Зеленский предостерег от указаний Вооруженным силам, как и где наступать

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег украинских граждан от указаний силовому блоку, вовлеченному в оборону государства, как и где им наступать и отбрасывать российских оккупантов.

"Хочу сегодня обратиться к тем в Украине, кто пытается, скажем так, подгонять Вооруженные силы нашего государства или указывать, как следует наступать и где в первую очередь отбросить врагов. Украина ценит каждое мнение. Но прежде Украина ценит каждую жизнь. И это аксиома", - заявил Зеленский в видеообращении 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что "Украина никогда не сделает как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты".

"Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто привлечен к обороне государства, постепенно, но безвозвратно срывают все планы оккупантов. Ситуацию на фронте следует оценивать комплексно. Не на одном отрезке, где ситуация наиболее жесткая и привлекающая наибольшее внимание, а на всем фронте", - сказал президент.

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