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Германия приняла уже 800 тысяч беженцев из Украины, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Германия приняла уже 800 тысяч украинских беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Брюсселе по результатам специального заседания Европейского совета.

"Мы также снова говорили о гуманитарной помощи. Вы знаете, что в Германии сейчас в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано почти 800 тыс. украинцев. Это показывает, насколько граждане нашей страны и многие из общин Германии способствуют тому, чтобы мы помогали ищущим защиты за границей, а в данном случае в Германии, и нуждается в нашей поддержке", - отметил он.

Немецкие СМИ также сообщили, что немецкие школы посещают уже 123 тыс. украинских детей.

Также читайте: Болгария останавливает государственную программу размещения украинских беженцев, - СМИ
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Топ комментарии
+6
Скоро еще пару миллионов голодных африкацев припрут, готовьте жопу. Не проще было дать Украине оружие которое требуется для того чтобы остановить рашистских нацистов?
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01.06.2022 00:30
+5
В Німеччини на сьогодні найбільша економіка Європи з населенням понад 83 млн людей яка направила нам військову допомогу на суму близько 200 млн євро, - це менше, ніж Естонія з населенням близько 1 млн людей ...
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01.06.2022 00:40
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Правила форума Совет форумчан
Це просто не вкладається в голову, наскільки вони дибіли...

Цей знімок насправді скрін із досить цікавого відео, яке нам надіслали аеророзвідники. Безпілотник зафільмував позиції росіян у Запорізькій області. Рашисти, як ви бачите, витоптали поруч зі своїм бліндажем образливу для українців лайку. Та на цьому, за словами наших армійців, вони не планували зупинятися - лайка, схоже, мала би стати цілим реченням.

Але «топтуни» не встигли завершити почате. Їх позицію накрила наша арта... просто дибіли.

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01.06.2022 00:17 Ответить
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01.06.2022 00:22 Ответить
Знакомая семья, для которой пытался искать квартиру, сказала недавно: "Не ищи. В городе больше не регистрируют беженцев, отправляют в другой".
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01.06.2022 00:29 Ответить
Треба сказати, що записатися на прийом в електронну чергу в Генкосульство в Гамбурзі неможливо, жодного вільного місця а без українських паперів німці багатьом нічого не оформляють. До того ж зараз всіх переводять з обліку в міграційних службах на джобцентри, які перереєстрацію проводять достатньо повільно, тому багато хто грошової підтримки в червні не отримає.
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01.06.2022 00:30 Ответить
что вы врете? в германии самое высокое пособие!
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01.06.2022 00:50 Ответить
верните помогите вернутся
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01.06.2022 00:25 Ответить
Скоро еще пару миллионов голодных африкацев припрут, готовьте жопу. Не проще было дать Украине оружие которое требуется для того чтобы остановить рашистских нацистов?
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01.06.2022 00:30 Ответить
И какое отношение голодный к беженцам имеет?
Ты хоть узнай сначала кто такой беженец,прежде чем про свои больные
сексуальные наклонности рассказывать
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01.06.2022 02:03 Ответить
З усіх країн в яких мені довелось побувати Німеччина остання для тимчасового пошуку притулку а про еміграцію навіть подумати страшно. Блудливі, безсердечні і добряче денацифіковані до стану духовної імпотенції законослухняні ... роботи ... але мені подобається їздити на їхньому мерседесі.
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01.06.2022 00:31 Ответить
чем хвастаться беженцами, лучше оружие дать, чтобы не было беженцев
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01.06.2022 00:35 Ответить
Та ні... Схоже що німці "*******" українських жінок і дітей... значно більше за сірійських...
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01.06.2022 00:41 Ответить
Вас предупреждали. Ничего, потерпите, разбавят вам черножопых, только в выгоде окажетесь от этого.
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01.06.2022 00:39 Ответить
В Німеччини на сьогодні найбільша економіка Європи з населенням понад 83 млн людей яка направила нам військову допомогу на суму близько 200 млн євро, - це менше, ніж Естонія з населенням близько 1 млн людей ...
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01.06.2022 00:40 Ответить
https://www.dw.com/uk/u-nimechchyni-zaiavyly-pro-porivniani-z-amerykanskymy-obsiahy-dopomohy-yes-ukraini/a-61666325
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01.06.2022 21:39 Ответить
Олаф, где зброя?

"Не сможет, по его словам, Германия и отправить в Украину технику из запасов бундесвера, - нет ничего годного. Если отправить уже давно вышедшие в тираж боевые машины пехоты (БМП) "Мардер", то у самой армии ФРГ возникнут дыры в обороноспособности."

Но в Грецию без проблем не годные "Мардер" и дыр в обороноспособности нет, а Греция в Украину очень годные советские БМП. Ловкость рук и никакого мошенничества!
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01.06.2022 01:16 Ответить
А не простіще щоб ця ...... Меркельш не лизала штіблєтши карліку?
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01.06.2022 01:33 Ответить
Я не пойму кто кому должен Украина Германии или наоборот?
Как только тема Германия,то кацапы слетаются как мухи на гафно,но 4 миллиарда им подаренные+1 млрд.уже обещанный возвращать не хотят.
Понятно,что Меркель Иванов свинорылых имела 7
лет и в хвост и в гриву,обидно,кацы зубами скребут
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01.06.2022 01:50 Ответить
Біженок, біженці в Уркаїні відсутні як клас...
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01.06.2022 03:35 Ответить
нех было рашу бабками снабжать
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01.06.2022 08:42 Ответить
 
 