РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12012 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
11 125 73
Путин (29854) Макрон (944)

Макрон предлагает Путину инициировать резолюцию ООН о деблокаде порта Одессы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,путін

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать в ООН резолюцию о снятии российской блокады Одесского порта, чтобы разрешить экспорт заблокированных украинских зерновых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Макрон сказал в комментарии журналистам в конце заседания Европейского совета в Брюсселе.

"В дискуссии, которая у нас была с (канцлером Германии) Олафом Шольцом в минувшую субботу, я предложил президенту Путину, что мы выступаем с инициативой резолюции в Организации Объединенных Наций, чтобы дать очень четкие рамки для этой операции", - заявил президент Франции.

"Я надеюсь, что следующие дни и последующие недели позволят урегулировать эту ситуацию", - также отметил он.

Также читайте: Шольц и Макрон в очередной раз позвонили Путину: Призвали его пойти на серьезные прямые переговоры с Зеленским
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+60
Може ще куйло ініціює резолюцію ООН припинення війни проти України? У Макрона вже на повну катушку фляга свистить!
показать весь комментарий
31.05.2022 20:36
+32
Жерти хочуть! Бояться шоб Африка штурмом Францію не брала...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:37
+28
гуманізація ***** розпочалась...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даёшь зерно в обмен на дальнобойные РСЗО!
показать весь комментарий
31.05.2022 20:36 Ответить
Може ще куйло ініціює резолюцію ООН припинення війни проти України? У Макрона вже на повну катушку фляга свистить!
показать весь комментарий
31.05.2022 20:36 Ответить
Пропоную маньяку гвалтівнику подати на себе заяву в прокуратуру
показать весь комментарий
31.05.2022 20:48 Ответить
Как Вы правы!! Макрону украинцы живыми не нужны- главное украинское зерно для негров вывезти, шоб они Францию не объели
показать весь комментарий
31.05.2022 21:16 Ответить
головне щодня нагадувати, що ********* могутній рівноправний геополітичний гравець. Ну і про "морду ліца" не забувати, бо аплочєно.
показать весь комментарий
01.06.2022 10:05 Ответить
ZA-E-BAL....chestno....pozorishe.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:37 Ответить
Жерти хочуть! Бояться шоб Африка штурмом Францію не брала...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:37 Ответить
то нехай зброю дають, але сцуть
показать весь комментарий
01.06.2022 07:41 Ответить
гуманізація ***** розпочалась...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:37 Ответить
Макрон-ти або дурне,або косиш під дурня або те та іньше разом...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:37 Ответить
Нє. Він бабку грає , а це шкідливо для психіки
показать весь комментарий
31.05.2022 21:06 Ответить
Він бере приклад із Зелі і несе всіляку дурню.
показать весь комментарий
31.05.2022 21:52 Ответить
Посмещище а не макрон, он реально думает что если будет лизать жопу пупкину война закончиться?
показать весь комментарий
31.05.2022 20:38 Ответить
Бере приклад з найвпливовішої людини світу.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:41 Ответить
Пусть макрон идёт в ж... Русские только и ждут, как бы разминировали порт
показать весь комментарий
31.05.2022 20:38 Ответить
шо? шта? what ? Quel ? was ? что ?
показать весь комментарий
31.05.2022 20:38 Ответить
LA GRANDEUR DE LA FRANCE
показать весь комментарий
31.05.2022 20:40 Ответить
відправляємо зерно на дальність дій рівну максимальній дальності ракет по лендлізу. 500 км - зерно в радіусі 500 км, хочете в Африку? Давайте томагавки і т.д.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:38 Ответить
Думав, Макрон - га*нюк, а виявляється я, він - троль! 😂 Та ще й який троль! 👏👏👏👏👏😁
показать весь комментарий
31.05.2022 20:39 Ответить
Зернишко вывезут, и можно продолжать? Гребаные макроны .
показать весь комментарий
31.05.2022 20:39 Ответить
головне щоб нігри поїли і не голодали, а українці гинуть, ну то таке, висловим занепокоєння
показать весь комментарий
01.06.2022 07:44 Ответить
Саме Одессу, бо захопити то куйло планує скоро саме Одессу, а ви укрАінци розмінуйте будьте ласкаві, щоб скоріше
показать весь комментарий
31.05.2022 20:40 Ответить
також Макрон ініціював домовленність з сомалійськими піратами по доставці золотого запасу ЦК компартии Лаоса в музей Хунвенбінів на озері Лімпопо
показать весь комментарий
31.05.2022 20:43 Ответить
Макрон нюхнул ботокса???
показать весь комментарий
31.05.2022 20:44 Ответить
макарон ідеш накуй за рашистським кораблем.Як зерно то деблокада для жидівського гешефту ,а де було Твоє , французька ******, звернення до ООН про деблокаду Маріуполя,Херсона ,Мелітополя і українського Криму від рашиста -окупанта ,де Твоє звернення ,гнида ,про обмін українських захисників,котрих "зе" здав рашисту в полон і не за даром ???
показать весь комментарий
31.05.2022 20:44 Ответить
У жабоїда не всі валети в колоді
показать весь комментарий
31.05.2022 20:44 Ответить
Там тільки шістки
показать весь комментарий
31.05.2022 21:04 Ответить
а может сразу предложить цианиду? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
31.05.2022 20:45 Ответить
Мне тут с дивана виднее: Мелите зерно в муку и складируйте.
Нового урожая не известно будет или нет.
Негры потерпят...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:45 Ответить
Срок хранения зерна до 10 лет

