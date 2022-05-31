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Санкції Євросоюза заблокують страхування танкерів з російською нафтою, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Санкції Євросоюзу проти Росії, які були погоджені в шостому пакеті, заблокують страхування танкерів з російською сирою нафтою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

За словами офіційних осіб і дипломатів, ЄС схвалив більш жорсткі санкції, ніж передбачалося. Зокрема, крім часткового ембарго на імпорт буде заборонено страхування суден, які перевозять сиру нафту з Росії.

Видання пише, що таким чином Захід прагне позбавити Москву нафтових грошей, необхідних їй для фінансування війни проти України.

Заборона на страхування буде поширюватися на танкери, що перевозять російську нафту в будь-яку точку світу. Ці санкції можуть підірвати зусилля Росії з продажу своєї нафти в Азії.

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Автор: Роман Свиридович
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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

28 мая в 15:18

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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.

Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.

Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.

Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.

Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.

Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.

Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.

К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.



Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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31.05.2022 20:56
+8
БОльшая часть русской нефти перевозится как раз по морю, танкерами. Так шо тот "комар" - размером со слона.
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31.05.2022 21:06
+4
Ну, хоть так
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31.05.2022 20:39
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Ну, хоть так
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31.05.2022 20:39 Відповісти
Комариный укус
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31.05.2022 20:43 Відповісти
БОльшая часть русской нефти перевозится как раз по морю, танкерами. Так шо тот "комар" - размером со слона.
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31.05.2022 21:06 Відповісти
Все санкции нужно вводить по 5-10 раз повторно, закрывая новые дыры. На данный момент они берут танкер с туркменской нефтью, привозят его в территориальные воды РФ. Затем подплывают своими танкерами, "загружают" в них 51% туркменской нефти и свободно продают куда угодно. Загружают в кавычках, так как перелив только на бумаге, а на деле постоят пару часов рядом друг с другом и пошли дальше. Если этого не делать, то санкции только вредят. Их можно было вообще не вводить, а наоборот скупать как можно дешевле и на вырученные средства производить сотни танков и САУ. И это было бы лучшим решением. В любом случае надо понять одну вещь: у кацапской нефти свое содержание серы и других веществ. НПЗ в ряде стран уже настроены под эту нефть и ни под какую другую. Их сложно переоборудовать под прием другой нефти, нужно много денег и времени. Или кто-то хочет предложить политику в Европе закрыть предприятие с тысячами рабочих мест и людей на улицу выкинуть? Никто на это не пойдет. Лучше, намного лучше убрать все санкции, открыть новые военные заводы и всей Европой клепать ракеты против кацапов. Как можно больше. Но это еще более смелое решение, чем санкции.
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31.05.2022 21:13 Відповісти
Краще і те, й інше
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31.05.2022 21:16 Відповісти
без страховки танкера:
він не зрушить з місця,
якщо вийде в море, то його не прийме жоден порт
і т.д.
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31.05.2022 22:19 Відповісти
Скоро у русни будет столько нефти, что ее хранить негде будет. Так что будут отдавать по фактически любой цене. Не все согласятся ее покупать, но те кто будет - положат с пробором на страховку...
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31.05.2022 20:45 Відповісти
Без страховки будет сложно проходить каналами и проливами.
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31.05.2022 21:09 Відповісти
не сложно, а невозможно
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31.05.2022 22:21 Відповісти
США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

28 мая в 15:18

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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.

Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.

Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.

Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.

Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.

Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.

Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.

К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.



Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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31.05.2022 20:56 Відповісти
Иншала!.
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31.05.2022 21:10 Відповісти
Так і до заміни бритв дійти зможе.
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31.05.2022 21:15 Відповісти
Бляха-муха - два роки тому нафта була по 20 і нижче за бочку.
Чому знову нафта проблема?
Чому Америка знову не почне качати безмежну "сланцеву нафту"?
Наразі дивно, що Байден розконсервовує стратегічні запаси замість турбо-"сланцю".
Хоча одна причина є.
Спочатку примусити Європу відмовитися від нафти рф - а потім залити Європу сланцем.
Якось так.
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31.05.2022 23:17 Відповісти
Саме так
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31.05.2022 23:19 Відповісти
Все! росія не зможе продавати свою нафту!
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31.05.2022 23:45 Відповісти
 
 