 12:34 Відповісти
занадто багато останым часом казала про Азовта тортури до них выд свинособак....Зелена мразота не бажае про це чути....
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31.05.2022 11:56 Відповісти
це дуже б'є по рейтингу Лідора. Тому і засекретили все що звязано з Азовом.
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31.05.2022 13:08 Відповісти
политсила Слуга какого народа?
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31.05.2022 11:56 Відповісти
А ви шо, антісєміт, задавать такіе правакационниє вапроси ва время кагда ***** каламойша палучаіт газ ат украінскава гасударства за 50% ат риначнай цени? Нєначасі же!!
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31.05.2022 12:00 Відповісти
у них партійці трохи по іншому розуміють "слуга народ "У"
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31.05.2022 15:17 Відповісти
Может лучше обратили бы внимание на бывшего слугу сивковича гетмановича,его хитрую деятельность и его мамочку с количеством имущества,как у миллиардерши.
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31.05.2022 11:59 Відповісти
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31.05.2022 12:00 Відповісти
Безмозла класно витанцьовує в Трускавці
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31.05.2022 12:05 Відповісти
В астралі?
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31.05.2022 12:07 Відповісти
А безумная прикольная
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31.05.2022 12:36 Відповісти
Добавьте Безуглую и Гетманцева с гопкомпанией недоумков зелёного крокодила...дЕрмака не надо...он личный Штирлиц путлера

..
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31.05.2022 12:00 Відповісти
Т.Чорновіл 30.05.2022
Людмила Денісова - уповноважена Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) сьогодні заявила, що завтра очікує процедури усунення з посади. Незаконного, до речі, відразу з трьох причин. Більше того, Денісова сьогодні заявила, що її хочуть позбутися через те, що офісу президента дуже не подобається надмірна її увага до порушення прав людини на окупованих територіях. Хто б сумнівався! Формально вчепилися за надмірно деталізовані повідомлення про зґвалтування рашистськими виродками жінок, чоловіків і дітей. Ще може бути причиною те, що Денісова надто настирливо добивалася доступу до інформації про списки й обмін полонених, від чого її жорстко відсторонювали, бо там дехто з влади, як видається, розпочав створювати брудний бізнес на крові.

Інформацію, що Денісову збираються усунути, підтвердили й три джерела в слугах Зеленського, про це вже повідомили більшість інформаційних агентств. І навіть Стефанчук також не заперечив, що слуги починають збір підписів за її усунення. Сама омбудсменка запевняє, що розправитися з нею вирішили після наради в зєпрідєнта. Тиск на Денісову, щоб пішла сама, чинять і через її дочку (надає психологічну допомогу потерпілим від окупації), яку почали через щось тягати на допити. Ці зелені узурпатори вирішили, що війна все спише. Ой, думаю, що не спише. Матимуть пару місяців, доки люди оговтаються від трагедій, а далі..

До Денісової в мене особливих сентиментів нема. Вона аж надто старалася не сваритися з цією бандитською владою. Ми її не бачили на незаконних процесах проти генералів Марченка, Павловського, проти Антоненка й інших волонтерів та армійців, як і не відреагувала вона на процесуальні порушення прав Порошенка. Отепер ця влада віддячила їй за лояльність.

Але мова не про мораль, бо наша укрсучвлада й мораль не сумісні. Які мотиви, щоб іти на дике порушення закону й протягувати усунення чужої (хоча й лояльної) та пропихати свою кандидатуру. Та саме в цьому і є - це логіка слуг: цілковито узурпувати всі гілки влади, доки люди думають про війну, про виживання й не завжди звертають увагу на злочини нинішніх владців. На місце омбудсмена мітять... Тут ви краще присядьте, бо це вже поза всіма межами цинізму: Микола Тищенко, Мар'яна Безугла та Олександр Качура. Про перших двох слуг ви вже наслухані понад міру. Це буде просто знущання. А Качура дуже специфічний пресонаж. Він колись ініціював відкриття проваджень проти родини Байденів. Але не всі знають, що це близький соратник медведчука. Спершу очолював Солом'янську районну організацію його "Українського вибору", а коли напередодні Революції Гідності медведчук втік до москви, саме Качура очолив його всукраїнську антидержавну структуру. Ще є четверта кандидатка - уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька. Про цю нічого не чув. Думаю, що ті, кого вона мала б захищати, також.

