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Украинские воины остаются хозяевами фронтовой ситуации, есть определенные успехи на Харьковщине и Херсонщине, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия остается хозяином фронтовой ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеообращения 31 мая.

"Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в том числе слепое авиабомбардирование, - это просто безумие", - сказал он.

"На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление - Гуляйполе и Орехово", - отметил он.

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По словам президента, "в этой широкой картине нужно видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве".

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь. Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставок нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии
+20
А что с "эвакуиированными" с Мариуполя? Которых кадыровцы избивают на камеру? Или это в рамках извинения перед кадыровым и было сделано?
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31.05.2022 23:38
+19
Боневтік людина підневільна - Єрмак розбудив стусанами - йди читай текст, який Арестович тобі написав.

Черчіль асфальту блд...
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31.05.2022 23:51
+19
А Зеленський справді послідовний. Як раніше заткнув рота опозиційним телеканалам, щоб не розповідали, як він "готувався" до нападу усні, так тепер звільненням затикає рота омбудсмену, щоб не розповідала, як він провів "успішну евакуацію" захисникам Маріуполя.
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01.06.2022 00:00
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А что с "эвакуиированными" с Мариуполя? Которых кадыровцы избивают на камеру? Или это в рамках извинения перед кадыровым и было сделано?
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31.05.2022 23:38 Ответить
раніше росія казала, що вона вєлікая.

але в них ні економіки немає, ні науки. чому ж вони казали, що вони вєлікіє? вони це пояснювали тим, що у них армія вєлікая.

але війна в україні показала, що вони навіть по армії не "вєлікіє".
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31.05.2022 23:43 Ответить
Расєя не вєлікая, а большая. Московити не розуміють значення українського слова велика.
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31.05.2022 23:47 Ответить
Вже майже північ, а йому не спиться без Лєнки.
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31.05.2022 23:44 Ответить
Ще не висрався перед сном)
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31.05.2022 23:50 Ответить
Боневтік людина підневільна - Єрмак розбудив стусанами - йди читай текст, який Арестович тобі написав.

Черчіль асфальту блд...
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31.05.2022 23:51 Ответить
"черчіль асфальту" вкраду )
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01.06.2022 00:04 Ответить
Глава ОВА Резниченко сообщил, что враг медленно продвигаются к границам Днепропетровской области
В области уже ведётся круглосуточное укрепление оборонных рубежей и попросил граждан не расслабляться из-за отсутствия воздушных тревог.
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31.05.2022 23:44 Ответить
ну там еще кр,зп,бамбас, перед днепром но готовиться всегда к обороне надо,єто само собой.
да днепр с самого начала войны неплохо вроде бы укреплялся.
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31.05.2022 23:52 Ответить
На херсонському напрямку маємо певні успіхи Джерело: https://censor.net/ua/n3345169

Після того, як влада південь України "про*бали" і замовчували 3 місяці, чути від Зеленського щось про Херсон тривожно, бо хєр його знає про які і чиї успіхи він має на увазі.
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31.05.2022 23:48 Ответить
Та нэ свои точно. У него-то успехов нэма нияких. Хотя крадёт хорошо, да. В этом талант
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01.06.2022 01:24 Ответить
Півень
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31.05.2022 23:53 Ответить
про що це?
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01.06.2022 00:05 Ответить
Що і цивільні готови вбивати русню
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01.06.2022 00:09 Ответить
А Зеленський справді послідовний. Як раніше заткнув рота опозиційним телеканалам, щоб не розповідали, як він "готувався" до нападу усні, так тепер звільненням затикає рота омбудсмену, щоб не розповідала, як він провів "успішну евакуацію" захисникам Маріуполя.
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01.06.2022 00:00 Ответить
...наполеон сказали....зуб дають
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01.06.2022 00:04 Ответить
Я его лично готов допросить. При надобности - ликвидировать: на камеру.
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01.06.2022 00:06 Ответить
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01.06.2022 00:08 Ответить
Выбирайте дальше --- скатертью дорога. . . Если вы его выбирете на второй срок - отказываюсь от украинского гражданства по всей процедуре
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01.06.2022 00:08 Ответить
теж так думаю!
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01.06.2022 00:14 Ответить
Тяжело жить в одной стране с **********.
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01.06.2022 00:23 Ответить
Тут така справа. «Польщі» чи тим паче «Німеччини» в Україні за Вашого життя вже не буде, не сподівайтесь. Надто багато помилок за 30 років. Тож якщо цікавить суто якість життя, економіка - можете і зараз відмовлятися.
Ну а інакше як - назло? Ну, «населенню» Ви навряд чи нашкодите, вони і самі радо виїдуть. Народу? Ну це якось не по-людськи, все ж народ за країну зараз життя віддає, а не просто гордо громадянство носить…
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01.06.2022 00:27 Ответить
Зрозуміло що клоуна з його дебільною командою більше обирати не можна. Але треба десь знайти нормального кандидата - патріота, не баригу, не зека, не сцикуна і головне українця. Бо до цього у нас президентами українці були двічи - Кравчук та Ющенко - м'яко кажучи, на найкращі приклади для наслідування. Всі інші - жи2. З Порошенко тема закрита, бо Україна не витримає ще кількох Мінських договорняків та повернення Грановського з Ізраїлю. Разумков - ще один із них. Йуля - без коментарів. То де взяти кандидата?
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01.06.2022 00:49 Ответить
А не буде «месії». Якщо хочемо нормальну політичну силу, варто будувати її знизу, а не сподіватися, що прийде геній, який усе зробить за нас.
Тут, звісно, питання до громадського суспільства - наших позасистемних лідерів думок, яким би варто було почати домовлятися…
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01.06.2022 00:59 Ответить
А ви поцікавтесь - може вже є нормальна політична сила, збудована знизу на основі ідеології, а не лідера. Та от ця (праволіберальна, підказую) ідеологія в наші "нарідні маси" заходить на десяток відсотків максимум. Тому "демократичну більшість" в осяжному майбутньому у нас будуть складати жертви популістів та "добрий цар"-орієнтованих проектів з безмежними (звідки ?) фінансами на покупку телекартинки у кожен мозок. Вбудована вада демократії.
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01.06.2022 07:00 Ответить
Та отож.
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01.06.2022 00:57 Ответить
Раз вже генштаб вирішив почати наступ на Херсонщині то треба давати підмогу що наше військо змогло розірвати вороже угрупування, дійти до Берислава та блокувати Каховську переправу. А якщо зараз все спустити на гальма та свинособаки наших просто витіснять і все закінчиться нічим. Чув, орки там вже міст до Давидова Броду підірвали.
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01.06.2022 00:42 Ответить
Лучше ж подождать пока кацы укрепятся ,всё заминируют,вот тогда и
наступать можно.Так берегут солдат.
А потом Вододя орёт " Кацы всё разграбили,жителей поубивали"
А он не знал,что они это делать будут?
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01.06.2022 01:57 Ответить
Ага .
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01.06.2022 05:49 Ответить
 
 