У Києві відкриється офіс Міжнародного кримінального суду, - прокурор Хан
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду має намір відкрити представництво в Україні для розслідування воєнних злочинів росії.
Про це прокурор МКС Карім Хан сказав під час пресконференції у Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не можемо їздити туди-сюди при розслідуванні ситуацій по всьому світу. Це стосується як Судану, так і України. У наступні декілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу у Києві", - сказав Хан.
Хан також зазначив, що було налагоджено гарну співпрацю з генеральним прокурором України.
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Крім того, прокурор МКС наголосив, що в розслідуванні треба використовувати технології, штучний інтелект, усе можливе для того, щоб були беззаперечні докази.
Президент Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Євроюсту) Ладіслав Хамрана зазначив, що паралельно шість країн, які входять до спільної слідчої групи, ведуть власні розслідування воєнних злочинів рф в Україні. Крім того, низка організацій збирають інформацію. Тож війна в Україні фактично може стати найзадокументованішою в історії людства, сказав Хамрана.
За його словами, Євроюст координуватиме збір доказів та розслідування воєнних злочинів в Україні.
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і ось маєш твоє "ангельське" лице, коли ти в страху від того, що світ може здогадатись, що повномасштабне вторгнення в Україну 2022 сталось по домовленності з тобою,ангело, да?
ти ж мала скласти повноваження і чкурнути за обрій політичних справ?
поринути в солодкий світ ГазПрому?
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Ми.
Не.
Забули.
Про.
АЗОВСТАЛЬ.
Сьогодні вже 9 днів як Зеленський злив захисників Маріуполя в полон кацапам.
verctana@verctana
І Денисову звільняють, щоб не допитувалась списків