А тепер про беззаконня. Омбудсмен чітко за законом обирається на 5 років. Без варіантів. Про це сказано в статті 5. Підстави звільнення виписані в статті 9 про цю інституцію. Там нема жодних недовір, тільки у випадку наявності однієї з виключного списку підстав. Жоден пункт навіть наближено не підходить.

Але слуги вирішили скористатися своїм антиконституційним законом про особливості державної служби у воєнний час, ухваленим 12 травня. Він дає парламенту право звільняти людей, призначення яких віднесено до повноважень ВР, причому робити це шляхом висловлення недовіри. Ще раз - закон суперечить Конституції, що, звісно, не зашкодило злісному порушнику Конституції його підписати. А як же, якщо ініціативу проштовхували єрмаківські попихачі. От лише тут настає головна проблема, яку зелені узурпатори, звісно, вирішили проігнорувати, але за це колись доведеться відповісти. Бо в статті 4 основного закону "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" чітко зазначено наступне:

стаття 4
... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях.
https://t.me/Chornovil_official/5904
Отже, увага! Жоден закон про якісь зміни до режиму воєнного стану та про узурпацію під цим приводом хоч чого б то не було, не можуть надати депутатам права звільнити омбудсмена під час дії воєнного стану, бо такий крок уже наперед заборонений профільним законом. Слуги через це переступлять і стануть злочинцями. Але вони й так уже давно злочинці, корупціонери, зрадники, колаборанти та всякі інші вороги нашої держави. Тому одним злочином більше, одним менше... Для цих кримінальних злочинців значення не має. нам головне не забути всі злочини кожного поіменно, коли війна закінчиться.
https://t.me/Chornovil_official/5905
До попереднього допису. Я навів список потенційних кандидатів, яких обговорюють слуги Зеленського. Там були три їхніх нардупи: Безугла, Тищенко, Качура та чиновниця з єрмаківської опи Альона Вербицька. Тут є коректива - вік фігурантів. Двоє відпадають, бо кандидат на омбудсмена повинен мати не менше 40 років. Безугла й Качура зашмаркаті. Залишаються "відомий захисник прав людини" (особливо з бейсбольною битою) Колян Абалонскій та єрмаківська чиновниця Вербицька. Тищенку - 50, а Вербицькій (якщо правильно зрозумів, про кого йдеться) в січні виповнилося 40. Зрозуміло, що Тищенка тут виставили лише для "а папугать", обирати будуть підручну Єрмака.

Вербицька раніше працювала по тій самій темі при попередній владі радником начальника Генштабу в 2015-му, радницею заступника Голови АПУ Кондратюка (з 2017-го), радницею Рябошапки (з 2019-го). Як вона тоді відреагувала на підпис шефа на підозрі Антоненку й колегам? Та ніяк... Сьогодні вона чиновниця єрмаківської команди. Мабуть, що довірена.

