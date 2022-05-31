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Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Денісовій, - Палійчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді зібрано підписи про висловлення недовіри омбудсмену Людмилі Денісовій.
Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій", - зазначила вона.
Деталей наразі невідомо.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, які будуть результати?
Хто з них зрадник і совковий ватник?
Усложняет процесс "поиска мира" в очке *****...
а вот і будєт, із Маріанною Безумною
- Марьяна, а вы точно омбудсмен?
- Да, Марьяна... Омбудсмен из вас так себе.
Может, так же легко они соберут подписи за отставку лейтенанта бакланова, заполнившего СБУ рускими агентами?!
Хотя, кто ж им позволит!
И не усложняет процесс "поиска мира" в очке *****.
..
Людмила Денісова - уповноважена Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) сьогодні заявила, що завтра очікує процедури усунення з посади. Незаконного, до речі, відразу з трьох причин. Більше того, Денісова сьогодні заявила, що її хочуть позбутися через те, що офісу президента дуже не подобається надмірна її увага до порушення прав людини на окупованих територіях. Хто б сумнівався! Формально вчепилися за надмірно деталізовані повідомлення про зґвалтування рашистськими виродками жінок, чоловіків і дітей. Ще може бути причиною те, що Денісова надто настирливо добивалася доступу до інформації про списки й обмін полонених, від чого її жорстко відсторонювали, бо там дехто з влади, як видається, розпочав створювати брудний бізнес на крові.
Інформацію, що Денісову збираються усунути, підтвердили й три джерела в слугах Зеленського, про це вже повідомили більшість інформаційних агентств. І навіть Стефанчук також не заперечив, що слуги починають збір підписів за її усунення. Сама омбудсменка запевняє, що розправитися з нею вирішили після наради в зєпрідєнта. Тиск на Денісову, щоб пішла сама, чинять і через її дочку (надає психологічну допомогу потерпілим від окупації), яку почали через щось тягати на допити. Ці зелені узурпатори вирішили, що війна все спише. Ой, думаю, що не спише. Матимуть пару місяців, доки люди оговтаються від трагедій, а далі..
До Денісової в мене особливих сентиментів нема. Вона аж надто старалася не сваритися з цією бандитською владою. Ми її не бачили на незаконних процесах проти генералів Марченка, Павловського, проти Антоненка й інших волонтерів та армійців, як і не відреагувала вона на процесуальні порушення прав Порошенка. Отепер ця влада віддячила їй за лояльність.
Але мова не про мораль, бо наша укрсучвлада й мораль не сумісні. Які мотиви, щоб іти на дике порушення закону й протягувати усунення чужої (хоча й лояльної) та пропихати свою кандидатуру. Та саме в цьому і є - це логіка слуг: цілковито узурпувати всі гілки влади, доки люди думають про війну, про виживання й не завжди звертають увагу на злочини нинішніх владців. На місце омбудсмена мітять... Тут ви краще присядьте, бо це вже поза всіма межами цинізму: Микола Тищенко, Мар'яна Безугла та Олександр Качура. Про перших двох слуг ви вже наслухані понад міру. Це буде просто знущання. А Качура дуже специфічний пресонаж. Він колись ініціював відкриття проваджень проти родини Байденів. Але не всі знають, що це близький соратник медведчука. Спершу очолював Солом'янську районну організацію його "Українського вибору", а коли напередодні Революції Гідності медведчук втік до москви, саме Качура очолив його всукраїнську антидержавну структуру. Ще є четверта кандидатка - уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька. Про цю нічого не чув. Думаю, що ті, кого вона мала б захищати, також.
А тепер про беззаконня. Омбудсмен чітко за законом обирається на 5 років. Без варіантів. Про це сказано в статті 5. Підстави звільнення виписані в статті 9 про цю інституцію. Там нема жодних недовір, тільки у випадку наявності однієї з виключного списку підстав. Жоден пункт навіть наближено не підходить.
Але слуги вирішили скористатися своїм антиконституційним законом про особливості державної служби у воєнний час, ухваленим 12 травня. Він дає парламенту право звільняти людей, призначення яких віднесено до повноважень ВР, причому робити це шляхом висловлення недовіри. Ще раз - закон суперечить Конституції, що, звісно, не зашкодило злісному порушнику Конституції його підписати. А як же, якщо ініціативу проштовхували єрмаківські попихачі. От лише тут настає головна проблема, яку зелені узурпатори, звісно, вирішили проігнорувати, але за це колись доведеться відповісти. Бо в статті 4 основного закону "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" чітко зазначено наступне:
стаття 4
... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях.
https://t.me/Chornovil_official/5904
Отже, увага! Жоден закон про якісь зміни до режиму воєнного стану та про узурпацію під цим приводом хоч чого б то не було, не можуть надати депутатам права звільнити омбудсмена під час дії воєнного стану, бо такий крок уже наперед заборонений профільним законом. Слуги через це переступлять і стануть злочинцями. Але вони й так уже давно злочинці, корупціонери, зрадники, колаборанти та всякі інші вороги нашої держави. Тому одним злочином більше, одним менше... Для цих кримінальних злочинців значення не має. нам головне не забути всі злочини кожного поіменно, коли війна закінчиться.
https://t.me/Chornovil_official/5905
До попереднього допису. Я навів список потенційних кандидатів, яких обговорюють слуги Зеленського. Там були три їхніх нардупи: Безугла, Тищенко, Качура та чиновниця з єрмаківської опи Альона Вербицька. Тут є коректива - вік фігурантів. Двоє відпадають, бо кандидат на омбудсмена повинен мати не менше 40 років. Безугла й Качура зашмаркаті. Залишаються "відомий захисник прав людини" (особливо з бейсбольною битою) Колян Абалонскій та єрмаківська чиновниця Вербицька. Тищенку - 50, а Вербицькій (якщо правильно зрозумів, про кого йдеться) в січні виповнилося 40. Зрозуміло, що Тищенка тут виставили лише для "а папугать", обирати будуть підручну Єрмака.
