РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11947 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
3 582 12
Кабаева (59) Канада (1888) санкции (10612)

Канада ввела новые санкции против России, в списке Кабаева

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,кабаєва

Канада ввела новые санкции в ответ на вторжение президента России Владимира Путина в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление канадского правительства.

Новые санкции касаются 22 физических и 4 юридических лиц. Среди перечисленных физических и юридических лиц есть высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки.

В санкционный список среди других попала Алина Кабаева, которую считают нынешней женой российского лидера.

Также санкции были введены против двух дочерей российского олигарха Михаила Фридмана.

Читайте: Британия ввела санкции против родственников и окружения Путина: в списке его экс-жена и Кабаева

"На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы поддерживаем Украину и ее народ", - заявила глава МИД Мелани Жоли.

В список юрлиц, против которых введены санкции, попали АО "Россельхозбанк", АО "Инвестторгбанк", АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" и ООО "Управляющая компания Российской венчурной компании".

Как сообщалось, 13 мая Великобритания ввела санкции против бывшей супруги Путина, его двоюродных братьев и Алины Кабаевой.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На самое святое замахнулись ироды-на общак!
показать весь комментарий
31.05.2022 19:03 Ответить
Канадійцям-черговий респект...
показать весь комментарий
31.05.2022 19:05 Ответить
А як же до страху: раззазліть горлума?
показать весь комментарий
31.05.2022 19:05 Ответить
Кабаїху хоч хтось наважився прищемити, не як серливі єврогейці
показать весь комментарий
31.05.2022 19:05 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 19:07 Ответить
тільки ЕС ніяк неможе розродитися на санкції..
показать весь комментарий
31.05.2022 19:10 Ответить
У синулькі медведьова дімки громадянство США і мережа супермаркетів та заправок у власності. Було би непогано конфіскувати, а синульку на родінку повернути.
показать весь комментарий
31.05.2022 19:16 Ответить
он вам не Димон!)
показать весь комментарий
31.05.2022 19:27 Ответить
кабаева - суррогатная мать, суррогатная жена, суррогатная расиянка...
В общем, в суррогатной московии быдло принимает только такую элиту...
показать весь комментарий
31.05.2022 19:28 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 19:43 Ответить
Прочиталось что Кабаева ввела санкции против Кабаевой.... тфу.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:03 Ответить
 
 