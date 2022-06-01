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Зеленский предостерег от указаний Вооруженным силам, как и где наступать

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег украинских граждан от указаний силовому блоку, вовлеченному в оборону государства, как и где им наступать и отбрасывать российских оккупантов.

"Хочу сегодня обратиться к тем в Украине, кто пытается, скажем так, подгонять Вооруженные силы нашего государства или указывать, как следует наступать и где в первую очередь отбросить врагов. Украина ценит каждое мнение. Но прежде Украина ценит каждую жизнь. И это аксиома", - заявил Зеленский в видеообращении 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что "Украина никогда не сделает как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты".

"Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто привлечен к обороне государства, постепенно, но безвозвратно срывают все планы оккупантов. Ситуацию на фронте следует оценивать комплексно. Не на одном отрезке, где ситуация наиболее жесткая и привлекающая наибольшее внимание, а на всем фронте", - сказал президент.

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Топ комментарии
+46
Это Зеля сейчас с кем разговаривал?
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01.06.2022 00:45
+30
Это он выступил против желания народа освободить захваченные территории? Пускай у каждого гражданина это воплощается в свое понимание, но это природно. Или он переводит недовольство народа политическим руководством страны на армию?
Странный президент у мужественного народа...
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01.06.2022 00:56
+30
Я так розумію, Єрмаку він теж дав наказ більше не бігати до Залужного зі своїми вказівками?
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01.06.2022 03:03
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Це шо, мої плани наступу не сподобалися Генштабу? Я ж все розмалював кольоровими олівцями - хто куди наступає, де боНьбу кинуть, навіть прислухався до Зеліної пропозиції "літакі літять, будем всех бамбіть", шо не ясно?
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01.06.2022 10:17 Ответить
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