https://t.me/Chornovil_official/5906
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31.05.2022 12:01 Відповісти
"Не на часі" ©
"Нє раскачівайтє лотку" ©
"Послє пабєди разбірьомся" ©
"Харашо, што січас прізідєнт - нє Порошенко" ©
"Зілєнцкій атлічна справляіцца" ©
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31.05.2022 12:13 Відповісти
"Єсли пойдьот что-то ні так, ми іх смєтьом" ©
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31.05.2022 13:18 Відповісти
"Нє нада ********** ситуацію"
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31.05.2022 15:20 Відповісти
семимильными шагами к стандартам ЕС и НАТО
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31.05.2022 12:29 Відповісти
200 Ze- депутатів + 30 oпZж вистачає на будь-яку херню...
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31.05.2022 12:02 Відповісти
Виборці Зе, уявляєте, яка трагічна ситуація з Азовом,
якщо про катування воїнів написала омбудсмен
Денісова і її зразу ж звільняють ( можливо сьогодні),
Так от, Азов здали в полон і ви, нешановні виборці Зе,
здали в полон, здали на катування ворогу.
Як вам живеться і спиться з цією думкою? 😥
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31.05.2022 12:03 Відповісти
На жаль, бидлу абсолютно ***** на те, що відбувається в країні. Для них головне - аби особисто їм на голови не прилітало зі "Смерчів" та "Градів", а там хоч трава не рости. Багато хто з них одразу ж після 24.02 з'їбнули у Польщу чи куди-інде. Голоснули "по-пріколу" і в кусти, суки.
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31.05.2022 12:17 Відповісти
Не можу сказати за "Азов", але от наприклад я би краще здох, ніж потрапити в полон до орків. Повноцінною людиною звідти точно не вийдеш... як не тіло, то душу замордують.
А той факт, що процес обміну засекретили, очевидно, говорить про те, що все ****** настільки, що нам навіть і не снилося в найгірших думках... бо зепредент, аби міг хоч одним визволеним з полону похвалитися, то вже обісрався би, аж так себе б нахваляв яке воно маладєц з усіх усюд. А раз того не відбувається, та ще й засекретили, та ще й омбудсменессу, яка про катування необережно заявила, моментально знімають з посади - очевидно, що там повний *******. Храни Бог наших героїв. Даремно вони понадіялись на клоуна...
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31.05.2022 22:48 Відповісти
Не шанувальник Денісової, але омбудсмена не можна замінити раніше ніж 5 років, згідно закону.
До того ж із 4-х претендентів на її посаду, двоє- молодше 40 років і не пройдуть за віковим цензом. Третій це Коля Котлета. Четверта, і найбільш вірогідна- Єрмаковська тьотка.
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31.05.2022 12:03 Відповісти
Денісова чи Верещук то таке, але ж є Закон, на який, як і на інші закони зелена мразота плює -

"стаття 4 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини":

... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text
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31.05.2022 12:03 Відповісти
Байден! чому ми не в НАТО? чому ми нас не беруть в ЄС?!?!
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31.05.2022 12:05 Відповісти
Зелені уйобки вже давно відверто підтерлись Конституцією, але деяким ще й досі не дійшло, що країну охопила зелена чума, що Україна котиться у прірву і що не можливо виграти у війні з ворогом на чолі держави. Зе-шобла здала наші території і навіть не збирається їх забирати, бо не для того здавала. Нашу капітуляцію ці гниди будуть видавати за перемогу: мовляв, бачте, встояли; мовляв, москалі не усі території відхапали; слався Зе! Дайош зілєнцкава на другий строк! Вони й далі узурпуватимуть владу.
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31.05.2022 12:28 Відповісти
МІСЦЕ ДЛЯ ВЕРЕЩУК ГОТОВО.
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31.05.2022 12:04 Відповісти
Беспредел от ЗЕбольшенства в действии.
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31.05.2022 12:05 Відповісти
Вот это вот "деталей наразі не відомо" и пугает больше всего. Продолжаются кулуарные, подковерные договорняки и интриги. Война ничего не поменяла в сознании влады. Может ли рулить обороной страны сгнившая от коррупции "влада"?
...
Вопрос, как говорится, риторический.
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31.05.2022 12:19 Відповісти
Ненависть до Зе вишкребка скоро буде нарівні з ненавистю до пуйла. Вєрной дорогой ідєте, дорогой Вова.
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31.05.2022 12:21 Відповісти
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31.05.2022 12:28 Відповісти
"Ну чё пришла, красавица? Чё? Изнасиловали? Ой-ой-ой, какие мы нежные... И не буряты, а та сторона, думай чего мелешь! Работаешь кем? Продавчиня? Ой тоже мне, небось до войны в подсобке всем давала, а теперь изнасиловали её! П*зда не мыло, не вымылится! Охрана! Кто эту нищебродку сюда вообще пустил?"

(Ґепізод роботи Мар'яни Безуглої на посаді омбудсмена)
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31.05.2022 12:33 Відповісти
От ми всі тут ржём з цих тупих тварюк, а наріт нікуди не зник, оберуть знову
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31.05.2022 12:35 Відповісти
@MarianSereda

Співпадінь не буває.Дінісова написала що наших зихисників Маріуполя катують у полоні,під вечір зелень її вже вигнала.
Все.

