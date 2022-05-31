В Беларуси снимают с баз хранения танки и БМП, - Генштаб ВСУ

В Беларуси фиксируется снятие с баз хранения танков и боевых машин пехоты.

Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ с целью пополнения текущих потерь", - говорится в сообщении.

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