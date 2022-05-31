Рада затвердила нове свято - День Української Державності
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Верховна Рада проголосувала за введення нового свята. День Української Державності відзначатиметься 28 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, відповідний законопроєкт № 5864 підтримали 257 голосами.
Зазначимо, законопроєкт було зареєстровано ще влітку 2021 року, його ініціював президент Володимир Зеленський.
Як сказано в пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави. Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.
День Української Державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".
Будь ласка, зачекайте...
лише одне це свято, а решту відмінити, як Сер Кромвель свого часу заборонив святкувати англійцям навіть День народження Іісуса нашого Христа.
на з'їзді Народної партії Ойропи
а на Ростофф поїде Фофочка
В нас вже є день незалежності, день ЗСУ, день Конституції і ці дати можна зрозуміти і пояснити.
...
а хоч би призначення антікорупційного прокурора, звісно "НЕ НА ЧАСІ!"
мудрий нарід не дозволить...
КОЖЕН Ж ТЕПЕР ПРЕЗИДЕНТ ЧИ НЕ ТАК ? !
День хре́щення Ки́ївської Ру́сі́ - Украї́ни - державна пам'ятна дата в Україні на честь хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня - у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.
Битва с дураками ("Машина времени")
Сегодня самый лучший день
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас
От них терпел и боль и муки.
Но вышло время - пробил час
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью
И дураки переведутся.
Когда последний враг упал
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!
Залишилося 670 днів...
Господи! дай розуму мудрому наріду...
До речі, про сіль то до зеленського, то його уряд просрав. Ну то таке, зебелізм хвороба невиліковна.
День "державності"? Це коли росія святкує в себе "день хрещення русі" ? Щоби ми разом з ними "русь" (назву котрої московити вкрали) святкували? Йдіть нах"уй зелені пі6араси.
Є в нас день - 24 серпня, День Незалежності України й відновлення державності. Оце наше свято.
Є День Соборності України - 22 січня, День Злуки УНР та ЗУНР. Оце й Все. Йдіть наху"й.
Який наступний крок? Спроба "перейменувати" Україну на "русь", чи "україну-усрусь", чи ще на якийсь покруч? Це ж типу, "історично", так? Ну то хай назва "русь" і залишається в історії, як історична назва України, а не московії. А, натомість, прийміть Закон, котрий у всіх документах в Україні йменував росію - Московією, або ж, щоб назва "росія" йшла в дужках і в лапках після назви "Московія". Бо світ тільки-но починає відрізняти українців від росіян, а нам тут вже влаштовують спільні "свята" з касапами - "день хрещення русі" - "день державності україни", залишилося тільки Україну в "русь перейменувати" - підіграти касапам в їх "наративах" про "неправильних "русских" - українців", і в тому, що то Москва просто свої землі звільняє" Так же?
І не згадую про те, про що ще пам'ятали українці за часів Хмельницького ("про славного нашого батька Одонацера")
Але ж, навіть за такої, гнилої, "обрізаної", офіційної позиції, була і державність, були й князі, як оті ж таки Аскольд, Святослав, Олег, Ігор - котрі прибивали свої щити на воротах Константинополя (це щодо того, чи була в нас Державність). І навіть це винесли "за дужки".
На нашей земле война , а у вас один пиар в голове -- что-бы такое придумать ничего не делая .
Был бы я зеленым *******...м, предложил бы 20 мая, день (тьфу ***) инаугурации, сделать Великим Днем Начала Возрождения Украины! И заставил бы всех
мудаковизбирателей ЗЕ носить на параде его фото и фото лучших представителей его партии, Арахамии, Безуглой, Тищенко, и.т.д.
Було Королівство Русь. І був король Данило.
Називати його галицьким це все одно що називати Святослава - Київським
Зейобіки історію не вчили