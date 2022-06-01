"Классические галлюцинации", - ОП о словах Патрушева о захвате Украины Польшей
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В офисе президента Украины заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о том, что Польша якобы уже начала захватывать западные украинские территории, назвали галлюцинациями.
Как информирует Цензор.НЕТ, ответ на необоснованные высказывания российской стороны дал в твиттере советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", – написал представитель офиса президента.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.
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Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".
*****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?
Да вы вообще ******, ребят.
Лозу ещё позовите."
Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
все таки пригласили.
тому вирішив "розігнати тему" "путін-плохой,русскіе не віноватиє"...
тому не має значення ,,яким чином Україна буде протистояти таким "заходам".
Чи зеленкою,чи гранатою...
Желудочно-кишечный тракт плохо работает? Может и онкология...