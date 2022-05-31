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В Беларуси снимают с баз хранения танки и БМП, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Беларуси фиксируется снятие с баз хранения танков и боевых машин пехоты.
Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ с целью пополнения текущих потерь", - говорится в сообщении.
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+88 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий31.05.2022 20:21
+65 Murzziik Kit
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+50 Ireland
показать весь комментарий31.05.2022 20:13
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Пожалуйста, подождите...
Рашист-це ворог--я бачу я вбиваю..
Білорус то підступна сволота---виляє хвостом і перед вами ..зрадник гірше ворога
Россия:
Сухопутные войска - 650 Т-72Б и Т-72БА, 1380 Т-72Б3 (из них 530 Т-72Б3 обр. 2016 г.), и 7000 Т-72, Т-72А и Т-72Б на хранении, по состоянию на 2021 год[73]
Воздушно-десантные войска - 160 Т-72Б3, по состоянию на 2021 год[74] Береговые войска ВМФ - 50 Т-72Б и 180 Т-72Б3, по состоянию на 2021 год[75]
Три місяці вони тільки тренуються....
Я просив на ютюбі щоб вони виклали Один хоть реальний бій і трофеї...Я не знайшов.
Якщо ваша ласка...Викладіть ВИ будь Ласка
От скажіть будь-ласка ..чому українські бійці викладують відео і фото..?Так чому ж не викладують славнозвісні "бійці калиновського"? Вони всидаються своїх перемог? Ну хоть щоб перед своїми земляками білорусами ,нехай похизуються ,як вони знищують рашистів та потім будуть звільняти білорусь..Шо ж тут такого? Нехай покажуть,хто ж проти?
кровь убиеных мирных жителей Бучи,Бородянки,Ирпеня....😪 Изнасилованые
дети и женщины, разрушеные города, поламаные судьбы многих украинцев! 😠
Я ни разу не железнодорожник, и мне очень интересно, какие машинисты таскают это кацапское говно до Купянска? кацапские?
В Белоруссии много техники и довольно новой - если в ход пошли уже 62ки, то на хранении только в Борисове было около тысячи танков Т-72.(Седьмая танковая армия, если не ошибаюсь)
Правда их состояние под вопросом, но там есть(в Борисове) танковый завод, где ремонтировали БМП 1-2 и Объект 172.
КИЇВ, 20:05, 31.05Ну хто ж як не "братський" народ допоможе вбивцям. Спочатку з заднього двору впустили людожерів, тепер танками допоможе... Молодоці! Добре що у нас лише два "братських" народа.
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- +4 +
BDFY, 20:16, 31.05
Київ, 20:05, 31.05
Ну хто ж як не "братський" народ допоможе вбивцям. Спочатку з заднього двору впустили людожерів, тепер танками допоможе... Молодоці! Добре що у нас лише два "братських" народа.
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Добры гумар, праз слёзы толькі
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- +3 +
, 20:29, 31.05
Ну украинцы ( > 70% ) сделали все от них зависящее , что бы таракан помог оркам . Считай что прямо просили . А теперь с больной головы на здоровую валите . Может бревно из глаза достать ?
Ну украинцы ( > 70% ) сделали все от них зависящее , что бы таракан помог оркам . Считай что прямо просили . А теперь с больной головы на здоровую валите . Может бревно из глаза достать ?
А хто ж у білорусі покупав оце все крадене , невже не білоруси ???
щоб німці так не приймали участі з допомогою Україні