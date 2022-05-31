Против Азарова начато спецрасследование по делу "Харьковских соглашений", - Офис генпрокурора
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Суд разрешил специальное досудебное расследование по бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову по делу о подписании "Харьковских соглашений".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева разрешил производство специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего премьер-министра Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, экспремьер, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, нарушая Конституцию Украины и Закон Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу РФ, которыми было продлено 25 лет срок пребывания Черноморского флота на территории Украины.
"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя", - отмечают в прокуратуре.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
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РУСЛАН ДЕМЧЕНКО у 2010 році доповідав про підготовку Харківських угод у парламенті - під час засідання безпекового комітету ВР і переконував депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
на питання журналіста щодо призначення Демченка на посаду,
не зважаючи на те, що він був у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
Також Демченко не підтримував Революцію Гідності.
Крім того, дипломат БРАВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 21 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ,
КОЛИ УРЯД НА ЧОЛІ
З МИКОЛОЮ АЗАРОВИМ ВІДМОВИВСЯ ВІД ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ.
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-sekretarya-radi-nacbezpeki-demchenko-gotuvav-harkivski-ugodi-za-perevirku-yakih-vzyalosya-rnbo
ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ 2021
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/5/7312887/
Он так издевался над украинским языком что уши вяли.
В камеру ему включать аудиокниги украинских писателей.
С зарплатой 100,000 и пенсией 300,000 я этих всех б*лядей буду так искать, что им мало не покажется!
ну краще пізно ніж ніколи