Вербицька раніше працювала по тій самій темі при попередній владі радником начальника Генштабу в 2015-му, радницею заступника Голови АПУ Кондратюка (з 2017-го), радницею Рябошапки (з 2019-го). Як вона тоді відреагувала на підпис шефа на підозрі Антоненку й колегам? Та ніяк... Сьогодні вона чиновниця єрмаківської команди. Мабуть, що довірена.
https://t.me/Chornovil_official/5906
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якщо про катування воїнів написала омбудсмен
Денісова і її зразу ж звільняють ( можливо сьогодні),
Так от, Азов здали в полон і ви, нешановні виборці Зе,
здали в полон, здали на катування ворогу.
Як вам живеться і спиться з цією думкою? 😥
А той факт, що процес обміну засекретили, очевидно, говорить про те, що все ****** настільки, що нам навіть і не снилося в найгірших думках... бо зепредент, аби міг хоч одним визволеним з полону похвалитися, то вже обісрався би, аж так себе б нахваляв яке воно маладєц з усіх усюд. А раз того не відбувається, та ще й засекретили, та ще й омбудсменессу, яка про катування необережно заявила, моментально знімають з посади - очевидно, що там повний *******. Храни Бог наших героїв. Даремно вони понадіялись на клоуна...
До того ж із 4-х претендентів на її посаду, двоє- молодше 40 років і не пройдуть за віковим цензом. Третій це Коля Котлета. Четверта, і найбільш вірогідна- Єрмаковська тьотка.
"стаття 4 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини":
... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text
...
Вопрос, как говорится, риторический.
(Ґепізод роботи Мар'яни Безуглої на посаді омбудсмена)
Співпадінь не буває.Дінісова написала що наших зихисників Маріуполя катують у полоні,під вечір зелень її вже вигнала.
Все.
Схожа ситуація була і з Павлюком,головою ВЦА київської.
Як тільки він сказав що досить терпіти московських попів і що він дасть хід заблоканим переходам громад до ПЦУ, як зе@упа його відразу зняв і повернув Кулєбу.
До Денісової особливих сентиментів нема. Вона аж надто старалася не сваритися з цією бандитською владою. Ми її не бачили на незаконних процесах проти генералів Марченка, Павловського, проти Антоненка й інших волонтерів та армійців, як і не відреагувала вона на процесуальні порушення прав Порошенка. Але мова не про мораль, бо наша укрсучвлада й мораль не сумісні.
Про беззаконня. Омбудсмен чітко за законом обирається на 5 років. Без варіантів. Про це сказано в статті 5 (Закону про омбудсмена). Підстави звільнення виписані в статті 9 про цю інституцію. Там нема жодних недовір, тільки у випадку наявності однієї з виключного списку підстав: (смерть, заява про відставку, перехід на іншу роботу, закінчення терміну повноважень). Але головне, щ в статті 4 основного закону "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" чітко зазначено наступне:
стаття 4
... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях
От лише тут настає головна проблема, яку зелені узурпатори, звісно, вирішили проігнорувати, але за це колись доведеться відповісти.
* Тарас Чорновіл
Готова була голосувати за Путіна і виступала проти вступу в НАТО:
хто така Верещук і що вона збирається «реінтегрувати».
Источник: https://censor.net/ru/b3297656
Прибирають Денисову не з причини її неблагонадійності.
Частина 2 ст. 9 ЗУ "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини"Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з посади Уповноваженого до закінчення строку, на який його було обрано, у разі:
1) порушення присяги;
2) порушення вимог щодо несумісності діяльності;
3) припинення громадянства України;
4) неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати обов'язки через незадовільний стан здоров'я чи втрату працездатності;
5) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.
{Частину другу статті 9 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1780-IX від 23.09.2021}
Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинна дати тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України.
Верховна Рада України за наявності зазначених у цій статті підстав розглядає питання і приймає відповідну постанову про звільнення з посади Уповноваженого за поданням Голови Верховної Ради України або не менш як однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Уповноважений вважається звільненим з посади, якщо за це проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого оформляються відповідною постановою Верховної Ради України.
А ЗЕденту нужно выполнять "оманские" договорённости с патрушевым.
Вот и вся причина...
Кстати Баканов должен быть уволен за госизмену своих подчиненных из руководства УСБУ в Херсонской и Харьковской областях).
а зеленій шоблі потрібен свій слуга, щоби з ранку до вечора співав ( ла ) диферамби Зебені і всьому зеленому кодляку 😠