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В Беларуси снимают с баз хранения танки и БМП, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

В Беларуси фиксируется снятие с баз хранения танков и боевых машин пехоты.

Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ с целью пополнения текущих потерь", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ Беларуси в Украине: Якобы удалось освободить "десятки белорусов". ВИДЕО
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Топ комментарии
+88
От всей "белорусской нации" остался только полк имени Кастуся Калиновского.
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31.05.2022 20:21
+65
Да, мы этого не забудем.
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31.05.2022 20:17
+50
«Не співучасник» тобі і твоїм дітям буде по шнурку на шиї
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31.05.2022 20:13
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«Не співучасник» тобі і твоїм дітям буде по шнурку на шиї
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31.05.2022 20:13 Ответить
спасіба бєларуси
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31.05.2022 20:15 Ответить
Да, мы этого не забудем.
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31.05.2022 20:17 Ответить
рашисти то ворог..а білоруси то гниди паршиві..у мене викликає навіть більшу ненависть..сидять суки на печі і ждут шоб їх освободидили з першої нашої революції..а Ціхановська курва скизділа.шо дякуючи бєларуському народу ,Київ незахоплено..ну ви бвчили таке сволотство?
Рашист-це ворог--я бачу я вбиваю..
Білорус то підступна сволота---виляє хвостом і перед вами ..зрадник гірше ворога
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31.05.2022 20:27 Ответить
у неї є гідні вчителі, всякі піськови з унилой лошадью, зливний бачок ну бульбенфюрер, що проводить спецоперації по звільненню бульбашів, що про них ніхто не знав і не чув.
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31.05.2022 22:28 Ответить
*********
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31.05.2022 20:24 Ответить
шота у 2 армии проблемі с танками?еще непонятно сколько из всего єтого барахла на ходу)беларуски прапорщик и кацапен прапорщик братья навек.
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31.05.2022 20:15 Ответить
А що, Т-62 хрущовські скінчилися?
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31.05.2022 20:16 Ответить
там ще Т-34 по музеях нашкрібти штук 100 можуть кацапи...
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31.05.2022 20:20 Ответить
меньше, штук 40
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31.05.2022 20:23 Ответить
Т-72
Россия:
Сухопутные войска - 650 Т-72Б и Т-72БА, 1380 Т-72Б3 (из них 530 Т-72Б3 обр. 2016 г.), и 7000 Т-72, Т-72А и Т-72Б на хранении, по состоянию на 2021 год[73]
Воздушно-десантные войска - 160 Т-72Б3, по состоянию на 2021 год[74] Береговые войска ВМФ - 50 Т-72Б и 180 Т-72Б3, по состоянию на 2021 год[75]
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31.05.2022 21:10 Ответить
Ця статистика нічого не показує.В нас люди не розуміють кількість і скільки можуть відправити.Є розуміння що срашка велика і її теж треба захищати.Не можуть вони відправити половину свого танкового війська це буде крах танкових армій які не можуть фізично нічим замінити.Так само і авіа тим паче флот.
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31.05.2022 22:02 Ответить
я це знаю, бо сам в Кизил-Орді (не місто, а СА ) "канибалив" гармати у парку зберігання для ремонту своєї гармати,але бодай половину або третину вони можуть "викотити" після відновлення
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31.05.2022 22:28 Ответить
Ну личный состав же отправляют почти весь. Железо тоже будут шкребсти пока могут.
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31.05.2022 23:13 Ответить
Харьков , на Херсонском не только 62йки , а и 55ки замечены , на той неделе на твите ролик был , дырявые на них катались
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31.05.2022 21:28 Ответить
Что нам скажут Буданов и Боневтик? Снова как в январе "У них там же нет ударных группировок и агрессии не будет"? Или снова про шашлычки? Или сейчас уже про море?
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31.05.2022 20:17 Ответить
скоты беларусские.. братский народ ****..
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31.05.2022 20:17 Ответить
От всей "белорусской нации" остался только полк имени Кастуся Калиновского.
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31.05.2022 20:21 Ответить
Більшість білорусів за кордоном , всі вони є наша підтримка у всіх категоріях
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31.05.2022 20:26 Ответить
пішли вони в дупу
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31.05.2022 22:35 Ответить
