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культура (355) Словаччина (545) Олена Зеленська (225) Чапутова Зузана (41)

У Словаччині створять Український культурний центр

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

чапутова,зеленська

Олена Зеленська зустрілась із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Вони обговорили створення у Словаччині Українського культурного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленська написала у Фейсбуці.

"Перша жінка – президентка Словаччини, наймолодша лідерка в історії країни, екоактивістка та борчиня за права людей. Ось та, хто нині разом з усією Словаччиною опікується українськими вимушеними переселенцями в цій країні. Рада була поспілкуватися з пані Зузаною Чапутовою. Обговорили створення в цій країні Українського культурного центру – другого після такого закладу в Литві. Це буде місце для зустрічей українців, де вони зможуть отримати інформацію та допомогу, місце для культурних та освітніх заходів. Мами навіть зможуть залишити тут на кілька годин своїх дітей або попрацювати за комп’ютером", - написала Зеленська.

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Вона подякувала Словаччині за створення тимчасових екзаменаційних центрів для українських абітурієнтів.

"Це дуже важливо для нас, бо освіта не повинна припинятися. Для України це така ж стратегічна сфера, як і медицина", - додала перша леді.

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова 31 травня перебуває з візитом в Україні.
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Топ коментарі
+6
Опять зеленые твари пиарятся( А где наши военные с Азовстали? Что с ними?
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31.05.2022 21:47
+5
Туди відправити наших високопосадовців.
Щоб вчили українську мову, та історію України.
Бо якщо міністри, депутати, та співробітники офісу президента, не важають за потрібне розмовляти державною мовою, це вже піздець.
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31.05.2022 21:34
+5
лєнка намалювалась.... значить на Київ нападати не будуть.
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31.05.2022 21:49
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Туди відправити наших високопосадовців.
Щоб вчили українську мову, та історію України.
Бо якщо міністри, депутати, та співробітники офісу президента, не важають за потрібне розмовляти державною мовою, це вже піздець.
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31.05.2022 21:34 Відповісти
Опять зеленые твари пиарятся( А где наши военные с Азовстали? Что с ними?
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31.05.2022 21:47 Відповісти
здав їх зебіл.
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31.05.2022 21:55 Відповісти
лєнка намалювалась.... значить на Київ нападати не будуть.
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31.05.2022 21:49 Відповісти
Оба-на,угол шоу! Лєнка-ополченка,собствяной пєрсонаю!!))
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31.05.2022 21:55 Відповісти
А русская пропагандонская мразь Овсянникова уже в Украине, будет учить "тупых хохлов" как любить русскую культуру.
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31.05.2022 21:56 Відповісти
спецоперація проведена топорно... вже ніхто нікуди не їде

Пресконференцію колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»). Про це «Детектору медіа» розповів генеральний директор інформагенції Олександр Мартиненко.

За його словами, Маріам Ламберт (Mariam Lambert-Ait Hassou) - засновниця нідерландського доброчинного фонду Orphans Feeding Foundation - від імені Die Welt попросила «СтопКор» «допомогти з організацією пресконференції в Києві». Ті, у свою чергу, звернулись до інформагенції.

«Детектор медіа» спробує отримати підтвердження цієї інформації та коментарі у представників «СтопКора». Ми намагались додзвонитися за телефоном Олени Ревенко, зазначеної модераторкою заходу, однак він не відповідає.

«Стоп Корупції» - це громадська організація, яку очолюють колишній журналіст «Інтера» Роман Бочкала та правозахисник Богдан Хмельницький. Організація має низку проєктів, зокрема онлайн-видання «СтопКор», і співпрацює з міжнародними донорами та мережами громадських організацій.

Тим часом «Громадське радіо» із посиланням на свої джерела повідомило, що ректора Київського національного університету імені Шевченка просили «посприяти в організації зустрічі студентів із інституту журналістики КНУ з правозахисницею Емі Карр та росіянкою Мариною Овсянніковою». У листі йшлося про період перебування Овсяннікової в Києві - з 30 травня до 3 червня. За даними «Громадського радіо», керівник Інституту журналістики Володимир Різун відмовився від цієї зустрічі.

У листі, який цитує «Громадське радіо», йдеться, що Овсяннікова перебуватиме в Україні з «відомою правозахисницею Емі Карр, директором з гуманітарних питань Фонду прав людини». Емі Карр представляє організацію, яка номінувала Овсяннікову на премію Вацлава Гавела, і зараз перебуває в Україні.

Раніше генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».

Пресконференція «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда» мала відбутись в приміщенні агенції 1 червня. Захід був анонсований 31 травня, однак через декілька годин скасований агенцією. https://detector.media/infospace/article/199731/2022-05-31-preskonferentsiyu-ovsyannikovoi-organizovuvaly-cherez-************-dobrochynnytsyu-i-stopkor/
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31.05.2022 22:19 Відповісти
О ... і в Словаччині скумбрія буде по 8 ...
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31.05.2022 22:05 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!--------_ Була інфа що цю бадягу відмінили,через незадоволення киян!!))
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31.05.2022 22:06 Відповісти
!!!!!Кабінет міністрів скасував на період воєнного стану конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки.Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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31.05.2022 22:14 Відповісти
Якось непомітно пройшла ця новина.
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31.05.2022 22:16 Відповісти
Для чого цей цирк?Немає слів для виразу негодування до царюючиї? особи.
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31.05.2022 22:23 Відповісти
Я вам честно скажу, а что в Словакии создавать? Работал с капитаном со Словакии, так жена русинка словацкая, так он мне сказал, она с украинцами разговаривает как с родными, а тесть с 2014 года говорит, что украинец, хотя и родился там!
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01.06.2022 00:11 Відповісти
У нас в Україні катастрофічна ситуація з гуманітарним напрямком . Міністерство культури та інформації очолює людина , справжній українофоб Олександр Ткаченко , який нічого не зробив , щоб евакуювати культурні цінності з окупованих територій . Як так можна було не вивезти з Мелітополя Скіфське золото ? За що дали нагороду меру Мелітополя Івану Федоріву ? Там його окупанти арештували , потім відпустили , можливо він і сам це золото здав . Щось мені не подабається ця історія .
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01.06.2022 07:01 Відповісти
 
 