Схожа ситуація була і з Павлюком,головою ВЦА київської.
Як тільки він сказав що досить терпіти московських попів і що він дасть хід заблоканим переходам громад до ПЦУ, як зе@упа його відразу зняв і повернув Кулєбу.
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31.05.2022 12:36 Відповісти
Не можна ось так просто брати і казати правду про зелених гнид. Нехай "господарюють" - "послє пабєди разбірьомся".
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31.05.2022 12:43 Відповісти
Людмила Денісова - уповноважена Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) ...очікує процедури усунення з посади. Незаконного з трьох причин. ... офісу президента дуже не подобається надмірна її увага до порушення прав людини на окупованих територіях. Хто б сумнівався! Формально вчепилися за надмірно деталізовані повідомлення про зґвалтування рашистськими виродками жінок, чоловіків і дітей. ... Денісова надто настирливо добивалася доступу до інформації про списки й обмін полонених, від чого її жорстко відсторонювали, бо там дехто з влади, як видається, розпочав створювати брудний бізнес на крові.
До Денісової особливих сентиментів нема. Вона аж надто старалася не сваритися з цією бандитською владою. Ми її не бачили на незаконних процесах проти генералів Марченка, Павловського, проти Антоненка й інших волонтерів та армійців, як і не відреагувала вона на процесуальні порушення прав Порошенка. Але мова не про мораль, бо наша укрсучвлада й мораль не сумісні.
Про беззаконня. Омбудсмен чітко за законом обирається на 5 років. Без варіантів. Про це сказано в статті 5 (Закону про омбудсмена). Підстави звільнення виписані в статті 9 про цю інституцію. Там нема жодних недовір, тільки у випадку наявності однієї з виключного списку підстав: (смерть, заява про відставку, перехід на іншу роботу, закінчення терміну повноважень). Але головне, щ в статті 4 основного закону "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" чітко зазначено наступне:
стаття 4
... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях
От лише тут настає головна проблема, яку зелені узурпатори, звісно, вирішили проігнорувати, але за це колись доведеться відповісти.
* Тарас Чорновіл
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31.05.2022 12:38 Відповісти
Зараз війна і рішення приймать політичні. Щодо Денісової...було б не пагано її перевірити на поліграфі, щоб нарешті з*ясувати до кого чи до чого вона має відношення...насправді. Та з*ясувати для чого насправді уроджена архангелогородка випускниця Архангельсього педучилища та вихованка юрфаку Ленінградського універу( в якому до речі навчався і ху...ло !)).. етнічна росіянка( в дівоцтві Анкудінова) як раз перед розпадом СРСР у 1989 році залишила росію ...рідний Архангельськ та посаду консультанта Архангельського обласного суду й переїхала у спекотний Український Сімферополь на посаду юристконсула Кримського обкому комсомолу))) не маючи при цьому ніякого відношення ні до України ні до Криму...Та з*ясувати чому вона так стрімко робила кар*єру у проросійському середовищі Криму та хто їй в цьому допомагав
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31.05.2022 12:49 Відповісти
Верещучку не треба перевірити на поліграфі?

Готова була голосувати за Путіна і виступала проти вступу в НАТО:
хто така Верещук і що вона збирається «реінтегрувати».


Источник: https://censor.net/ru/b3297656
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31.05.2022 12:56 Відповісти
сьогодні на поліграфі треба перевіряти всіх в т.ч. і "Верещучку"! Проте по ній з великою долею верегідності можна встановити що вона звичайна заробітчанка чи корупціонерка...тобто працює в першу чергу на власні інтереси... як нажаль і більшість)) проте переважно проукраїнська...як то казав один відомий американець "Самоса може і сучий син, проте це наш сучий син"))) А от що можна дізнатися по таким особам як то Денісова чи той же Клінкін...це дуже цікаво
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31.05.2022 13:05 Відповісти
от якось не знаходжу логіки , для чого уроджена архангелогородка, а вони за звичай на росії були певними патріотами свого північного міста з його білими ночами , любили свої грибні та ягідні ліси, червона риба, морошка та т.і., отримавши вищу юридичну освіту та маючі певні перспективи кар*єри по судддівській ліні, у 29 років не залишилась в Архангельську чи Санкт-Петербургу а поперлась у спекотний Сімферополь... працювати в обкомі сумнівної вже на той час організації ЛКСМ? Тоді як у 1989 вже всі розуміли до чого йде, та вже навіть внески партійні чи комсомольські не платили. А ситуація у Сімферополі була ахова
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31.05.2022 13:16 Відповісти
У Баканова було три роки для перевірок.
Прибирають Денисову не з причини її неблагонадійності.
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31.05.2022 13:24 Відповісти
Завжди читайте першеджероло..І Тарасіку Чорновілу це порадьте ...