Зря вы так. Есть беларусы которые волонтёрят в Польше.
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01.06.2022 10:20 Ответить
шо ...шо? шановний Мурза...А покажіть хоть один бій з тим славнозвісним Кастусем Калиновським. Будь Ласка --ось ТУТ викладіть..ТАК ОСЬ тут..Відео
Три місяці вони тільки тренуються....
Я просив на ютюбі щоб вони виклали Один хоть реальний бій і трофеї...Я не знайшов.
Якщо ваша ласка...Викладіть ВИ будь Ласка
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31.05.2022 20:35 Ответить
Ти хворий? Хто ти такий, що тобі будуть по запиту відео викладати? Спустися на землю. Одного з командирів вже полку Кастуся Калиновського встигли вбити в бою. Так бат виріс в полк.
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31.05.2022 20:51 Ответить
шановний. як що ви не знаєте..то .вони мають свій ютюб канал...
От скажіть будь-ласка ..чому українські бійці викладують відео і фото..?Так чому ж не викладують славнозвісні "бійці калиновського"? Вони всидаються своїх перемог? Ну хоть щоб перед своїми земляками білорусами ,нехай похизуються ,як вони знищують рашистів та потім будуть звільняти білорусь..Шо ж тут такого? Нехай покажуть,хто ж проти?
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31.05.2022 21:06 Ответить
то єхай на...й і подивись в реалі
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31.05.2022 22:36 Ответить
Погибают в полку люди и раненые есть. Какая тренировка? Им иммигранты из Штатов дроны покупают, на внедорожники беларусы сбрасываются, хоть и числятся они в ЗСУ.
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31.05.2022 21:54 Ответить
На авта ЗСУ скидаються всі.
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01.06.2022 00:27 Ответить
Досить вже цієї совкової муйні про "братскіє народи".
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31.05.2022 20:26 Ответить
👍🤝😠
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01.06.2022 11:10 Ответить
ага.."славьянє братья"..з їх території летять ракети..--єто нє ми...єто лукашенка..мі здєсь ні прічом
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31.05.2022 20:30 Ответить
При чем здесь народ? Там не народ принимает решения. Их народ воюет в Украине против путена
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01.06.2022 08:36 Ответить
ну да, и русскіє ніпрічьом, оні нє прінімают рєшєнія. То всьо путін воює, в кожному танку сидить по путєну. А русскій народ нє вінават!
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01.06.2022 11:11 Ответить
Беларусы, не берите грех на душу.
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31.05.2022 20:19 Ответить
Уже давно взяли. Когда орда напала с их земли под их песни и пляски. Когда ракеты с их территории убивали наших детей. Продолжать можно долго.
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31.05.2022 20:25 Ответить
Судя по видео после выборов, там ничем не лучше отдельной гвардейской бригады из Бурятии люди служат. Такие же орки из депрессивных регионов с такой же ментальностью. Может даже еще хуже, ведь раз там все мечтают о том, чтобы их забрала Россия и дала свои зарплаты, то они даже беднее живут бурятов и тувинцев. Отстреливать всех без лишних разговоров, взрывать любую военную технику в радиусе поражения. Никто из этих орков никогда не перейдет на нашу сторону, у них нет своих мыслей в голове.
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31.05.2022 21:32 Ответить
- Ситуация такова, что разные группы оккупантов контролируют разные микрорайоны. Один район контролировался кадыровцами, другой уже российскими военными, еще один - подразделением ОМОНа или белорусским спецназом,
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31.05.2022 20:33 Ответить
Це про Бучу.
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31.05.2022 20:34 Ответить
Они грех на душу взяли 24.02.22....На их руках так же, как и у кацапни,
кровь убиеных мирных жителей Бучи,Бородянки,Ирпеня....😪 Изнасилованые
дети и женщины, разрушеные города, поламаные судьбы многих украинцев! 😠
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01.06.2022 11:15 Ответить
Ну передадуть якусь фігню, а решту собі залишать, за залишати себе без армії... Лука не дурень
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31.05.2022 20:21 Ответить
Не дурень? Тут великі сумніви. За кількістю населення бяшек стільки ж скільки і жидів в Ізраїлі але Ізраїль незалежна країна а бяшкостан колонія **********.
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31.05.2022 20:27 Ответить
Якщо Лука все передасть або значну кількість то сам буде голий перед москвою і москва візьме його голими руками. А так є яка не яка армія
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31.05.2022 20:31 Ответить
Тю ... Та лука вже не тільки голий а й обрізаний з усіх кінців
