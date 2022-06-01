Германия приняла уже 800 тысяч беженцев из Украины, - Шольц
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Германия приняла уже 800 тысяч украинских беженцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Брюсселе по результатам специального заседания Европейского совета.
"Мы также снова говорили о гуманитарной помощи. Вы знаете, что в Германии сейчас в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано почти 800 тыс. украинцев. Это показывает, насколько граждане нашей страны и многие из общин Германии способствуют тому, чтобы мы помогали ищущим защиты за границей, а в данном случае в Германии, и нуждается в нашей поддержке", - отметил он.
Немецкие СМИ также сообщили, что немецкие школы посещают уже 123 тыс. украинских детей.
Топ комментарии
+6 FT FT
показать весь комментарий01.06.2022 00:30
+5 Владислав Васильченко
показать весь комментарий01.06.2022 00:40
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Цей знімок насправді скрін із досить цікавого відео, яке нам надіслали аеророзвідники. Безпілотник зафільмував позиції росіян у Запорізькій області. Рашисти, як ви бачите, витоптали поруч зі своїм бліндажем образливу для українців лайку. Та на цьому, за словами наших армійців, вони не планували зупинятися - лайка, схоже, мала би стати цілим реченням.
Але «топтуни» не встигли завершити почате. Їх позицію накрила наша арта... просто дибіли.
Ты хоть узнай сначала кто такой беженец,прежде чем про свои больные
сексуальные наклонности рассказывать
"Не сможет, по его словам, Германия и отправить в Украину технику из запасов бундесвера, - нет ничего годного. Если отправить уже давно вышедшие в тираж боевые машины пехоты (БМП) "Мардер", то у самой армии ФРГ возникнут дыры в обороноспособности."
Но в Грецию без проблем не годные "Мардер" и дыр в обороноспособности нет, а Греция в Украину очень годные советские БМП. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Как только тема Германия,то кацапы слетаются как мухи на гафно,но 4 миллиарда им подаренные+1 млрд.уже обещанный возвращать не хотят.
Понятно,что Меркель Иванов свинорылых имела 7
лет и в хвост и в гриву,обидно,кацы зубами скребут