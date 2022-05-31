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культура (807) Словакия (758) Елена Зеленская (206) Чапутова Зузана (36)

В Словакии создадут Украинский культурный центр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

чапутова,зеленська

Елена Зеленская встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Они обсудили создание в Словакии Украинского культурного центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская написала в Facebook.

"Первая женщина – президент Словакии, самый молодой лидер в истории страны, эко-активистка и борьба за права людей. Вот та, кто сейчас вместе со всей Словакией занимается украинскими вынужденными переселенцами в этой стране. Рада была пообщаться с госпожой Зузаной Чапутовой. Обсудили создание в этой стране Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. Это будет место для встреч украинцев, где они смогут получить информацию и помощь, место для культурных и образовательных мероприятий. Мамы даже смогут оставить здесь на несколько часов своих детей или поработать за компьютером" , – написала Зеленская.

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Она поблагодарила Словакию за создание временных экзаменационных центров для украинских абитуриентов.

"Это очень важно для нас, потому что образование не должно прекращаться. Для Украины это такая же стратегическая сфера, как и медицина", - добавила первая леди.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова 31 мая находится с визитом в Украину.
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Топ комментарии
+6
Опять зеленые твари пиарятся( А где наши военные с Азовстали? Что с ними?
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31.05.2022 21:47
+5
Туди відправити наших високопосадовців.
Щоб вчили українську мову, та історію України.
Бо якщо міністри, депутати, та співробітники офісу президента, не важають за потрібне розмовляти державною мовою, це вже піздець.
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31.05.2022 21:34
+5
лєнка намалювалась.... значить на Київ нападати не будуть.
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31.05.2022 21:49
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Туди відправити наших високопосадовців.
Щоб вчили українську мову, та історію України.
Бо якщо міністри, депутати, та співробітники офісу президента, не важають за потрібне розмовляти державною мовою, це вже піздець.
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31.05.2022 21:34 Ответить
Опять зеленые твари пиарятся( А где наши военные с Азовстали? Что с ними?
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31.05.2022 21:47 Ответить
здав їх зебіл.
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31.05.2022 21:55 Ответить
лєнка намалювалась.... значить на Київ нападати не будуть.
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31.05.2022 21:49 Ответить
Оба-на,угол шоу! Лєнка-ополченка,собствяной пєрсонаю!!))
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31.05.2022 21:55 Ответить
А русская пропагандонская мразь Овсянникова уже в Украине, будет учить "тупых хохлов" как любить русскую культуру.
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31.05.2022 21:56 Ответить
спецоперація проведена топорно... вже ніхто нікуди не їде

Пресконференцію колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»). Про це «Детектору медіа» розповів генеральний директор інформагенції Олександр Мартиненко.

За його словами, Маріам Ламберт (Mariam Lambert-Ait Hassou) - засновниця нідерландського доброчинного фонду Orphans Feeding Foundation - від імені Die Welt попросила «СтопКор» «допомогти з організацією пресконференції в Києві». Ті, у свою чергу, звернулись до інформагенції.

«Детектор медіа» спробує отримати підтвердження цієї інформації та коментарі у представників «СтопКора». Ми намагались додзвонитися за телефоном Олени Ревенко, зазначеної модераторкою заходу, однак він не відповідає.

«Стоп Корупції» - це громадська організація, яку очолюють колишній журналіст «Інтера» Роман Бочкала та правозахисник Богдан Хмельницький. Організація має низку проєктів, зокрема онлайн-видання «СтопКор», і співпрацює з міжнародними донорами та мережами громадських організацій.

Тим часом «Громадське радіо» із посиланням на свої джерела повідомило, що ректора Київського національного університету імені Шевченка просили «посприяти в організації зустрічі студентів із інституту журналістики КНУ з правозахисницею Емі Карр та росіянкою Мариною Овсянніковою». У листі йшлося про період перебування Овсяннікової в Києві - з 30 травня до 3 червня. За даними «Громадського радіо», керівник Інституту журналістики Володимир Різун відмовився від цієї зустрічі.

У листі, який цитує «Громадське радіо», йдеться, що Овсяннікова перебуватиме в Україні з «відомою правозахисницею Емі Карр, директором з гуманітарних питань Фонду прав людини». Емі Карр представляє організацію, яка номінувала Овсяннікову на премію Вацлава Гавела, і зараз перебуває в Україні.

Раніше генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».

Пресконференція «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда» мала відбутись в приміщенні агенції 1 червня. Захід був анонсований 31 травня, однак через декілька годин скасований агенцією. https://detector.media/infospace/article/199731/2022-05-31-preskonferentsiyu-ovsyannikovoi-organizovuvaly-cherez-************-dobrochynnytsyu-i-stopkor/
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31.05.2022 22:19 Ответить
О ... і в Словаччині скумбрія буде по 8 ...
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31.05.2022 22:05 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!--------_ Була інфа що цю бадягу відмінили,через незадоволення киян!!))
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31.05.2022 22:06 Ответить
!!!!!Кабінет міністрів скасував на період воєнного стану конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки.Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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31.05.2022 22:14 Ответить
Якось непомітно пройшла ця новина.
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31.05.2022 22:16 Ответить
Для чого цей цирк?Немає слів для виразу негодування до царюючиї? особи.
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31.05.2022 22:23 Ответить
Я вам честно скажу, а что в Словакии создавать? Работал с капитаном со Словакии, так жена русинка словацкая, так он мне сказал, она с украинцами разговаривает как с родными, а тесть с 2014 года говорит, что украинец, хотя и родился там!
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01.06.2022 00:11 Ответить
У нас в Україні катастрофічна ситуація з гуманітарним напрямком . Міністерство культури та інформації очолює людина , справжній українофоб Олександр Ткаченко , який нічого не зробив , щоб евакуювати культурні цінності з окупованих територій . Як так можна було не вивезти з Мелітополя Скіфське золото ? За що дали нагороду меру Мелітополя Івану Федоріву ? Там його окупанти арештували , потім відпустили , можливо він і сам це золото здав . Щось мені не подабається ця історія .
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01.06.2022 07:01 Ответить
 
 