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Кабаєва (39) Канада (1499) санкції (6835)

Канада запровадила нові санкції проти Росії, у списку Кабаєва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,кабаєва

Канада ввела нові санкції у відповідь на вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву канадського уряду.

Нові санкції стосуються 22 фізичних та 4 юридичних осіб. Серед перерахованих фізичних та юридичних осіб є вищі посадові особи російських фінансових установ та члени їхніх сімей, а також ключові фінансові установи та банки.

До санкційного списку серед інших потрапила Аліна Кабаєва, яку вважають нинішньою дружиною російського лідера.

Також санкції запроваджено проти двох доньок російського олігарха Михайла Фрідмана.

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"На кожну дію президента Путіна, спрямовану на підрив територіальної цілісності України, Канада без вагань вживе відповідних контрзаходів. Канада невпинно домагатиметься відповідальності за невиправдані дії російського режиму. Ми підтримуємо Україну та її народ", - заявила глава МЗС Мелані Жолі.

До списку юросіб, проти яких введено санкції, потрапили АТ "Россільгоспбанк", АТ "Інвестторгбанк", АТ "Управляюча компанія Російського фонду прямих інвестицій" і ТОВ "Управляюча компанія Російської венчурної компанії".

Як повідомлялося, 13 травня Велика Британія запровадила санкції проти колишньої дружини Путіна, його двоюрідних братів та Аліни Кабаєвої.
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На самое святое замахнулись ироды-на общак!
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31.05.2022 19:03 Відповісти
Канадійцям-черговий респект...
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31.05.2022 19:05 Відповісти
А як же до страху: раззазліть горлума?
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31.05.2022 19:05 Відповісти
Кабаїху хоч хтось наважився прищемити, не як серливі єврогейці
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31.05.2022 19:05 Відповісти
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31.05.2022 19:07 Відповісти
тільки ЕС ніяк неможе розродитися на санкції..
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31.05.2022 19:10 Відповісти
У синулькі медведьова дімки громадянство США і мережа супермаркетів та заправок у власності. Було би непогано конфіскувати, а синульку на родінку повернути.
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31.05.2022 19:16 Відповісти
он вам не Димон!)
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31.05.2022 19:27 Відповісти
кабаева - суррогатная мать, суррогатная жена, суррогатная расиянка...
В общем, в суррогатной московии быдло принимает только такую элиту...
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31.05.2022 19:28 Відповісти
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31.05.2022 19:43 Відповісти
Прочиталось что Кабаева ввела санкции против Кабаевой.... тфу.
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31.05.2022 20:03 Відповісти
 
 