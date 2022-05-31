Проти Азарова розпочато спецрозлідування у справі "Харківських угод", - Офіс генпрокурора

Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у справі про підписання "Харківських угод".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва дозволив провадження спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього прем'єр-міністра України у кримінальному провадженні за обставинами скоєння ним державної зради (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст .111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, експрем'єр, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України, порушуючи Конституцію України та Закон України "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь РФ, якими було продовжено на 25 років термін перебування Чорноморського флоту на території України.

"В результаті таких дій були створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення та модернізації та надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними АР Крим та м. Севастополя", - зазначають у прокуратурі.

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Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.