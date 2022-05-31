Наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области. ВИДЕО
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Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады 31 мая в Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук 93-й ОМБр.
Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный ежедневно сбила российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор".
Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о сбитии "Аллигатора" подтвердила разведка.
"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"", - рассказал военнослужащий бригады Иван.
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В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Ну, и могу напомнить, как однажды зюзя сообщил о примерно 50 сбитых за один вечер крылатых ракетах...
Менеджеры Укрпочты вкрай озверели.
Героям слава!!!