Залужный, Наев и Сырский поздравили защитников Украины с Днем пехоты. ВИДЕО

6 мая в Украине отмечают День пехоты. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, командующий силами обороны Сергей Наев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравили пехотинцев с праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю с Днем пехоты! Горжусь каждым и каждой! Вместе к Победе!" – написал Залужный в фейсбуке.

"Приветствую каждого украинского пехотинца, который своими действиями несет мир и покой в каждый украинский дом, оставляя за собой право быть там, где в его присутствии больше всего нуждаются", - сказал Наев.

Он пожелал пехотинцам, их родным и близким благополучия и согласия и возвращения домой живыми и здоровыми.

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Поздравил военных с профессиональным праздником и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"В пехоте служат действительно мужественные люди, те люди, которые несут на себе основное бремя войны. Пехота - там, где тяжело. Пехота - там, где стреляют. Пехота - там, где потери. Но ведь мы там, где победа", - сказал он.

Сырский пожелал пехотинцам побед, мира, согласия в семьях, успешного выполнения боевых задач. И главное – возвращение живыми и невредимыми после их выполнения.