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31.05.2022 20:58 Ответить
Ну передаст... Ну ухерячим и её, кто считать будет, но ведь люди не поймут, если мы в Минск не зайдём по многочисленным просьбам... Как промежуточный.. на Питер, Новгород.
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31.05.2022 23:32 Ответить
Джавелинов на всех хватит. Кому не хватит, дядя Джо пришлёт ещё
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31.05.2022 20:22 Ответить
Не смішно вже. Якщо ти проспав в норі останні два місяці - то я б ще зрозумів цей коментар. Які ще Джавленіни в війні останніх двох місяців? Зараз вони вже не допомагають як раніше.
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31.05.2022 20:54 Ответить
Тут у кацапів проблеми не у залізяччі, а у вояках. А вояків - нема! Сирійці не доїхали, африканці померли, кадирівців у соснах блукають, відео знімають бойове. А танки і БМП самі не поїдуть. Якось так.
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31.05.2022 20:23 Ответить
когда вторая страна вторгнится в Украину, ес хоть озобочиность обозначит или нет?
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31.05.2022 20:23 Ответить
думаю поляки ******** ту беларусь под шумомк за неделю максимум)и то это слишком затянутые сроки чтобы натянутьь тех клоунских бульбашей)
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31.05.2022 20:26 Ответить
скоро в ход пойдут тачанки с тройками лошадей
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31.05.2022 20:23 Ответить
смешного мало
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31.05.2022 20:26 Ответить
Loshadei roZZijani srazu sedjat...
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31.05.2022 20:26 Ответить
началась демилитаризация белоруссии и разоружение БВС. Сейчас начнут грузить этот лом на платформы и отправлять кружными путями на Шебекино.
Я ни разу не железнодорожник, и мне очень интересно, какие машинисты таскают это кацапское говно до Купянска? кацапские?
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31.05.2022 20:24 Ответить
Ні тягають білоруси, бо рельеф знають тільки вони,вони і раді хоч є якась праця.
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31.05.2022 20:41 Ответить
шото сомнения у меня, что от Шебекино до Купянска белорусы ездят. Есть у меня подозрения, что там хватает волчанско-купянских колаборантов.
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31.05.2022 22:00 Ответить
Рєльєф-це для паровозів було актуально. Тепловоз не так від цього залежить.
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31.05.2022 23:22 Ответить
А казали що там все спокійно. Да да...
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31.05.2022 20:25 Ответить
сцуки ..
В Белоруссии много техники и довольно новой - если в ход пошли уже 62ки, то на хранении только в Борисове было около тысячи танков Т-72.(Седьмая танковая армия, если не ошибаюсь)
Правда их состояние под вопросом, но там есть(в Борисове) танковый завод, где ремонтировали БМП 1-2 и Объект 172.
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31.05.2022 20:26 Ответить
ось вони і ремонтують для рашистів..а потім оця зброя вбиває українців
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31.05.2022 20:37 Ответить
вот на том заводе в Борисове белорусы и будут производить репоуборочные комбайны в ближайшие двадцать лет.
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31.05.2022 22:05 Ответить
Тут точно треба привентивний удар по беларашке
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31.05.2022 20:33 Ответить
асфальтом?...когда разберемся с парашей, тогда и с беларашей...нам второй фронт сейчас не надо
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31.05.2022 21:41 Ответить
та ні, асфальт то святе для мініЗеракла з обрізаним моськом... Залити бітумом?
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01.06.2022 08:11 Ответить
Только шесть процентов беларусов хотят войны с Украиной. Статистическая погрешность беларускай нации!
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31.05.2022 20:38 Ответить
Все набагато простіше. Бульбафюрер пронюхав, що у кацапів танки які стояли на консервації у більшості вже давно без двигунів і комплектуючих - прапорщики все розікрали. Та й вирішив свої перевірити чи всі ще цілі. У кацапів ще і проблема с танкістами на Т-62, дідів шукають до шестидесяти п'яти років - хто ще хоть щось бачить та в люк пролізе....
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31.05.2022 20:38 Ответить
Ничто не будет забыто, никто не будет забыт.
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31.05.2022 20:47 Ответить
Все пойдет на подкрепление разбитым БТГ орков.
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31.05.2022 20:47 Ответить
ОСЬ вам ******** народ бєларусі пише

