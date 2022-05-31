Канада запровадила нові санкції проти Росії, у списку Кабаєва

Канада ввела нові санкції у відповідь на вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву канадського уряду.

Нові санкції стосуються 22 фізичних та 4 юридичних осіб. Серед перерахованих фізичних та юридичних осіб є вищі посадові особи російських фінансових установ та члени їхніх сімей, а також ключові фінансові установи та банки.

До санкційного списку серед інших потрапила Аліна Кабаєва, яку вважають нинішньою дружиною російського лідера.

Також санкції запроваджено проти двох доньок російського олігарха Михайла Фрідмана.

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"На кожну дію президента Путіна, спрямовану на підрив територіальної цілісності України, Канада без вагань вживе відповідних контрзаходів. Канада невпинно домагатиметься відповідальності за невиправдані дії російського режиму. Ми підтримуємо Україну та її народ", - заявила глава МЗС Мелані Жолі.

До списку юросіб, проти яких введено санкції, потрапили АТ "Россільгоспбанк", АТ "Інвестторгбанк", АТ "Управляюча компанія Російського фонду прямих інвестицій" і ТОВ "Управляюча компанія Російської венчурної компанії".

Як повідомлялося, 13 травня Велика Британія запровадила санкції проти колишньої дружини Путіна, його двоюрідних братів та Аліни Кабаєвої.