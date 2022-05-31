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Харьковщина (4120) 93 отдельная механизированная бригада (242) вертолёт (1036)

Наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ка-52

Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады 31 мая в Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук 93-й ОМБр.

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный ежедневно сбила российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор".

Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о сбитии "Аллигатора" подтвердила разведка.

"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"", - рассказал военнослужащий бригады Иван.

Смотрите: Пехота 93-й ОМБр уничтожила три российских танка Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
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31.05.2022 21:08
+31
Ну по количество ПЗРК советских много дали, даже Германия. В любом случае тут даже и близко нету 1 к 1 на сбитие. Может быть 5 к 1 на сбитие вертушки и то если их блок защиты от ракет демонтирован или не работает. Но конкретно у ка-52 вполне могут быть инструменты борьбы именно со стингером, как бы хватает средств борьбы с его головкой самонаведения. А британский нужно держать на цели, в лесу им не особо и поработаешь, только в бункере наверное. Также есть вариант, что заметив выстрел из стингера, кацапы туда больше не лезут, а летают там, где есть советские. Ну и конечно надо подготовиться к выстрелу, то есть связь и разведка в этом месте должны быть.

В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
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31.05.2022 21:08
+29
Де ті стінгери та британські ПЗРК? В реальності або Ігли, або останнім часом польські Перуни.
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31.05.2022 20:54
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енот)
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31.05.2022 20:51 Ответить
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31.05.2022 21:08 Ответить
Де ті стінгери та британські ПЗРК? В реальності або Ігли, або останнім часом польські Перуни.
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31.05.2022 20:54 Ответить
На складах.
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31.05.2022 20:56 Ответить
так, были учения на Иглах 2 месяца назад, остального те, кого я знаю, не видели
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31.05.2022 20:57 Ответить
Ну по количество ПЗРК советских много дали, даже Германия. В любом случае тут даже и близко нету 1 к 1 на сбитие. Может быть 5 к 1 на сбитие вертушки и то если их блок защиты от ракет демонтирован или не работает. Но конкретно у ка-52 вполне могут быть инструменты борьбы именно со стингером, как бы хватает средств борьбы с его головкой самонаведения. А британский нужно держать на цели, в лесу им не особо и поработаешь, только в бункере наверное. Также есть вариант, что заметив выстрел из стингера, кацапы туда больше не лезут, а летают там, где есть советские. Ну и конечно надо подготовиться к выстрелу, то есть связь и разведка в этом месте должны быть.

В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
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31.05.2022 21:08 Ответить
ми же 30 років годували довбаних олігархів, наші олігархи одні з самих жирних і наглих олігархів у Світі, нам є чим пишатися. Вони й зараз харчуються непогано, навіть та як би й краще їм пішло Щоб їм жерти тільки борщівник сосновського, і ним же срати! І щоб люди перестали вже нарешті плутати бізнесменів і олігархів різниця між ними така сама як між хіругом і маньяком-вбивцею.
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31.05.2022 21:33 Ответить
Мудрий наріт обирає зелуп і служок, про яку боротьбу з олігарха и мова?
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01.06.2022 04:50 Ответить
на Львовском фронте
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31.05.2022 21:20 Ответить
В Львовском катле.
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31.05.2022 21:59 Ответить
Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!
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31.05.2022 21:00 Ответить
super
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31.05.2022 21:02 Ответить
Під Ізюмом ? І що, нічим дістати ? Дід Байден дурня нарізає зі своєю гуманністю.
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31.05.2022 21:04 Ответить
А кого нарізає «маладой пєрспєктівний парень кріварожскій» зі своїм миролюбієм
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31.05.2022 22:12 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.05.2022 21:11 Ответить
Маю надію, що Генштаб розглядає інші докази знищення, а не оце абсолютне порожнє з точки зору підтвердження збитого гелікоптера відео.
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31.05.2022 21:21 Ответить
Я думаю що не одні вони пульнули по ньому-там декілька десятків таких груп знищення біга\+розвідка а ці просто встигли заснять район влучання =бо наші дуже прискіпливо ставляться до враження і підрахунку техніки особливо літучої. І вся статистика на 90 відсотків вірна. Я аналізую багато різних джерел і думаю просто так ніхто не буде такого говорити з ГШ. За такі підтверджені збиття є бонуси бійцям тому бюрократія нажаль навіть на полі бою (
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31.05.2022 21:46 Ответить
Но говносайтах і не таке бува... а от в розмовах кацапи підтверджують наші дані. ну +/-
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31.05.2022 22:32 Ответить
Забыли всё сфоткать и тебе по почте переслать. Какое несчастье.
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31.05.2022 23:42 Ответить
то підт пошукай бидлан одноразовий
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01.06.2022 07:33 Ответить
Ну, кацапы не авторитет, вот, правда, имхо авторитетный "бывший" кацап Марк Солонин, живущий сейчас в Киеве, выпускал недавно видео, где аргументировал, почему порядка по 30-40 всего сбитых аэропланов и свинтобройлеров.
Ну, и могу напомнить, как однажды зюзя сообщил о примерно 50 сбитых за один вечер крылатых ракетах...
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31.05.2022 23:21 Ответить
Какой ещё сайт?🤦
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31.05.2022 23:40 Ответить
24 February 2022🤦
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01.06.2022 07:25 Ответить
і семьйон 30.05,2022
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01.06.2022 07:34 Ответить
Так де ж збив?? Остання фраза -летить на нас, *******.
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31.05.2022 21:24 Ответить
когда-нибудь курице рубили голову?
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31.05.2022 22:24 Ответить
Не зрозумів. На відео воїн кричить що не влучив, і кричить, що треба ховатися, так як він летить на них...
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31.05.2022 21:26 Ответить
Так встигли зняти !
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31.05.2022 21:50 Ответить
А тобі все ще аби «поржать»?
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31.05.2022 22:14 Ответить
Так если под изюмом стоят то може по ним иппануть? Или только когда у него боевой вылет можно сбивать?
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31.05.2022 21:47 Ответить
Там літають їхні авіація й безпілотники, розгорнута ствольна, реактивна артилерія, ППО так що боюсь нічим, хіба що вільхою якщо до них ще залишились ракети.
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31.05.2022 21:59 Ответить
из восьмидесяти девяти? Не думаю. Наверное осталась одна тестовая на производстве.
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01.06.2022 00:21 Ответить
Хлопці, Ви Герої , честь і хвала Вам за те , що мочите орків 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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31.05.2022 21:48 Ответить
старая добрая "игла-1М".
Менеджеры Укрпочты вкрай озверели.
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31.05.2022 22:26 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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31.05.2022 22:28 Ответить
таки кадри липше не оприлюднювати
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31.05.2022 22:44 Ответить
Ві всьо вьотьо! Ка-52 обнаружіваєт ракету "Стінгер" с 5 км! Ми ето дажє в Вікіпєдії напісалі!
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31.05.2022 22:59 Ответить
 
 