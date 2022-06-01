Німеччина прийняла вже 800 тисяч біженців з України, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німеччина наразі прийняла вже 800 тисяч українських біженців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу у Брюсселі у вівторок за результатами спеціального засідання Європейської ради.
"Ми також знову говорили про гуманітарну допомогу. Ви знаєте, що у Німеччині зараз у Центральному реєстрі іноземців зареєстровано майже 800 тис. українців. Це показує, наскільки громадяни нашої країни та багато з громад Німеччини сприяють тому, щоб ми допомагали тим, хто шукає захисту за кордоном, а у даному випадку в Німеччині, і потребує нашої підтримки", - зазначив він.
Німецькі ЗМІ у вівторок також повідомили, що німецькі школи відвідують вже 123 тис. українських дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Цей знімок насправді скрін із досить цікавого відео, яке нам надіслали аеророзвідники. Безпілотник зафільмував позиції росіян у Запорізькій області. Рашисти, як ви бачите, витоптали поруч зі своїм бліндажем образливу для українців лайку. Та на цьому, за словами наших армійців, вони не планували зупинятися - лайка, схоже, мала би стати цілим реченням.
Але «топтуни» не встигли завершити почате. Їх позицію накрила наша арта... просто дибіли.
Ты хоть узнай сначала кто такой беженец,прежде чем про свои больные
сексуальные наклонности рассказывать
"Не сможет, по его словам, Германия и отправить в Украину технику из запасов бундесвера, - нет ничего годного. Если отправить уже давно вышедшие в тираж боевые машины пехоты (БМП) "Мардер", то у самой армии ФРГ возникнут дыры в обороноспособности."
Но в Грецию без проблем не годные "Мардер" и дыр в обороноспособности нет, а Греция в Украину очень годные советские БМП. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Как только тема Германия,то кацапы слетаются как мухи на гафно,но 4 миллиарда им подаренные+1 млрд.уже обещанный возвращать не хотят.
Понятно,что Меркель Иванов свинорылых имела 7
лет и в хвост и в гриву,обидно,кацы зубами скребут