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Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности

Новости Цензор.НЕТ Общество

герб,тризуб,трезубец

Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День Украинской Государственности будет отмечаться 28 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий законопроект №5864 поддержан 257 голосами.

Законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный, Наев и Сырский поздравили защитников Украины с Днем пехоты. ВИДЕО

Как сказано в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетней истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетьманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины и до современной Украины.

День Украинской Государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не отдельный народ, а составная часть "триединого русского народа".
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Топ комментарии
+48
А день Здравого Смысла будет? Он бы не помешал.
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31.05.2022 15:54
+30
"ЦЕ НА ЧАСІ!"
...
а хоч би призначення антікорупційного прокурора, звісно "НЕ НА ЧАСІ!"
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31.05.2022 16:01
+29
А зеленський, як кіт парщивий - мітить все, щоб ним смерділо.
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31.05.2022 15:58
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А день Здравого Смысла будет? Он бы не помешал.
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31.05.2022 15:54 Ответить
какой же НОВЫЙ.... ПРИДУРКИ..... УЖЕ БЫЛ ТАКОЙ ПРИ УССР И УКРАИНЕ НЕДОЛГО.. при Кравчуке
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31.05.2022 16:10 Ответить

лише одне це свято, а решту відмінити, як Сер Кромвель свого часу заборонив святкувати англійцям навіть День народження Іісуса нашого Христа.
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31.05.2022 16:30 Ответить
такими темпами призначення нових святих днів нам не вистачить календаря, доведеться вводити 31 лютого
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31.05.2022 16:34 Ответить
День Здорового Змісту мабуть буде, але не при цій владі. Щоб багато не розписувати в короткому коментарі, то хотів би нагадати нашим політикам, які , на жаль, рідко читають, що одним із атрибутів незалежної країни є її державний механізм. Україна має свято -День незалежності 24 серпня, це незалежність українського народу, української держави, українського війська і т.д. А що таке день державності ? Це нонсен. Казала колись за життя моя бабця крилату фразу: коли кіт немає що робити, то .... Буду далі толерантним. В час війни стільки в держави питань і проблем, а ще більше критичних до розв"язання завдань, що не до святкування і не до запровадження нелогічних і абсурдних свят. За тією суєтою може українці прогавлять як здадуть Сіверодонецьк, Лиман, а там.... не дай Господи, і Лисичанськ з Краматорськом, як і Маріуполь. У мене залишається єдине питання: а чи там у Верховній Раді, офісі Президента, залишились притомні і адекватні люди???
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31.05.2022 16:34 Ответить
а українська державність взагалі є?
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31.05.2022 15:55 Ответить
Кацап, йди *****
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31.05.2022 15:57 Ответить
ну, якщо сволотні чи нацжони - касапи... Хоча - може бути, що ольгінські під них маскуються, під них - легше всього...
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31.05.2022 17:04 Ответить
А зеленський, як кіт парщивий - мітить все, щоб ним смерділо.
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31.05.2022 15:58 Ответить
Та отож..давно вже треба каструвати.
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31.05.2022 18:50 Ответить
Теперь парад обязательно! Впереди всех батальон 95 квартала с табличками вождей!
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31.05.2022 15:57 Ответить
І бєссмєртний полк ім. Колі Катлєти.
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31.05.2022 16:07 Ответить
а Порох зараз у Роттердаммі !!!
на з'їзді Народної партії Ойропи

а на Ростофф поїде Фофочка
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31.05.2022 16:36 Ответить
ваша, зебіои, родіна - ростов? який, велікій?
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31.05.2022 17:05 Ответить
І це прокукурікав обвафляний "какаяразніца"? У тебе, ******, немає Батьківщини і немає майбутнього. Твоя родіна там, де ковбаса по 2,20 і вкусний савєцкій пламбір. Тебе, підор, наїбали ще в момент зачаття. То ж іди *****, лайно собаче!
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31.05.2022 18:17 Ответить
И Сердючку с зайчиками. А вечером по всем каналам праздничный концерт 95 квартала. Деньги ЕС даст.
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31.05.2022 16:54 Ответить
"нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж....." не зрозуміло зовсім значення цієї дати. Якщо хтось під коксом хоче створити якісь нові смисли, то це дурне діло. Принаймі я не зрозумів.
В нас вже є день незалежності, день ЗСУ, день Конституції і ці дати можна зрозуміти і пояснити.
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31.05.2022 16:00 Ответить
"ЦЕ НА ЧАСІ!"
...
а хоч би призначення антікорупційного прокурора, звісно "НЕ НА ЧАСІ!"
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31.05.2022 16:01 Ответить
Та заспокойтесь вже… Ну і добре,що прийняли. У нас ту державність по часткам з хати москалі винесли. Будем потроху людей,зросійщених до пам'яти приводити. Бо невміняємі й сьогодні. Розлупіть очі і стуліть пельки.
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31.05.2022 16:02 Ответить
зеблан, воннах.й
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31.05.2022 16:04 Ответить
Нічого. Нехай позаймаються піаром. Прийдуть патріоти до влади та наведуть порядок.
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31.05.2022 16:03 Ответить
про шо ти?

