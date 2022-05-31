В Словакии создадут Украинский культурный центр
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Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Они обсудили создание в Словакии Украинского культурного центра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская написала в Facebook.
"Первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, эко-активистка и борьба за права людей. Вот та, кто сейчас вместе со всей Словакией занимается украинскими вынужденными переселенцами в этой стране. Рада была пообщаться с госпожой Зузаной Чапутовой. Обсудили создание в этой стране Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. Это будет место для встреч украинцев, где они смогут получить информацию и помощь, место для культурных и образовательных мероприятий. Мамы даже смогут оставить здесь на несколько часов своих детей или поработать за компьютером" , – написала Зеленская.
Она поблагодарила Словакию за создание временных экзаменационных центров для украинских абитуриентов.
"Это очень важно для нас, потому что образование не должно прекращаться. Для Украины это такая же стратегическая сфера, как и медицина", - добавила первая леди.
Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова 31 мая находится с визитом в Украину.
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Щоб вчили українську мову, та історію України.
Бо якщо міністри, депутати, та співробітники офісу президента, не важають за потрібне розмовляти державною мовою, це вже піздець.
Пресконференцію колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»). Про це «Детектору медіа» розповів генеральний директор інформагенції Олександр Мартиненко.
За його словами, Маріам Ламберт (Mariam Lambert-Ait Hassou) - засновниця нідерландського доброчинного фонду Orphans Feeding Foundation - від імені Die Welt попросила «СтопКор» «допомогти з організацією пресконференції в Києві». Ті, у свою чергу, звернулись до інформагенції.
«Детектор медіа» спробує отримати підтвердження цієї інформації та коментарі у представників «СтопКора». Ми намагались додзвонитися за телефоном Олени Ревенко, зазначеної модераторкою заходу, однак він не відповідає.
«Стоп Корупції» - це громадська організація, яку очолюють колишній журналіст «Інтера» Роман Бочкала та правозахисник Богдан Хмельницький. Організація має низку проєктів, зокрема онлайн-видання «СтопКор», і співпрацює з міжнародними донорами та мережами громадських організацій.
Тим часом «Громадське радіо» із посиланням на свої джерела повідомило, що ректора Київського національного університету імені Шевченка просили «посприяти в організації зустрічі студентів із інституту журналістики КНУ з правозахисницею Емі Карр та росіянкою Мариною Овсянніковою». У листі йшлося про період перебування Овсяннікової в Києві - з 30 травня до 3 червня. За даними «Громадського радіо», керівник Інституту журналістики Володимир Різун відмовився від цієї зустрічі.
У листі, який цитує «Громадське радіо», йдеться, що Овсяннікова перебуватиме в Україні з «відомою правозахисницею Емі Карр, директором з гуманітарних питань Фонду прав людини». Емі Карр представляє організацію, яка номінувала Овсяннікову на премію Вацлава Гавела, і зараз перебуває в Україні.
Раніше генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».
Пресконференція «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда» мала відбутись в приміщенні агенції 1 червня. Захід був анонсований 31 травня, однак через декілька годин скасований агенцією. https://detector.media/infospace/article/199731/2022-05-31-preskonferentsiyu-ovsyannikovoi-organizovuvaly-cherez-************-dobrochynnytsyu-i-stopkor/