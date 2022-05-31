Санкції Євросоюза заблокують страхування танкерів з російською нафтою, - WSJ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Санкції Євросоюзу проти Росії, які були погоджені в шостому пакеті, заблокують страхування танкерів з російською сирою нафтою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.
За словами офіційних осіб і дипломатів, ЄС схвалив більш жорсткі санкції, ніж передбачалося. Зокрема, крім часткового ембарго на імпорт буде заборонено страхування суден, які перевозять сиру нафту з Росії.
Видання пише, що таким чином Захід прагне позбавити Москву нафтових грошей, необхідних їй для фінансування війни проти України.
Заборона на страхування буде поширюватися на танкери, що перевозять російську нафту в будь-яку точку світу. Ці санкції можуть підірвати зусилля Росії з продажу своєї нафти в Азії.
Топ коментарі
+8 svetozar
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+8 Maxim Ak-Murza
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+4 Юлія Шевченко e839ec7d
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він не зрушить з місця,
якщо вийде в море, то його не прийме жоден порт
і т.д.
28 мая в 15:18
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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР
Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.
Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.
По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.
Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.
Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.
Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.
Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.
Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.
Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.
Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.
К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Чому знову нафта проблема?
Чому Америка знову не почне качати безмежну "сланцеву нафту"?
Наразі дивно, що Байден розконсервовує стратегічні запаси замість турбо-"сланцю".
Хоча одна причина є.
Спочатку примусити Європу відмовитися від нафти рф - а потім залити Європу сланцем.
Якось так.