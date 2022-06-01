Украинские воины остаются хозяевами фронтовой ситуации, есть определенные успехи на Харьковщине и Херсонщине, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия остается хозяином фронтовой ситуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеообращения 31 мая.
"Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в том числе слепое авиабомбардирование, - это просто безумие", - сказал он.
"На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление - Гуляйполе и Орехово", - отметил он.
По словам президента, "в этой широкой картине нужно видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве".
"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь. Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставок нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины", - заявил Зеленский.
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але в них ні економіки немає, ні науки. чому ж вони казали, що вони вєлікіє? вони це пояснювали тим, що у них армія вєлікая.
але війна в україні показала, що вони навіть по армії не "вєлікіє".
Черчіль асфальту блд...
В области уже ведётся круглосуточное укрепление оборонных рубежей и попросил граждан не расслабляться из-за отсутствия воздушных тревог.
да днепр с самого начала войны неплохо вроде бы укреплялся.
Після того, як влада південь України "про*бали" і замовчували 3 місяці, чути від Зеленського щось про Херсон тривожно, бо хєр його знає про які і чиї успіхи він має на увазі.
Ну а інакше як - назло? Ну, «населенню» Ви навряд чи нашкодите, вони і самі радо виїдуть. Народу? Ну це якось не по-людськи, все ж народ за країну зараз життя віддає, а не просто гордо громадянство носить…
Тут, звісно, питання до громадського суспільства - наших позасистемних лідерів думок, яким би варто було почати домовлятися…
наступать можно.Так берегут солдат.
А потом Вододя орёт " Кацы всё разграбили,жителей поубивали"
А он не знал,что они это делать будут?