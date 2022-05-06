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Новости Видео Война
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Залужный, Наев и Сырский поздравили защитников Украины с Днем пехоты. ВИДЕО

6 мая в Украине отмечают День пехоты. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, командующий силами обороны Сергей Наев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравили пехотинцев с праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю с Днем пехоты! Горжусь каждым и каждой! Вместе к Победе!" – написал Залужный в фейсбуке.

"Приветствую каждого украинского пехотинца, который своими действиями несет мир и покой в каждый украинский дом, оставляя за собой право быть там, где в его присутствии больше всего нуждаются", - сказал Наев.

Он пожелал пехотинцам, их родным и близким благополучия и согласия и возвращения домой живыми и здоровыми.

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Поздравил военных с профессиональным праздником и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"В пехоте служат действительно мужественные люди, те люди, которые несут на себе основное бремя войны. Пехота - там, где тяжело. Пехота - там, где стреляют. Пехота - там, где потери. Но ведь мы там, где победа", - сказал он.

Сырский пожелал пехотинцам побед, мира, согласия в семьях, успешного выполнения боевых задач. И главное – возвращение живыми и невредимыми после их выполнения.

поздравление (1062) праздник (1691) ВСУ (6683) Наев Сергей (347) Александр Сырский (620)


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Топ комментарии
+17
Зв святом хлопці! Привіт від ТРО Києва ! Все буде Україна !
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06.05.2022 11:11 Ответить
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06.05.2022 11:33 Ответить
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06.05.2022 11:35 Ответить
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Зв святом хлопці! Привіт від ТРО Києва ! Все буде Україна !
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06.05.2022 11:11 Ответить
Героям слава!
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06.05.2022 11:12 Ответить
Бережить Вас Боже, хлопці! Вдачного полювання на потвор!
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06.05.2022 11:19 Ответить
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06.05.2022 11:33 Ответить
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06.05.2022 11:35 Ответить
Вітання від настоящих Генералів для настоящих Воїнів.!
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06.05.2022 11:38 Ответить
СЛАВА ВЕЛИЧАЙШИМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВОИНАМ ВСУ !!!
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06.05.2022 11:39 Ответить
З СВЯТОМ!
Окремі вітання Гірській піхоті!!!
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06.05.2022 11:46 Ответить
Зі святом!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.05.2022 11:51 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXYNv8VtUYwHV6-f1aXKjH7yZO2s77qWeXDqVMX7k7bgsuf0oSKzDunxGGr6l6juL-N0y-acb5pvEYKpRoEtK5ZzzzJlw-AbnJOyyaQeGOcixc1B0lxSnx4NWb6dAayIzY&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins ·РФ втратила ще один фрегат

Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.

Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".

PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.



1818

3 Comments
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06.05.2022 11:52 Ответить
підсмажили гата на фре.
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07.05.2022 16:41 Ответить
УКРАЇНСЬКА ПІХОТА - ЗІ СВЯТОМ!!!
МИ ПИШАЄМОСЬ ВАМИ!!!
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06.05.2022 11:57 Ответить
Зі Святом , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.05.2022 12:01 Ответить
Пехота - не самая легкая судьба, спасибо ребята! С Праздником!
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06.05.2022 12:10 Ответить
Щира подяка і вітання браття і сестри! Нехай Господь Бог оберігає вас усіх і допомагає! Добре що ви є! Тримаємо стрій! Україна переможе!
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06.05.2022 12:56 Ответить
Скажу словами нашего соотечественника, - 'Будем жить, пехота!'
Слава Украине!
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06.05.2022 14:54 Ответить
РЯТУЙТЕ АЗОВЦІВ !!!!
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06.05.2022 15:28 Ответить
Схоже генералам із зіркою героя України на грудях немає часу займатися такими справами
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06.05.2022 19:27 Ответить
пехота - карающий меч рашистов , все остальные ( не в обиду ) от тыла, до арты , мазуты и летунов , делают этот меч чуточку острее , чуточку резче , пока стрелки не зачистили територию - она не наша ,
короче- с праздником дорогие наши защитники
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06.05.2022 19:19 Ответить
 
 