Частина 2 ст. 9 ЗУ "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини"Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з посади Уповноваженого до закінчення строку, на який його було обрано, у разі:

1) порушення присяги;

2) порушення вимог щодо несумісності діяльності;

3) припинення громадянства України;

4) неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати обов'язки через незадовільний стан здоров'я чи втрату працездатності;

5) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.

{Частину другу статті 9 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1780-IX від 23.09.2021}

Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинна дати тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України.

Верховна Рада України за наявності зазначених у цій статті підстав розглядає питання і приймає відповідну постанову про звільнення з посади Уповноваженого за поданням Голови Верховної Ради України або не менш як однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Уповноважений вважається звільненим з посади, якщо за це проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого оформляються відповідною постановою Верховної Ради України.
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31.05.2022 12:57 Відповісти
И Данилова тоже нах. пускай в Верховной Раде обьяснит как сдали Херсонскую и Запорожскаую область
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31.05.2022 12:42 Відповісти
Насправді зелені обмудки домовилися здати не лише південь, а й схід та північ - Сумську та Чернігівську області. І це справжнє чудо, що ці області встояли. Чудо, що зветься українська звитяга. Після захоплення півночі і півдня кацапня планувала взяти в кільце сили ЗСУ на Донбасі, аби остаточно окупувати схід.
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31.05.2022 12:49 Відповісти
Когда уже эти депутаты выразят недоверие и выгонят с территории Украины Московский патриархат, который поддерживает войну против Украины, убийство мирных жителей, женщин, детей. Или они поддерживают нахождение террористической организации Московский патриархат в Украине, пусть выразят свое мнение
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31.05.2022 12:46 Відповісти
Никагда. Єта не их интнресьі
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31.05.2022 13:05 Відповісти
А что??Эта безмозглая амёба Безугла будет лучшим омбудсменом!! Я лично сильно сомневаюсь в этой продажной безграмотной тупой личности Безуглы, которая вылизали зеленскому всё что только можно и спину и ниже!!!
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31.05.2022 12:54 Відповісти
Створюється система з прикриття будь,яких злочинів влади. Повного свавілля й безвідповідальності. Знищення інформпростора й маніпулювання їм.Система перетворення людей на бидло
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31.05.2022 13:03 Відповісти
Якщо замість Денисової поставлять Безуглу, "дефективну" Третякову або Колю-катлєту, то будемо чути тільки переможні реляції в стилі "Зеля всех спас і пабеділ, а клятий Порох только мешал"
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31.05.2022 13:05 Відповісти
Своей активностью в теме зверств, творимых оккупантами, мешает "переговорному" процессу...
А ЗЕденту нужно выполнять "оманские" договорённости с патрушевым.
Вот и вся причина...
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31.05.2022 13:22 Відповісти
Денисова не является человеком Ермака, не входит в состав зеленой плесени. Учитывая, шо обмен пленными отдали Баканову и Буданову, интересно кого зелень поставит вместо Денисовой.
Кстати Баканов должен быть уволен за госизмену своих подчиненных из руководства УСБУ в Херсонской и Харьковской областях).
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31.05.2022 14:09 Відповісти
Денисова - це бувша депутатка від ,,Батьківщини" , Юліі Тимошенко ,
а зеленій шоблі потрібен свій слуга, щоби з ранку до вечора співав ( ла ) диферамби Зебені і всьому зеленому кодляку 😠
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31.05.2022 15:38 Відповісти
а як там на рахунок дотримання конституції під час військового стану а ну какая разніца та конституція , нам не вперше , ми ж недоторкані...
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31.05.2022 15:53 Відповісти
 
 