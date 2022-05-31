Проти Азарова розпочато спецрозлідування у справі "Харківських угод", - Офіс генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Події
Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у справі про підписання "Харківських угод".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва дозволив провадження спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього прем'єр-міністра України у кримінальному провадженні за обставинами скоєння ним державної зради (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст .111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, експрем'єр, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України, порушуючи Конституцію України та Закон України "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь РФ, якими було продовжено на 25 років термін перебування Чорноморського флоту на території України.
"В результаті таких дій були створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення та модернізації та надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними АР Крим та м. Севастополя", - зазначають у прокуратурі.
Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
РУСЛАН ДЕМЧЕНКО у 2010 році доповідав про підготовку Харківських угод у парламенті - під час засідання безпекового комітету ВР і переконував депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
на питання журналіста щодо призначення Демченка на посаду,
не зважаючи на те, що він був у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-demchenko-kharkivski-uhody/31580544.html
Також Демченко не підтримував Революцію Гідності.
Крім того, дипломат БРАВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 21 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ,
КОЛИ УРЯД НА ЧОЛІ
З МИКОЛОЮ АЗАРОВИМ ВІДМОВИВСЯ ВІД ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ.
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-sekretarya-radi-nacbezpeki-demchenko-gotuvav-harkivski-ugodi-za-perevirku-yakih-vzyalosya-rnbo
ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ 2021
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/5/7312887/
Он так издевался над украинским языком что уши вяли.
В камеру ему включать аудиокниги украинских писателей.
С зарплатой 100,000 и пенсией 300,000 я этих всех б*лядей буду так искать, что им мало не покажется!
ну краще пізно ніж ніколи