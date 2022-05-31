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Новости Происшествия
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Азаров (8191) Харьковский пакт (216) ГБР (2542) Офис Генпрокурора (2036)

Против Азарова начато спецрасследование по делу "Харьковских соглашений", - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

янукович,азаров

Суд разрешил специальное досудебное расследование по бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову по делу о подписании "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева разрешил производство специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего премьер-министра Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экспремьер, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, нарушая Конституцию Украины и Закон Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу РФ, которыми было продлено 25 лет срок пребывания Черноморского флота на территории Украины.

"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя", - отмечают в прокуратуре.

Также читайте: Суд разрешил арест Януковича по делу в отношении Харьковских соглашений, - Офис генпрокурора

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
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Топ комментарии
+12
А проти Демченка тоді коли?
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31.05.2022 17:48
+12
И Портнова
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31.05.2022 17:49
+10
А чего только против Азарова началось расследование потому что он в РФ где ни-будь в Крыму пляжится и на это расследование ему начхать но там есть и другие люди например депутаты ВР которые голосовали за Харьковские угоды министры зам министры исполнители все кто готовил эти угоды и документы. Например бывший зам министра иностранных дел при Януковиче а сейчас работает председателем комитета по разведке, что делал в то время Татаров и многие другие почему нету расследования или можно выйти на себя.
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31.05.2022 18:03
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А шо ця кравасіся ще жива???
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31.05.2022 17:46 Ответить
Жива і скоріше здохне від старості аніж завершиться те розслідування.
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31.05.2022 19:09 Ответить
нажаль, але його ще й не судили
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31.05.2022 19:33 Ответить
А проти Демченка тоді коли?
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31.05.2022 17:48 Ответить
И Портнова
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31.05.2022 17:49 Ответить
«Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували докази, які свідчать, що

РУСЛАН ДЕМЧЕНКО у 2010 році доповідав про підготовку Харківських угод у парламенті - під час засідання безпекового комітету ВР і переконував депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
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31.05.2022 18:17 Ответить
Під час пресмарафону ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ВІДПОВІВ

на питання журналіста щодо призначення Демченка на посаду,

не зважаючи на те, що він був у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
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31.05.2022 18:21 Ответить
За даними «Європейської правди», Демченко був «сірим кардиналом» МЗС, у міністерстві він відповідав за відносини України з Росією.

Також Демченко не підтримував Революцію Гідності.

Крім того, дипломат БРАВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 21 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ,

КОЛИ УРЯД НА ЧОЛІ

З МИКОЛОЮ АЗАРОВИМ ВІДМОВИВСЯ ВІД ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ.

https://hromadske.ua/posts/zastupnik-sekretarya-radi-nacbezpeki-demchenko-gotuvav-harkivski-ugodi-za-perevirku-yakih-vzyalosya-rnbo
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31.05.2022 18:28 Ответить
Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения" - "Схемы"
ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ 2021

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/5/7312887/
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31.05.2022 18:25 Ответить
А саму угоду розривати коли?
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31.05.2022 17:49 Ответить
Епа мать. Зеледент пытается отазаться? А ты, придурок зеленый, увидел мир в глазах путлера. Тебе, падла такая, еще не снятся кровавые мальчики?
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31.05.2022 17:51 Ответить
ото тупень, то і преза теж можна, бггг

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31.05.2022 17:53 Ответить
так ********** же йуризд і не лох
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31.05.2022 21:09 Ответить
А спікер парламенту який підписував ратифікацію вже засуджений та відбуває покарання,чи не начасі?
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31.05.2022 17:51 Ответить
..а слабо офису генпрокурора (неподкупной нашей госпожЫ) возбудиться на тех, кто буквально "на соседней улице" орудует против Украины, прямо сейчас, а не в соседней стране варваров, в безнадёжной недосягаемости для хитрожопого правосудия нашей, нещастной и из за них, страны?.. тот же Татаров, Ермак..... они ещё все тУта, пока не припекло...(
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31.05.2022 18:00 Ответить
А чего только против Азарова началось расследование потому что он в РФ где ни-будь в Крыму пляжится и на это расследование ему начхать но там есть и другие люди например депутаты ВР которые голосовали за Харьковские угоды министры зам министры исполнители все кто готовил эти угоды и документы. Например бывший зам министра иностранных дел при Януковиче а сейчас работает председателем комитета по разведке, что делал в то время Татаров и многие другие почему нету расследования или можно выйти на себя.
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31.05.2022 18:03 Ответить
На превеликий жаль питань більше ніж відповідей на них.
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31.05.2022 18:14 Ответить
Литвина под зонтиком венедиктова забыла... Не удивительно.
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31.05.2022 19:18 Ответить
не на себе, на своїх спонсорів і кураторів вийдуть
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31.05.2022 21:17 Ответить
Ті хто готував ці криваві угоди зараз на перших ролях біля зільонського!!!
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31.05.2022 18:28 Ответить
Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию», - сказал Н.АЗАРОВ.
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31.05.2022 18:30 Ответить
Наконецто.
Он так издевался над украинским языком что уши вяли.
В камеру ему включать аудиокниги украинских писателей.
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31.05.2022 18:35 Ответить
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31.05.2022 18:38 Ответить
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31.05.2022 21:21 Ответить
А можно я буду прокурором/следователем против, скажем, по делу "... тех, кто обижал боневтика в 95 квартале в 80-90-х годах ... "

С зарплатой 100,000 и пенсией 300,000 я этих всех б*лядей буду так искать, что им мало не покажется!
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31.05.2022 18:40 Ответить
а за сивого спікера -проститута Литвина,забули,чи що? Його роль у цій ганебній зраді,ще більша ніж в азара.
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31.05.2022 18:57 Ответить
Давно пора этих двух братьев : януковича и ********* -геодезиста Азарова пристрелить на территории россии!!
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31.05.2022 19:16 Ответить
там охорона як у х...ла
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31.05.2022 21:19 Ответить
Окуєть, як «коврємєні»!
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31.05.2022 19:30 Ответить
Не буду удивлён, если в ходе этого расследования эта генпрокурор выйдет на Порошенко и Азаров даст показания, что всё организовывал Порошенко. И свидетеля назовёт - Медведчука.
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31.05.2022 19:37 Ответить
не пройшло і 8 років,
ну краще пізно ніж ніколи
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01.06.2022 00:50 Ответить
По горячих следах?
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01.06.2022 02:01 Ответить
Прокуратура, "ви как то странно сєбя вєдьотє"? Что за странная ізбіратєльность? А протерти очі і пошукати злочинців в Україні,нє? Чи може вам ще і прізвища назвати?
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01.06.2022 08:24 Ответить
 
 