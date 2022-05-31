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Санкции Евросоюза заблокируют страхование танкеров с российской нефтью, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

Санкции Евросоюза против России, согласованные в шестом пакете, заблокируют страхование танкеров с российской сырой нефтью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

По словам официальных лиц и дипломатов, ЕС одобрил более жесткие санкции, чем предполагалось. В частности, кроме частичного эмбарго на импорт будет запрещено страхование судов, перевозящих сырую нефть из России.

Издание пишет, что таким образом Запад стремится лишить Москву нефтяных денег, необходимых ей для финансирования войны против Украины.

Запрет на страхование будет распространяться на танкеры, перевозящие русскую нефть в любую точку мира. Эти санкции могут подорвать усилия России по продаже нефти в Азии.

Читайте: Надеемся, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят в ближайшее время, - Зеленский
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Топ комментарии
+8
США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

28 мая в 15:18

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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.

Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.

Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.

Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.

Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.

Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.

Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.

К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.



Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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31.05.2022 20:56
+8
БОльшая часть русской нефти перевозится как раз по морю, танкерами. Так шо тот "комар" - размером со слона.
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31.05.2022 21:06
+4
Ну, хоть так
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31.05.2022 20:39
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Ну, хоть так
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31.05.2022 20:39 Ответить
Комариный укус
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31.05.2022 20:43 Ответить
БОльшая часть русской нефти перевозится как раз по морю, танкерами. Так шо тот "комар" - размером со слона.
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31.05.2022 21:06 Ответить
Все санкции нужно вводить по 5-10 раз повторно, закрывая новые дыры. На данный момент они берут танкер с туркменской нефтью, привозят его в территориальные воды РФ. Затем подплывают своими танкерами, "загружают" в них 51% туркменской нефти и свободно продают куда угодно. Загружают в кавычках, так как перелив только на бумаге, а на деле постоят пару часов рядом друг с другом и пошли дальше. Если этого не делать, то санкции только вредят. Их можно было вообще не вводить, а наоборот скупать как можно дешевле и на вырученные средства производить сотни танков и САУ. И это было бы лучшим решением. В любом случае надо понять одну вещь: у кацапской нефти свое содержание серы и других веществ. НПЗ в ряде стран уже настроены под эту нефть и ни под какую другую. Их сложно переоборудовать под прием другой нефти, нужно много денег и времени. Или кто-то хочет предложить политику в Европе закрыть предприятие с тысячами рабочих мест и людей на улицу выкинуть? Никто на это не пойдет. Лучше, намного лучше убрать все санкции, открыть новые военные заводы и всей Европой клепать ракеты против кацапов. Как можно больше. Но это еще более смелое решение, чем санкции.
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31.05.2022 21:13 Ответить
Краще і те, й інше
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31.05.2022 21:16 Ответить
без страховки танкера:
він не зрушить з місця,
якщо вийде в море, то його не прийме жоден порт
і т.д.
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31.05.2022 22:19 Ответить
Скоро у русни будет столько нефти, что ее хранить негде будет. Так что будут отдавать по фактически любой цене. Не все согласятся ее покупать, но те кто будет - положат с пробором на страховку...
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31.05.2022 20:45 Ответить
Без страховки будет сложно проходить каналами и проливами.
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31.05.2022 21:09 Ответить
не сложно, а невозможно
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31.05.2022 22:21 Ответить
США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

28 мая в 15:18

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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.

Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.

Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.

Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.

Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.

Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.

Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.

К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.



Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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31.05.2022 20:56 Ответить
Иншала!.
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31.05.2022 21:10 Ответить
Так і до заміни бритв дійти зможе.
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31.05.2022 21:15 Ответить
Бляха-муха - два роки тому нафта була по 20 і нижче за бочку.
Чому знову нафта проблема?
Чому Америка знову не почне качати безмежну "сланцеву нафту"?
Наразі дивно, що Байден розконсервовує стратегічні запаси замість турбо-"сланцю".
Хоча одна причина є.
Спочатку примусити Європу відмовитися від нафти рф - а потім залити Європу сланцем.
Якось так.
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31.05.2022 23:17 Ответить
Саме так
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31.05.2022 23:19 Ответить
Все! росія не зможе продавати свою нафту!
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31.05.2022 23:45 Ответить
 
 