Против Азарова начато спецрасследование по делу "Харьковских соглашений", - Офис генпрокурора

Суд разрешил специальное досудебное расследование по бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову по делу о подписании "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева разрешил производство специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего премьер-министра Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экспремьер, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, нарушая Конституцию Украины и Закон Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу РФ, которыми было продлено 25 лет срок пребывания Черноморского флота на территории Украины.

"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя", - отмечают в прокуратуре.

Также читайте: Суд разрешил арест Януковича по делу в отношении Харьковских соглашений, - Офис генпрокурора

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.