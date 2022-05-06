Залужный, Наев и Сырский поздравили защитников Украины с Днем пехоты. ВИДЕО
6 мая в Украине отмечают День пехоты. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, командующий силами обороны Сергей Наев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравили пехотинцев с праздником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю с Днем пехоты! Горжусь каждым и каждой! Вместе к Победе!" – написал Залужный в фейсбуке.
"Приветствую каждого украинского пехотинца, который своими действиями несет мир и покой в каждый украинский дом, оставляя за собой право быть там, где в его присутствии больше всего нуждаются", - сказал Наев.
Он пожелал пехотинцам, их родным и близким благополучия и согласия и возвращения домой живыми и здоровыми.
Поздравил военных с профессиональным праздником и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
"В пехоте служат действительно мужественные люди, те люди, которые несут на себе основное бремя войны. Пехота - там, где тяжело. Пехота - там, где стреляют. Пехота - там, где потери. Но ведь мы там, где победа", - сказал он.
Сырский пожелал пехотинцам побед, мира, согласия в семьях, успешного выполнения боевых задач. И главное – возвращение живыми и невредимыми после их выполнения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Окремі вітання Гірській піхоті!!!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins ·РФ втратила ще один фрегат
Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.
Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".
PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.
1818
3 Comments
МИ ПИШАЄМОСЬ ВАМИ!!!
Слава Украине!
короче- с праздником дорогие наши защитники