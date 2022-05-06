Залужний, Наєв та Сирський привітали захисників України з Днем піхоти. ВIДЕО

6 травня в Україні відзначають День піхоти. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, командувач сил оборони Сергій Наєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітали піхотинців зі святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю із Днем піхоти! Пишаюся кожним і кожною! Разом до Перемоги!" - написав Залужний у фейсбуці.

"Вітаю кожного українського піхотинця, який своїми діями несе мир та спокій у кожну українську оселю, залишаючи за собою право бути там, де його присутності найбільше потребують", - сказав Наєв.

Він побажав піхотинцям, їх рідним та близьким благополуччя та злагоди й повернення додому живими та здоровими.

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Привітав військових із професійним святом і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"В піхоті служать дійсно мужні люди, ті люди, які несуть на собі основний тягар війни. Піхота - там, де тяжко. Піхота - там, де стріляють. Піхота - там, де втрати. Але ж ми там, де перемога", - сказав він.

Сирський побажав піхотинцям перемог, миру, злагоди в родинах, успішного виконання бойових завдань. І головне - повернення живими й неушкодженими після їхнього виконання.