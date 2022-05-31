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Новости Война в Украине
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В Киеве откроется офис Международного уголовного суда, - прокурор Хан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мкс,хан

Офис прокурора Международного уголовного суда намерен открыть представительство в Украине для расследования военных преступлений России.

Об этом прокурор МУС Карим Хан сказал во время пресс-конференции в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем ездить туда-сюда при расследовании ситуаций по всему миру. Это касается как Судана, так и Украины. В следующие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве", - сказал Хан.

Хан также отметил, что было налажено хорошее сотрудничество с генеральным прокурором Украины.

Читайте: За военные преступления России в Украине не может быть безнаказанности, ЕС поддерживает работу Международного уголовного суда по этому вопросу – Боррель

Кроме того, прокурор МУС отметил, что в расследовании нужно использовать технологии, искусственный интеллект, все возможное для того, чтобы были бесспорные доказательства.

Президент Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст) Ладислав Хамрана отметил, что параллельно шесть стран, входящих в совместную следственную группу, ведут собственные расследования военных преступлений РФ в Украине. Кроме того, ряд организаций собирают информацию. Война в Украине фактически может стать самой задокументированной в истории человечества, сказал Хамрана.

По его словам, Евроюст будет координировать сбор доказательств и расследование военных преступлений в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы получаем информацию о совершении новых преступлений в Украине, - прокурор Международного уголовного суда Хан
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Топ комментарии
+8
ШаЛєна Місія@dneprlena

7 ч

і ось маєш твоє "ангельське" лице, коли ти в страху від того, що світ може здогадатись, що повномасштабне вторгнення в Україну 2022 сталось по домовленності з тобою,ангело, да?
ти ж мала скласти повноваження і чкурнути за обрій політичних справ?
поринути в солодкий світ ГазПрому?

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31.05.2022 22:01
+2
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31.05.2022 22:27
+1
А на х.. он нужен? Что кто то собирается выполнять его решения ? Такое же гов.о как и ООН.
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31.05.2022 22:16
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ШаЛєна Місія@dneprlena

7 ч

і ось маєш твоє "ангельське" лице, коли ти в страху від того, що світ може здогадатись, що повномасштабне вторгнення в Україну 2022 сталось по домовленності з тобою,ангело, да?
ти ж мала скласти повноваження і чкурнути за обрій політичних справ?
поринути в солодкий світ ГазПрому?

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31.05.2022 22:01 Ответить
лавров в парику
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31.05.2022 22:07 Ответить
Гадина корумпированная.
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31.05.2022 22:18 Ответить
Відвідати Гостомель чи Бучу, а краще Маріуполь не хоче?
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31.05.2022 22:24 Ответить
розкрадання міжнародної допомоги буде цей суд розглядати?
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31.05.2022 22:03 Ответить
подам на єрмака та зеленського заяву. задрали вже.
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31.05.2022 22:08 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska

55 мин

Ми.
Не.
Забули.
Про.
АЗОВСТАЛЬ.
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31.05.2022 22:11 Ответить
Solomon Samsonovich@SolomonSamsony4

Сьогодні вже 9 днів як Зеленський злив захисників Маріуполя в полон кацапам.

verctana@verctana

І Денисову звільняють, щоб не допитувалась списків
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31.05.2022 22:32 Ответить
А на х.. он нужен? Что кто то собирается выполнять его решения ? Такое же гов.о как и ООН.
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31.05.2022 22:16 Ответить
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31.05.2022 22:27 Ответить
Отлично
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31.05.2022 22:43 Ответить
круто що є прогрес в цьому напрямку
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01.06.2022 00:12 Ответить
 
 