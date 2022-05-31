Макрон пропонує Путіну ініціювати резолюцію ООН про деблокаду порту Одеси
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонував президенту РФ Володимиру Путіну ініціювати в ООН резолюцію про зняття російської блокади Одеського порту, щоб дозволити експорт українських зернових, які там заблоковані.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Макрон сказав у коментарі журналістам наприкінці засідання Європейської ради у Брюсселі.
"У дискусії, яку ми мали з (канцлером Німеччини) Олафом Шольцом минулої суботи, я запропонував президенту Путіну, що ми виступаємо з ініціативою резолюції в Організації Об’єднаних Націй, щоб дати дуже чіткі рамки для цієї операції", - заявив президент Франції.
"Я сподіваюся, що наступні дні й наступні тижні дозволять врегулювати цю ситуацію", - також зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
что ?
Нового урожая не известно будет или нет.
Негры потерпят...
Срок зхранения муки - от 6 месяцев
К тому же объем продукции резко увеличится
Франція нібито у військових діях участі не бере - тому треба дивитися.
Пусть кацапы обеспечат зелёный коридор по суше и морю к портам Бердянск и Мариуполь.
А на Одессу в любую секунду могут напасть, её ракетами обстреливают - какая может быть резолюция ООН? О чём?
Если разминируют, как этого требует унылая лошадь - потеряют и Одессу, долбодятлы.
А в вільний від служби час відпочивати по одеських кабаках.
Міняти Гарпуни на сіль.
"Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили в порты Одессы. Россия также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие в Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки", - заявил турецкий министр.
На разминирование акватории уйдет одна-две недели, добавил Чавушоглу, отметив, что Анкара уже начала обсуждение этого вопроса. Москва и Киев тоже пришли к консенсусу, сказал глава МИД Турции. Осталось лишь обсудить детали, подытожил он.
"Москва и Киев тоже пришли к консенсусу, сказал глава МИД Турции". Всі питання до Чавушоглу.
Чи то в мене під кінець робочого дня голова не варить, чи то Макрон зовсім ********...
Що , хтось українського хліба хоче ? А Україна жити хоче !!!
навіщо поліцейським у франції і німеччині зброя, хай би доганяли злочинців і цілували їм дупу і просили не робити злочинів