Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности

Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День Украинской Государственности будет отмечаться 28 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий законопроект №5864 поддержан 257 голосами.

Законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.

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Как сказано в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетней истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетьманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины и до современной Украины.

День Украинской Государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не отдельный народ, а составная часть "триединого русского народа".