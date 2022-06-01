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Зеленський застеріг від указівок Збройним силам, як і де наступати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський застеріг українських громадян від указівок силовому блоку, залученому до оборони держави, як і де їм наступати та відкидати російських окупантів.

"Хочу сьогодні звернутися до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти Збройні сили нашої держави або вказувати, як слід наступати і де насамперед відкинути ворогів. Україна цінує кожну думку. Але насамперед Україна цінує кожне життя. І це аксіома", - заявив Зеленський у відеозверненні 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "Україна ніколи не зробить як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що у Москві побажали щось захопити за кілька днів або до певної дати".

"Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але безповоротно зривають усі плани окупантів. Ситуацію на фронті слід оцінювати комплексно. Не на одному відрізку, де ситуація найбільш жорстка і яка привертає найбільшу увагу, а на всьому фронті", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни залишаються господарями фронтової ситуації, є певні успіхи на Харківщині та Херсонщині, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
Это Зеля сейчас с кем разговаривал?
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01.06.2022 00:45
+30
Это он выступил против желания народа освободить захваченные территории? Пускай у каждого гражданина это воплощается в свое понимание, но это природно. Или он переводит недовольство народа политическим руководством страны на армию?
Странный президент у мужественного народа...
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01.06.2022 00:56
+30
Я так розумію, Єрмаку він теж дав наказ більше не бігати до Залужного зі своїми вказівками?
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01.06.2022 03:03
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Це шо, мої плани наступу не сподобалися Генштабу? Я ж все розмалював кольоровими олівцями - хто куди наступає, де боНьбу кинуть, навіть прислухався до Зеліної пропозиції "літакі літять, будем всех бамбіть", шо не ясно?
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01.06.2022 10:17 Відповісти
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