"Классические галлюцинации", - ОП о словах Патрушева о захвате Украины Польшей

В офисе президента Украины заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о том, что Польша якобы уже начала захватывать западные украинские территории, назвали галлюцинациями.

Как информирует Цензор.НЕТ, ответ на необоснованные высказывания российской стороны дал в твиттере советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", – написал представитель офиса президента.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.