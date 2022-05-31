У Словаччині створять Український культурний центр
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Олена Зеленська зустрілась із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Вони обговорили створення у Словаччині Українського культурного центру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленська написала у Фейсбуці.
"Перша жінка – президентка Словаччини, наймолодша лідерка в історії країни, екоактивістка та борчиня за права людей. Ось та, хто нині разом з усією Словаччиною опікується українськими вимушеними переселенцями в цій країні. Рада була поспілкуватися з пані Зузаною Чапутовою. Обговорили створення в цій країні Українського культурного центру – другого після такого закладу в Литві. Це буде місце для зустрічей українців, де вони зможуть отримати інформацію та допомогу, місце для культурних та освітніх заходів. Мами навіть зможуть залишити тут на кілька годин своїх дітей або попрацювати за комп’ютером", - написала Зеленська.
Вона подякувала Словаччині за створення тимчасових екзаменаційних центрів для українських абітурієнтів.
"Це дуже важливо для нас, бо освіта не повинна припинятися. Для України це така ж стратегічна сфера, як і медицина", - додала перша леді.
Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова 31 травня перебуває з візитом в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб вчили українську мову, та історію України.
Бо якщо міністри, депутати, та співробітники офісу президента, не важають за потрібне розмовляти державною мовою, це вже піздець.
Пресконференцію колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»). Про це «Детектору медіа» розповів генеральний директор інформагенції Олександр Мартиненко.
За його словами, Маріам Ламберт (Mariam Lambert-Ait Hassou) - засновниця нідерландського доброчинного фонду Orphans Feeding Foundation - від імені Die Welt попросила «СтопКор» «допомогти з організацією пресконференції в Києві». Ті, у свою чергу, звернулись до інформагенції.
«Детектор медіа» спробує отримати підтвердження цієї інформації та коментарі у представників «СтопКора». Ми намагались додзвонитися за телефоном Олени Ревенко, зазначеної модераторкою заходу, однак він не відповідає.
«Стоп Корупції» - це громадська організація, яку очолюють колишній журналіст «Інтера» Роман Бочкала та правозахисник Богдан Хмельницький. Організація має низку проєктів, зокрема онлайн-видання «СтопКор», і співпрацює з міжнародними донорами та мережами громадських організацій.
Тим часом «Громадське радіо» із посиланням на свої джерела повідомило, що ректора Київського національного університету імені Шевченка просили «посприяти в організації зустрічі студентів із інституту журналістики КНУ з правозахисницею Емі Карр та росіянкою Мариною Овсянніковою». У листі йшлося про період перебування Овсяннікової в Києві - з 30 травня до 3 червня. За даними «Громадського радіо», керівник Інституту журналістики Володимир Різун відмовився від цієї зустрічі.
У листі, який цитує «Громадське радіо», йдеться, що Овсяннікова перебуватиме в Україні з «відомою правозахисницею Емі Карр, директором з гуманітарних питань Фонду прав людини». Емі Карр представляє організацію, яка номінувала Овсяннікову на премію Вацлава Гавела, і зараз перебуває в Україні.
Раніше генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».
Пресконференція «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда» мала відбутись в приміщенні агенції 1 червня. Захід був анонсований 31 травня, однак через декілька годин скасований агенцією. https://detector.media/infospace/article/199731/2022-05-31-preskonferentsiyu-ovsyannikovoi-organizovuvaly-cherez-************-dobrochynnytsyu-i-stopkor/