мудрий нарід не дозволить...
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31.05.2022 16:17 Ответить
Зе влада на словах Українцям і дупу лизати згодна і називати всіх направо наліво героями, аби тільки не задавали питаня хто здав Південь і чому три роки грабували ЗСУ на користь асфальту

КОЖЕН Ж ТЕПЕР ПРЕЗИДЕНТ ЧИ НЕ ТАК ? !
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31.05.2022 16:11 Ответить
Це клоуни свідомо зробили, щоб перебити інше важливе державне, релігійне і культурне свято.

День хре́щення Ки́ївської Ру́сі́ - Украї́ни - державна пам'ятна дата в Україні на честь хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня - у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.
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31.05.2022 16:14 Ответить
Господи, хто народив цих довбойобів?
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31.05.2022 16:18 Ответить
мамарима
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31.05.2022 18:04 Ответить
Ну, конечно... Сейчас самое время для назначения новых праздников, тем более, с нерабочими днями...
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31.05.2022 16:22 Ответить
кому шо, а дурному гуркало. Це про наших обранців народних Де народ, а де вони??7 НА ОЛІМПІ, так їх ХХХ
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31.05.2022 16:23 Ответить
Вспомнилось чего-то:

Битва с дураками ("Машина времени")

Сегодня самый лучший день
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.

Как много лет любой из нас
От них терпел и боль и муки.
Но вышло время - пробил час
И мы себе развяжем руки.

Друзьям раздайте по ружью
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью
И дураки переведутся.

Когда последний враг упал
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!
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31.05.2022 16:28 Ответить
Это шо, новые зелёные смыслы української державності?
Залишилося 670 днів...
Господи! дай розуму мудрому наріду...
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31.05.2022 16:32 Ответить
А соєвий то, типу, зелений?

До речі, про сіль то до зеленського, то його уряд просрав. Ну то таке, зебелізм хвороба невиліковна.
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31.05.2022 18:47 Ответить
Таке свято у нас давно є. Де свято "дороги" і "асфальту"? Де їм пам'ятники їм? Де пам'ятники їх творцю?
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31.05.2022 16:36 Ответить
День "державності", справді? А до "хрещення" державності в українців не було, *****?
День "державності"? Це коли росія святкує в себе "день хрещення русі" ? Щоби ми разом з ними "русь" (назву котрої московити вкрали) святкували? Йдіть нах"уй зелені пі6араси.

Є в нас день - 24 серпня, День Незалежності України й відновлення державності. Оце наше свято.
Є День Соборності України - 22 січня, День Злуки УНР та ЗУНР. Оце й Все. Йдіть наху"й.
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31.05.2022 16:52 Ответить
прийняття нового "дня державності" 28 липня є відвертою антиукраїнською диверсією від "зеленої" шобли й є відвертою спробою "розмивання" дати Дня Незалежності України, та відновлення її Державності від 24 серпня 1991 року.

