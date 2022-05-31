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Азаров (1832) Харківські угоди (64) ДБР (2556) Офіс Генпрокурора (2344)

Проти Азарова розпочато спецрозлідування у справі "Харківських угод", - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

янукович,азаров

Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у справі про підписання "Харківських угод".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва дозволив провадження спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього прем'єр-міністра України у кримінальному провадженні за обставинами скоєння ним державної зради (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст .111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, експрем'єр, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України, порушуючи Конституцію України та Закон України "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь РФ, якими було продовжено на 25 років термін перебування Чорноморського флоту на території України.

"В результаті таких дій були створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення та модернізації та надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними АР Крим та м. Севастополя", - зазначають у прокуратурі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Більшість українців чекає, коли нападе Путін і визволить країну. Фанатичного супротиву не буде", - Азаров. ВIДЕО

Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
А проти Демченка тоді коли?
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31.05.2022 17:48
+12
И Портнова
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31.05.2022 17:49
+10
А чего только против Азарова началось расследование потому что он в РФ где ни-будь в Крыму пляжится и на это расследование ему начхать но там есть и другие люди например депутаты ВР которые голосовали за Харьковские угоды министры зам министры исполнители все кто готовил эти угоды и документы. Например бывший зам министра иностранных дел при Януковиче а сейчас работает председателем комитета по разведке, что делал в то время Татаров и многие другие почему нету расследования или можно выйти на себя.
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31.05.2022 18:03
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А шо ця кравасіся ще жива???
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31.05.2022 17:46 Відповісти
Жива і скоріше здохне від старості аніж завершиться те розслідування.
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31.05.2022 19:09 Відповісти
нажаль, але його ще й не судили
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31.05.2022 19:33 Відповісти
А проти Демченка тоді коли?
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31.05.2022 17:48 Відповісти
И Портнова
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31.05.2022 17:49 Відповісти
«Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували докази, які свідчать, що

РУСЛАН ДЕМЧЕНКО у 2010 році доповідав про підготовку Харківських угод у парламенті - під час засідання безпекового комітету ВР і переконував депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
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31.05.2022 18:17 Відповісти
Під час пресмарафону ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ВІДПОВІВ

на питання журналіста щодо призначення Демченка на посаду,

не зважаючи на те, що він був у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
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31.05.2022 18:21 Відповісти
За даними «Європейської правди», Демченко був «сірим кардиналом» МЗС, у міністерстві він відповідав за відносини України з Росією.

Також Демченко не підтримував Революцію Гідності.

Крім того, дипломат БРАВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 21 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ,

КОЛИ УРЯД НА ЧОЛІ

З МИКОЛОЮ АЗАРОВИМ ВІДМОВИВСЯ ВІД ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ.

https://hromadske.ua/posts/zastupnik-sekretarya-radi-nacbezpeki-demchenko-gotuvav-harkivski-ugodi-za-perevirku-yakih-vzyalosya-rnbo
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31.05.2022 18:28 Відповісти
Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения" - "Схемы"
ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ 2021

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/5/7312887/
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31.05.2022 18:25 Відповісти
А саму угоду розривати коли?
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31.05.2022 17:49 Відповісти
Епа мать. Зеледент пытается отазаться? А ты, придурок зеленый, увидел мир в глазах путлера. Тебе, падла такая, еще не снятся кровавые мальчики?
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31.05.2022 17:51 Відповісти
ото тупень, то і преза теж можна, бггг

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31.05.2022 17:53 Відповісти
так ********** же йуризд і не лох
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31.05.2022 21:09 Відповісти
А спікер парламенту який підписував ратифікацію вже засуджений та відбуває покарання,чи не начасі?
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31.05.2022 17:51 Відповісти
..а слабо офису генпрокурора (неподкупной нашей госпожЫ) возбудиться на тех, кто буквально "на соседней улице" орудует против Украины, прямо сейчас, а не в соседней стране варваров, в безнадёжной недосягаемости для хитрожопого правосудия нашей, нещастной и из за них, страны?.. тот же Татаров, Ермак..... они ещё все тУта, пока не припекло...(
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31.05.2022 18:00 Відповісти
А чего только против Азарова началось расследование потому что он в РФ где ни-будь в Крыму пляжится и на это расследование ему начхать но там есть и другие люди например депутаты ВР которые голосовали за Харьковские угоды министры зам министры исполнители все кто готовил эти угоды и документы. Например бывший зам министра иностранных дел при Януковиче а сейчас работает председателем комитета по разведке, что делал в то время Татаров и многие другие почему нету расследования или можно выйти на себя.
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31.05.2022 18:03 Відповісти
На превеликий жаль питань більше ніж відповідей на них.
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31.05.2022 18:14 Відповісти
Литвина под зонтиком венедиктова забыла... Не удивительно.
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31.05.2022 19:18 Відповісти
не на себе, на своїх спонсорів і кураторів вийдуть
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31.05.2022 21:17 Відповісти
Ті хто готував ці криваві угоди зараз на перших ролях біля зільонського!!!
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31.05.2022 18:28 Відповісти
Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию», - сказал Н.АЗАРОВ.
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31.05.2022 18:30 Відповісти
Наконецто.
Он так издевался над украинским языком что уши вяли.
В камеру ему включать аудиокниги украинских писателей.
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31.05.2022 18:35 Відповісти
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31.05.2022 18:38 Відповісти
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31.05.2022 21:21 Відповісти
А можно я буду прокурором/следователем против, скажем, по делу "... тех, кто обижал боневтика в 95 квартале в 80-90-х годах ... "

С зарплатой 100,000 и пенсией 300,000 я этих всех б*лядей буду так искать, что им мало не покажется!
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31.05.2022 18:40 Відповісти
а за сивого спікера -проститута Литвина,забули,чи що? Його роль у цій ганебній зраді,ще більша ніж в азара.
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31.05.2022 18:57 Відповісти
Давно пора этих двух братьев : януковича и ********* -геодезиста Азарова пристрелить на территории россии!!
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31.05.2022 19:16 Відповісти
там охорона як у х...ла
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31.05.2022 21:19 Відповісти
Окуєть, як «коврємєні»!
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31.05.2022 19:30 Відповісти
Не буду удивлён, если в ходе этого расследования эта генпрокурор выйдет на Порошенко и Азаров даст показания, что всё организовывал Порошенко. И свидетеля назовёт - Медведчука.
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31.05.2022 19:37 Відповісти
не пройшло і 8 років,
ну краще пізно ніж ніколи
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01.06.2022 00:50 Відповісти
По горячих следах?
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01.06.2022 02:01 Відповісти
Прокуратура, "ви как то странно сєбя вєдьотє"? Что за странная ізбіратєльность? А протерти очі і пошукати злочинців в Україні,нє? Чи може вам ще і прізвища назвати?
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01.06.2022 08:24 Відповісти
 
 