КИЇВ, 20:05, 31.05Ну хто ж як не "братський" народ допоможе вбивцям. Спочатку з заднього двору впустили людожерів, тепер танками допоможе... Молодоці! Добре що у нас лише два "братських" народа.
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- +4 +
BDFY, 20:16, 31.05

Київ, 20:05, 31.05

Ну хто ж як не "братський" народ допоможе вбивцям. Спочатку з заднього двору впустили людожерів, тепер танками допоможе... Молодоці! Добре що у нас лише два "братських" народа.
==
Добры гумар, праз слёзы толькі
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- +3 +
, 20:29, 31.05

Ну украинцы ( > 70% ) сделали все от них зависящее , что бы таракан помог оркам . Считай что прямо просили . А теперь с больной головы на здоровую валите . Может бревно из глаза достать ?
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31.05.2022 20:50 Ответить
Це на їхньому "опозиційному сайті" У ВАС Ще Є питання?
Ну украинцы ( > 70% ) сделали все от них зависящее , что бы таракан помог оркам . Считай что прямо просили . А теперь с больной головы на здоровую валите . Может бревно из глаза достать ?
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31.05.2022 20:52 Ответить
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31.05.2022 20:54 Ответить
та дохера. ВСУ в начале войны имело около 800
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31.05.2022 22:34 Ответить
А чим Лука Буде захищати ********* від польсько литовської, української Антанти. Впору тоді вже співати А я лягу прилягу у гостинца старого.
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31.05.2022 21:16 Ответить
"... у місті Наровля у Білорусі мародери продавали майно українців. Серед товарів пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки ..."
А хто ж у білорусі покупав оце все крадене , невже не білоруси ???
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31.05.2022 21:21 Ответить
твари конченные !!!
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31.05.2022 21:22 Ответить
Никогда Беларусь не будет опаснее чем Россия своей армией. Никогда, никогда Беларусы не озвереют как кацапы. Перевод стрелок стрелок играет на общего врага.
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31.05.2022 21:50 Ответить
пропаганда и из белоруса сделает свинью,чем они отличаются? просто пропагандоны не дорабатывают
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31.05.2022 22:36 Ответить
Где те сотни тыщь танков которые есть на хранении у рашкованцев? Не завелись, на кирпичах стоят? Ниажиданно... У бульбашей ситуация не лучше. Да и у нас так же было. Все что было на хранении прапоры и чинуши порастаскали еще в 90х. Я знаю людей которые только в Украине состояние сделали на черном рынке драгметалов которые дерибанили с военки. С рашки через нас вообще в европу контейнерами гнали. Так что все эти цифры из википелии всего лишь цифры и ноли. Вторая армия мира не даст соврать. Да и мы ощутили, чего уж там...
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31.05.2022 21:50 Ответить
Яка глибока думка.Ясно ,що москалям дадуть,разом з водіями.Москалі думають,що білоруси менше просрали техніки ніж їхні консервовані совкові танчики.
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31.05.2022 21:53 Ответить
Танки це лайно.Це зовсім мало нас турбує.На це лайно нам хватає джевелінів і інших противотанкових систем на 2 рос армії !Головне це артилерія і особливо гради смерчі і інше те що призвело до 80% руйнувань всіх міст.Танки нищать пачками .А ось артилерію і арт системи важко дістати.А Білорусь можуть надати якщо вони кончені максимум ну 100 танків.Якщо дадуть.В них теж як і в рашці фізично немає чим їх ні купити ні замінити .
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31.05.2022 22:06 Ответить
Таракан не хило забздел на счет возвращения полка Калиновского, и еще боится что ***** решит его подмять. В этом все дело. Там солярки не хватит расконсервироваться.
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31.05.2022 22:08 Ответить
Надіюся в бульбофюлера така сама ситуація як і в кацапні.
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31.05.2022 22:28 Ответить
Ото самоє то для кацапів
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31.05.2022 23:04 Ответить
Это для них очень хрупкое. Пьяный экипаж разорвет его изнутри когда не будет возможности сделать глоточек водяры.
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01.06.2022 12:59 Ответить
Наказано знімати - знімайте на камеру.
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31.05.2022 23:06 Ответить
Загрози не має, все під контролем.
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31.05.2022 23:11 Ответить
а захід нагнітає.
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01.06.2022 11:21 Ответить
Бойових тараканів на підтримку колорадів викликають...алярм!
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31.05.2022 23:58 Ответить
от мудак, і патякає що білорусь не приймає участі у війні,

щоб німці так не приймали участі з допомогою Україні
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01.06.2022 00:37 Ответить
сябры,в рот вам член,не можете голову колхоза на жопу посадить...нация сцикунов и на последок,дорога в ад вам обеспечена,нравиться на отсосе висеть,продолжайте,продолжайте.
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01.06.2022 11:02 Ответить
Що *****,що вусатий таракан-два пі###ора. Теліпатись обом на одній гіллякі.
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01.06.2022 12:07 Ответить
Теперь обоих этих дедуганов посадить на эти танки и отправить под Джавелины.
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01.06.2022 12:57 Ответить
 
 