Який наступний крок? Спроба "перейменувати" Україну на "русь", чи "україну-усрусь", чи ще на якийсь покруч? Це ж типу, "історично", так? Ну то хай назва "русь" і залишається в історії, як історична назва України, а не московії. А, натомість, прийміть Закон, котрий у всіх документах в Україні йменував росію - Московією, або ж, щоб назва "росія" йшла в дужках і в лапках після назви "Московія". Бо світ тільки-но починає відрізняти українців від росіян, а нам тут вже влаштовують спільні "свята" з касапами - "день хрещення русі" - "день державності україни", залишилося тільки Україну в "русь перейменувати" - підіграти касапам в їх "наративах" про "неправильних "русских" - українців", і в тому, що то Москва просто свої землі звільняє" Так же?
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31.05.2022 17:04 Ответить
Ще до Русі, в 7 столітті був державний союз Дулібів і князь Бож (Бус)...
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31.05.2022 17:27 Ответить
багато чого було, до так званого "офіційного хрещення", на що рашисти від "офіційної історії" в Україні (як от той же Толочко) воліють заплющувати очі і повторювати "ніззя-ніззя". А це ми ще скромно Скифію не згадуємо (хоча, нам тут знову набіжать різні зайди, та почнуть теревенити, що, мовляв, то були якісь "іраномовні" "і до українців відношення не мають", ага)
І не згадую про те, про що ще пам'ятали українці за часів Хмельницького ("про славного нашого батька Одонацера")
Але ж, навіть за такої, гнилої, "обрізаної", офіційної позиції, була і державність, були й князі, як оті ж таки Аскольд, Святослав, Олег, Ігор - котрі прибивали свої щити на воротах Константинополя (це щодо того, чи була в нас Державність). І навіть це винесли "за дужки".
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31.05.2022 19:28 Ответить
Им реально скучно на "работе" - то отменим перевод стрелок , то поменяем слова в гимне , то отменим 8 марта , то придумаем еще один праздник , то будем принимать законы "на удаленке" и т.д. и т.п. ...
На нашей земле война , а у вас один пиар в голове -- что-бы такое придумать ничего не делая .
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31.05.2022 16:52 Ответить
8 березня зе-шобла відміняти, якраз, не дуже то й пропонувала. А треба було б. Як і 9 травня. Ці дні не мають бути в Україні вихідними днями. Хочете вихідний в березні? Будь-ласка - 9 березня, день народження Т.Г. Шевченка. Оце доречно. Хочете вихідні в травні - 1,2 травня - якраз саджати картоплю - ніхто їх в вас не забирає. А замість 9 травня відзначати хіба день Пам'яті загиблих у ВВ2 - 8 травня, без державного свята і без вихідного. - Бо це, в жодному разі - не свято - щоби бухати і жерти шашлики - це день Пам'яті. Там нема чого святкувати. Окрім того, хіба, що ми в тій війні "гарматним м'ясом" в рашистів і допомогли їм захопити пів-Європи під комуністичну окупацію.
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31.05.2022 19:24 Ответить
Больше праздников, хороших и разных. Вся жизнь со слугами народа, бл...ть, сплошной праздник.
Был бы я зеленым *******...м, предложил бы 20 мая, день (тьфу ***) инаугурации, сделать Великим Днем Начала Возрождения Украины! И заставил бы всех мудаков избирателей ЗЕ носить на параде его фото и фото лучших представителей его партии, Арахамии, Безуглой, Тищенко, и.т.д.
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31.05.2022 17:05 Ответить
хламидии, безмозглой, катлеты, и т.д.
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31.05.2022 18:28 Ответить
Галицько-Волинське князівство - це термінологія московщини щоб применшити значення держави.
Було Королівство Русь. І був король Данило.
Називати його галицьким це все одно що називати Святослава - Київським
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31.05.2022 17:25 Ответить
Скоро вільного дні в календарі не залишиться. А чого це так Атаман Зелений так полюбив 28 липня.
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31.05.2022 18:54 Ответить
Зачем портить день Крещения Киевской Руси? Нашей памяти, нашей истории, нашего славного государства на пике могущества.
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31.05.2022 17:41 Ответить
Долбодятлы. Когда начинают придумывать праздники верный признак того, шо в голове ничё путного больше нет. Идите в сраку со своими новыми праздниками. У нас война
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31.05.2022 17:56 Ответить
Zе- бур'яни в Раді зовсім оху\ли вирішуючи "нагальні" справи.
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31.05.2022 18:39 Ответить
Після зміни влади, буде недостатнім відмінити всі закони від 19 року. Прийдеться ще йзаборонити зелений колір.
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31.05.2022 18:43 Ответить
Я хотів би зараз тільки одного нового свята - свято Перемоги над Рашкою.
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31.05.2022 18:44 Ответить
Згідно з документом, Україна бере початок з часів не Київської Русі, а РУСІ, не Галицько-Волинського князівства, а Королівство Русь, НЕ Литовсько-Руської держави, а Вели́ке князі́вство Лито́вське, Ру́ське, Жемайтійське та ін., Гетьманщина, а Військо Запорозьке, УНР, ЗУНР, Карпатської України до ******** України.
Зейобіки історію не вчили
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31.05.2022 19:11 Ответить
Прочитала в газеті "Газета по-українськи" від 26.05.2022, що був час, коли українці святкували День Героїв. В Празі українці видавали часопис "Пробоєм". Випуск за травень 1948 року на першій шпальті мав статтю "День Героїв". В українській діаспорі вшановували героїзм воїнів від часів Русі, козачччини до ХХ століття. Згадували всіх борців за Україну. Вважали обов"язком передати пам"ять про них наступним поколінням. "Убив ворог наших вождів, але вбив тільки тіло, бо дух їх живе з нами, йшлося в публікації до Дня Героїв у часописі "Пробоєм", - Кров їхня марно не пропала, як не пропадає кров жодного героя. З тої крові зродилися нові лави героїв, які завзято мстять за минуле й борються за краще майбутнє. Хай московський імперіалізм п"яніє від крові замучених, кінець його недалекий." Написано 74 роки назад. Чому б не встановити знову День Героїв?
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01.06.2022 09:07 Ответить
 
 