Срок зхранения муки - от 6 месяцев

К тому же объем продукции резко увеличится
показать весь комментарий
31.05.2022 21:33 Ответить
неизвестно
показать весь комментарий
01.06.2022 04:25 Ответить
А Макрон готовий прислати свої бойові кораблі щоб прикрити Одеський морпорт у випадку, коли рашисти скористаються розмінуванням і під підкриттям цивильних кораблів спробують висадити десант?
показать весь комментарий
31.05.2022 20:49 Ответить
Эрдоган не пустит корабли через пролив. Политика - она такая продажная....
показать весь комментарий
31.05.2022 21:00 Ответить
Питання там не у продажності, а у конвенції Монтре, згідно якої через Боспор та Дарданели не пропускаються військові кораблі держав, що беруть участью у віськових діях, які не базуються у Чорному морі. Саме тому Турція не пропустила російські кораблі Північного, Балтійського та Тихоокеанського флотів, які намагалися пройти у Чорне море після 24 лютого..
Франція нібито у військових діях участі не бере - тому треба дивитися.
показать весь комментарий
31.05.2022 22:08 Ответить
Резолюція може бути - але хто її виконувати буквально? ***** однозначно буде виконувати так, як йому заманеться прочитати. Не вперше. Навіть в перший мільйон таких випадків в історії рашиського совка
показать весь комментарий
31.05.2022 20:49 Ответить
******** макрон предлагает "сохранить лицо" кату Украинского народа, чтобы еще не одна Буча и Мариуполь повторялись.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:49 Ответить
Макрон сцить взяти на себе відповідальність.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:52 Ответить
макрон просто сцить
показать весь комментарий
31.05.2022 21:02 Ответить
ХТО НЕБУДЬ...Поламає йому телефон?
показать весь комментарий
31.05.2022 20:53 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 21:21 Ответить
Не кажется ли, что ма-Крошка очень неприлично себя ведет...? Не в его возрасте уже ТАК напрашиваться к умирающему педофилу...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:53 Ответить
Сприймаю Макрона як комічного геронтофіла. Він стає все смішнішим і смішнішим в проявах своїх чуттєвих симпатій до *****. ... Дискредитація Європейського Союзу відбувається саме завдяки таким "миротворцям". ... Пропозиція Британії стосовно створення союзу виглядає на фоні макроно-шольцтва все більш привабливою... Якщо Європа втратить Україну то виграє Британія але мене це значно більше влаштовує в порівнянні з брюссельським бюрократизмом і втратою цінностних орієнтирів "старої Європи". В 1991 році лише Італія була корумпованою мафіозною клоакою Європи. Схоже іржа розповзлася і головне "щоб світили ліхтарі і нема ніякої різниці як називається заасфальтована вулиця" - чи то Гітлера чи то Моцарта...
показать весь комментарий
31.05.2022 20:56 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 20:56 Ответить
Действительно - отнимите Макрону телефон. Он на него плохо влияет.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:58 Ответить
Сталін в 45- му настояв на тому щоб Хранцію записали в 'країни переможці' на рівні з США, Британією ну і совком. Британці були категорично проти. Ну а сталося так як сталося-і тепер отакі Махрони хренцузькі боком вилазять нам по сьогодення (як і вся хренцюська політика) бо комуняки хотіли на противагу США і Британії мати свого "засланого". Ось ці плоди маємо до сих пір
показать весь комментарий
31.05.2022 20:59 Ответить
Ну да. Немец аж дар речи потерял узнав что сдаваться надо еще и французам.
показать весь комментарий
31.05.2022 21:07 Ответить
Впечатление, что Макроны с Шольцами хотят сделать с пуйла праведника мира. Нобелевскую премию, Оскар, яйцо Фаберже все для сохранения морды лица.
показать весь комментарий
31.05.2022 21:06 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 21:12 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 21:13 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 21:14 Ответить
Це вже маячня якась...
показать весь комментарий
31.05.2022 21:18 Ответить
А чего они дое бались до неоккупированной Одессы?
Пусть кацапы обеспечат зелёный коридор по суше и морю к портам Бердянск и Мариуполь.

