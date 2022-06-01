Зеленський застеріг від указівок Збройним силам, як і де наступати

Президент України Володимир Зеленський застеріг українських громадян від указівок силовому блоку, залученому до оборони держави, як і де їм наступати та відкидати російських окупантів.

"Хочу сьогодні звернутися до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти Збройні сили нашої держави або вказувати, як слід наступати і де насамперед відкинути ворогів. Україна цінує кожну думку. Але насамперед Україна цінує кожне життя. І це аксіома", - заявив Зеленський у відеозверненні 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "Україна ніколи не зробить як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що у Москві побажали щось захопити за кілька днів або до певної дати".

"Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але безповоротно зривають усі плани окупантів. Ситуацію на фронті слід оцінювати комплексно. Не на одному відрізку, де ситуація найбільш жорстка і яка привертає найбільшу увагу, а на всьому фронті", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни залишаються господарями фронтової ситуації, є певні успіхи на Харківщині та Херсонщині, - Зеленський