УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13008 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 607 23

Залужний, Наєв та Сирський привітали захисників України з Днем піхоти. ВIДЕО

6 травня в Україні відзначають День піхоти. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, командувач сил оборони Сергій Наєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітали піхотинців зі святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю із Днем піхоти! Пишаюся кожним і кожною! Разом до Перемоги!" - написав Залужний у фейсбуці.

"Вітаю кожного українського піхотинця, який своїми діями несе мир та спокій у кожну українську оселю, залишаючи за собою право бути там, де його присутності найбільше потребують", - сказав Наєв.

Він побажав піхотинцям, їх рідним та близьким благополуччя та злагоди й повернення додому живими та здоровими.

Також дивіться: "Я впевнений у кожному - від солдата до генерала", - Наєв відвідав українські підрозділи на Донбасі. ВIДЕО

Привітав військових із професійним святом і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"В піхоті служать дійсно мужні люди, ті люди, які несуть на собі основний тягар війни. Піхота - там, де тяжко. Піхота - там, де стріляють. Піхота - там, де втрати. Але ж ми там, де перемога", - сказав він.

Сирський побажав піхотинцям перемог, миру, злагоди в родинах, успішного виконання бойових завдань. І головне - повернення живими й неушкодженими після їхнього виконання.

Автор: 

привітання (735) свято (682) ЗСУ (7655) Наєв Сергій (354) Сирський Олександр (642)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Зв святом хлопці! Привіт від ТРО Києва ! Все буде Україна !
показати весь коментар
06.05.2022 11:11 Відповісти
+14
показати весь коментар
06.05.2022 11:33 Відповісти
+13
показати весь коментар
06.05.2022 11:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зв святом хлопці! Привіт від ТРО Києва ! Все буде Україна !
показати весь коментар
06.05.2022 11:11 Відповісти
Героям слава!
показати весь коментар
06.05.2022 11:12 Відповісти
Бережить Вас Боже, хлопці! Вдачного полювання на потвор!
показати весь коментар
06.05.2022 11:19 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 11:20 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 11:35 Відповісти
Вітання від настоящих Генералів для настоящих Воїнів.!
показати весь коментар
06.05.2022 11:38 Відповісти
СЛАВА ВЕЛИЧАЙШИМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВОИНАМ ВСУ !!!
показати весь коментар
06.05.2022 11:39 Відповісти
З СВЯТОМ!
Окремі вітання Гірській піхоті!!!
показати весь коментар
06.05.2022 11:46 Відповісти
Зі святом!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
06.05.2022 11:51 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXYNv8VtUYwHV6-f1aXKjH7yZO2s77qWeXDqVMX7k7bgsuf0oSKzDunxGGr6l6juL-N0y-acb5pvEYKpRoEtK5ZzzzJlw-AbnJOyyaQeGOcixc1B0lxSnx4NWb6dAayIzY&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins ·РФ втратила ще один фрегат

Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.

Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".

PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.



1818

3 Comments
показати весь коментар
06.05.2022 11:52 Відповісти
підсмажили гата на фре.
показати весь коментар
07.05.2022 16:41 Відповісти
УКРАЇНСЬКА ПІХОТА - ЗІ СВЯТОМ!!!
МИ ПИШАЄМОСЬ ВАМИ!!!
показати весь коментар
06.05.2022 11:57 Відповісти
Зі Святом , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
06.05.2022 12:01 Відповісти
Пехота - не самая легкая судьба, спасибо ребята! С Праздником!
показати весь коментар
06.05.2022 12:10 Відповісти
Щира подяка і вітання браття і сестри! Нехай Господь Бог оберігає вас усіх і допомагає! Добре що ви є! Тримаємо стрій! Україна переможе!
показати весь коментар
06.05.2022 12:56 Відповісти
Скажу словами нашего соотечественника, - 'Будем жить, пехота!'
Слава Украине!
показати весь коментар
06.05.2022 14:54 Відповісти
РЯТУЙТЕ АЗОВЦІВ !!!!
показати весь коментар
06.05.2022 15:28 Відповісти
Схоже генералам із зіркою героя України на грудях немає часу займатися такими справами
показати весь коментар
06.05.2022 19:27 Відповісти
пехота - карающий меч рашистов , все остальные ( не в обиду ) от тыла, до арты , мазуты и летунов , делают этот меч чуточку острее , чуточку резче , пока стрелки не зачистили територию - она не наша ,
короче- с праздником дорогие наши защитники
показати весь коментар
06.05.2022 19:19 Відповісти
 
 