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Німеччина прийняла вже 800 тисяч біженців з України, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Німеччина наразі прийняла вже 800 тисяч українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу у Брюсселі у вівторок за результатами спеціального засідання Європейської ради.

"Ми також знову говорили про гуманітарну допомогу. Ви знаєте, що у Німеччині зараз у Центральному реєстрі іноземців зареєстровано майже 800 тис. українців. Це показує, наскільки громадяни нашої країни та багато з громад Німеччини сприяють тому, щоб ми допомагали тим, хто шукає захисту за кордоном, а у даному випадку в Німеччині, і потребує нашої підтримки", - зазначив він.

Німецькі ЗМІ у вівторок також повідомили, що німецькі школи відвідують вже 123 тис. українських дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія зупиняє державну програму розміщення українських біженців, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Скоро еще пару миллионов голодных африкацев припрут, готовьте жопу. Не проще было дать Украине оружие которое требуется для того чтобы остановить рашистских нацистов?
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01.06.2022 00:30
+5
В Німеччини на сьогодні найбільша економіка Європи з населенням понад 83 млн людей яка направила нам військову допомогу на суму близько 200 млн євро, - це менше, ніж Естонія з населенням близько 1 млн людей ...
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01.06.2022 00:40
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Це просто не вкладається в голову, наскільки вони дибіли...

Цей знімок насправді скрін із досить цікавого відео, яке нам надіслали аеророзвідники. Безпілотник зафільмував позиції росіян у Запорізькій області. Рашисти, як ви бачите, витоптали поруч зі своїм бліндажем образливу для українців лайку. Та на цьому, за словами наших армійців, вони не планували зупинятися - лайка, схоже, мала би стати цілим реченням.

Але «топтуни» не встигли завершити почате. Їх позицію накрила наша арта... просто дибіли.

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01.06.2022 00:17 Відповісти
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01.06.2022 00:22 Відповісти
Знакомая семья, для которой пытался искать квартиру, сказала недавно: "Не ищи. В городе больше не регистрируют беженцев, отправляют в другой".
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01.06.2022 00:29 Відповісти
Треба сказати, що записатися на прийом в електронну чергу в Генкосульство в Гамбурзі неможливо, жодного вільного місця а без українських паперів німці багатьом нічого не оформляють. До того ж зараз всіх переводять з обліку в міграційних службах на джобцентри, які перереєстрацію проводять достатньо повільно, тому багато хто грошової підтримки в червні не отримає.
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01.06.2022 00:30 Відповісти
что вы врете? в германии самое высокое пособие!
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01.06.2022 00:50 Відповісти
верните помогите вернутся
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01.06.2022 00:25 Відповісти
Скоро еще пару миллионов голодных африкацев припрут, готовьте жопу. Не проще было дать Украине оружие которое требуется для того чтобы остановить рашистских нацистов?
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01.06.2022 00:30 Відповісти
И какое отношение голодный к беженцам имеет?
Ты хоть узнай сначала кто такой беженец,прежде чем про свои больные
сексуальные наклонности рассказывать
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01.06.2022 02:03 Відповісти
З усіх країн в яких мені довелось побувати Німеччина остання для тимчасового пошуку притулку а про еміграцію навіть подумати страшно. Блудливі, безсердечні і добряче денацифіковані до стану духовної імпотенції законослухняні ... роботи ... але мені подобається їздити на їхньому мерседесі.
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01.06.2022 00:31 Відповісти
чем хвастаться беженцами, лучше оружие дать, чтобы не было беженцев
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01.06.2022 00:35 Відповісти
Та ні... Схоже що німці "*******" українських жінок і дітей... значно більше за сірійських...
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01.06.2022 00:41 Відповісти
Вас предупреждали. Ничего, потерпите, разбавят вам черножопых, только в выгоде окажетесь от этого.
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01.06.2022 00:39 Відповісти
В Німеччини на сьогодні найбільша економіка Європи з населенням понад 83 млн людей яка направила нам військову допомогу на суму близько 200 млн євро, - це менше, ніж Естонія з населенням близько 1 млн людей ...
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01.06.2022 00:40 Відповісти
https://www.dw.com/uk/u-nimechchyni-zaiavyly-pro-porivniani-z-amerykanskymy-obsiahy-dopomohy-yes-ukraini/a-61666325
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01.06.2022 21:39 Відповісти
Олаф, где зброя?

"Не сможет, по его словам, Германия и отправить в Украину технику из запасов бундесвера, - нет ничего годного. Если отправить уже давно вышедшие в тираж боевые машины пехоты (БМП) "Мардер", то у самой армии ФРГ возникнут дыры в обороноспособности."

Но в Грецию без проблем не годные "Мардер" и дыр в обороноспособности нет, а Греция в Украину очень годные советские БМП. Ловкость рук и никакого мошенничества!
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01.06.2022 01:16 Відповісти
А не простіще щоб ця ...... Меркельш не лизала штіблєтши карліку?
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01.06.2022 01:33 Відповісти
Я не пойму кто кому должен Украина Германии или наоборот?
Как только тема Германия,то кацапы слетаются как мухи на гафно,но 4 миллиарда им подаренные+1 млрд.уже обещанный возвращать не хотят.
Понятно,что Меркель Иванов свинорылых имела 7
лет и в хвост и в гриву,обидно,кацы зубами скребут
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01.06.2022 01:50 Відповісти
Біженок, біженці в Уркаїні відсутні як клас...
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01.06.2022 03:35 Відповісти
нех было рашу бабками снабжать
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01.06.2022 08:42 Відповісти
 
 