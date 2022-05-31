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У Києві відкриється офіс Міжнародного кримінального суду, - прокурор Хан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мкс,хан

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду має намір відкрити представництво в Україні для розслідування воєнних злочинів росії.

Про це прокурор МКС Карім Хан сказав під час пресконференції у Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо їздити туди-сюди при розслідуванні ситуацій по всьому світу. Це стосується як Судану, так і України. У наступні декілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу у Києві", - сказав Хан.

Хан також зазначив, що було налагоджено гарну співпрацю з генеральним прокурором України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Гаазі зібралась зустріч щодо воєнних злочинів Росії у війні проти України

Крім того, прокурор МКС наголосив, що в розслідуванні треба використовувати технології, штучний інтелект, усе можливе для того, щоб були беззаперечні докази.

Президент Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Євроюсту) Ладіслав Хамрана зазначив, що паралельно шість країн, які входять до спільної слідчої групи, ведуть власні розслідування воєнних злочинів рф в Україні. Крім того, низка організацій збирають інформацію. Тож війна в Україні фактично може стати найзадокументованішою в історії людства, сказав Хамрана.

За його словами, Євроюст координуватиме збір доказів та розслідування воєнних злочинів в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд направляє в Україну 42 слідчих для фіксації воєнних злочинів армії РФ, - прокурор Хан

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
ШаЛєна Місія@dneprlena

7 ч

і ось маєш твоє "ангельське" лице, коли ти в страху від того, що світ може здогадатись, що повномасштабне вторгнення в Україну 2022 сталось по домовленності з тобою,ангело, да?
ти ж мала скласти повноваження і чкурнути за обрій політичних справ?
поринути в солодкий світ ГазПрому?

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31.05.2022 22:01
+2
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31.05.2022 22:27
+1
А на х.. он нужен? Что кто то собирается выполнять его решения ? Такое же гов.о как и ООН.
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31.05.2022 22:16
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ШаЛєна Місія@dneprlena

7 ч

і ось маєш твоє "ангельське" лице, коли ти в страху від того, що світ може здогадатись, що повномасштабне вторгнення в Україну 2022 сталось по домовленності з тобою,ангело, да?
ти ж мала скласти повноваження і чкурнути за обрій політичних справ?
поринути в солодкий світ ГазПрому?

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31.05.2022 22:01 Відповісти
лавров в парику
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31.05.2022 22:07 Відповісти
Гадина корумпированная.
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31.05.2022 22:18 Відповісти
Відвідати Гостомель чи Бучу, а краще Маріуполь не хоче?
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31.05.2022 22:24 Відповісти
розкрадання міжнародної допомоги буде цей суд розглядати?
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31.05.2022 22:03 Відповісти
подам на єрмака та зеленського заяву. задрали вже.
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31.05.2022 22:08 Відповісти
Яна Супоровська@YanaSuporovska

55 мин

Ми.
Не.
Забули.
Про.
АЗОВСТАЛЬ.
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31.05.2022 22:11 Відповісти
Solomon Samsonovich@SolomonSamsony4

Сьогодні вже 9 днів як Зеленський злив захисників Маріуполя в полон кацапам.

verctana@verctana

І Денисову звільняють, щоб не допитувалась списків
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31.05.2022 22:32 Відповісти
А на х.. он нужен? Что кто то собирается выполнять его решения ? Такое же гов.о как и ООН.
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31.05.2022 22:16 Відповісти
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31.05.2022 22:27 Відповісти
Отлично
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31.05.2022 22:43 Відповісти
круто що є прогрес в цьому напрямку
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01.06.2022 00:12 Відповісти
 
 