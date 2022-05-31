В Словакии создадут Украинский культурный центр

Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Они обсудили создание в Словакии Украинского культурного центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская написала в Facebook.

"Первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, эко-активистка и борьба за права людей. Вот та, кто сейчас вместе со всей Словакией занимается украинскими вынужденными переселенцами в этой стране. Рада была пообщаться с госпожой Зузаной Чапутовой. Обсудили создание в этой стране Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. Это будет место для встреч украинцев, где они смогут получить информацию и помощь, место для культурных и образовательных мероприятий. Мамы даже смогут оставить здесь на несколько часов своих детей или поработать за компьютером" , – написала Зеленская.

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Она поблагодарила Словакию за создание временных экзаменационных центров для украинских абитуриентов.

"Это очень важно для нас, потому что образование не должно прекращаться. Для Украины это такая же стратегическая сфера, как и медицина", - добавила первая леди.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова 31 мая находится с визитом в Украину.