А на Одессу в любую секунду могут напасть, её ракетами обстреливают - какая может быть резолюция ООН? О чём?
Если разминируют, как этого требует унылая лошадь - потеряют и Одессу, долбодятлы.
показать весь комментарий
31.05.2022 21:18 Ответить
Просто в Одесу зайдуть мокшанські кораблі. Будуть перевіряти сухогрузи.
А в вільний від служби час відпочивати по одеських кабаках.
Міняти Гарпуни на сіль.
показать весь комментарий
31.05.2022 21:24 Ответить
Открытию морского маршрута вывоза зерна с Украины мешает минирование прилегающей к Одессе акватории и санкции против России. Об этом заявил глава МИД Турции местному агентству Anadolu.

"Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили в порты Одессы. Россия также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие в Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки", - заявил турецкий министр.

На разминирование акватории уйдет одна-две недели, добавил Чавушоглу, отметив, что Анкара уже начала обсуждение этого вопроса. Москва и Киев тоже пришли к консенсусу, сказал глава МИД Турции. Осталось лишь обсудить детали, подытожил он.
показать весь комментарий
31.05.2022 21:20 Ответить
Москва и Киев тоже пришли к консенсусу??? Коли??? і де???
показать весь комментарий
31.05.2022 21:26 Ответить

"Москва и Киев тоже пришли к консенсусу, сказал глава МИД Турции". Всі питання до Чавушоглу.

показать весь комментарий
31.05.2022 21:41 Ответить
микрон.....реально достал своими идеями !!!
показать весь комментарий
31.05.2022 21:20 Ответить
...благодаря Макрону... Путин спасет мир от голода... и поможет ООН... (шось я тут не розумію де тут Україна???)
показать весь комментарий
31.05.2022 21:24 Ответить
Макрон заїбав сосати *** пуйлу
показать весь комментарий
31.05.2022 21:29 Ответить
Кому запропонував?? *****? Ініціювати резолюцію по деблокаді? Тобто ***** заблокував порти і вони йому розказують про резолюціі ООН?

Чи то в мене під кінець робочого дня голова не варить, чи то Макрон зовсім ********...
показать весь комментарий
31.05.2022 21:37 Ответить
якого чорта рф взагалі ще досі в оон?
показать весь комментарий
31.05.2022 21:37 Ответить
Зерно в обмен на тяжелое оружие.
показать весь комментарий
31.05.2022 21:45 Ответить
Два п#дора!!!
показать весь комментарий
31.05.2022 22:01 Ответить
У дідугана Одеса одна з перших цілей, а Макрон хоче деблокувати... как пела алєгрова "я тучіііі развєду рукааааміііі"
показать весь комментарий
31.05.2022 22:07 Ответить
Ніякої деблокади Одеси воюючої України! Це якийсь розвод України, бо путлєр не може Одесу взяти! Маємо голову на плечах. По друге нам тільке голоду в Україні не хватало. Путін кат, і він залюбки зробить голодомор! Скільки зерна рф вкрадено, і це системна робота! А в Заходу тільки занепокоєність! Де реакція Макрона і д.р. на вкрадене зерно?!
показать весь комментарий
31.05.2022 22:25 Ответить
Розмінуйте , та короваїв ще напечіть.
Що , хтось українського хліба хоче ? А Україна жити хоче !!!
показать весь комментарий
31.05.2022 22:31 Ответить
Ну який чорт буде возити зброю морем. Тут Чавуш щось не те ...... А хто замінував ? Коняра розповів нехай Україна розміновує. Хоча міни виставили оркомани. А Чавуш проговорився, що росіяни будут оглядати кожне судно, яке йде в Україну. Ну чим не блокада. Ще свого лоцмана будуть саджати на кожен пароплав. А потомки людоїдів таки зжались - що їсти
показать весь комментарий
31.05.2022 23:38 Ответить
кораблі російські знищити гарпунами - дай вся деблокада!
показать весь комментарий
31.05.2022 23:46 Ответить
а маріуполь і крим слабо?

навіщо поліцейським у франції і німеччині зброя, хай би доганяли злочинців і цілували їм дупу і просили не робити злочинів
показать весь комментарий
01.06.2022 00:33 Ответить
Ну що ж вони такі тупі? Який голод? Нафта і газ - вуглеводи, чудові поживні речовини і кілокалорії. І ембарго ніякого не треба, рашка всіх нагодує.
показать весь комментарий
01.06.2022 05:01 Ответить
жабоед и говноступ микрон - это жалкое зрелище дешевейшей политической проститутки...
показать весь комментарий
01.06.2022 06:18 Ответить
 
 