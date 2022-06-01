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Патрушев (74) Подоляк Михаил (243)

"Классические галлюцинации", - ОП о словах Патрушева о захвате Украины Польшей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

польща

В офисе президента Украины заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о том, что Польша якобы уже начала захватывать западные украинские территории, назвали галлюцинациями.

Как информирует Цензор.НЕТ, ответ на необоснованные высказывания российской стороны дал в твиттере советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", – написал представитель офиса президента.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.
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Топ комментарии
+10
Так. Це просто ганьба. Пропагандосська соска, що багато років з камєнной мордой розповідала про "йадєрний пєпєл", внєзапно пєрєобуваіцо в польотє, відкриває беньки та стає на сторону світу - України. Хтось реально вірить в цей маразм? Простіше в рептілоїдів увєровать, ніж в таку дічину.
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01.06.2022 02:13
+9
А. Бабченко:"

Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".

*****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?

Да вы вообще ******, ребят.

Лозу ещё позовите."

Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
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01.06.2022 01:31
+7
Русские фашисты продолжают жить в своей виртуальной реальности, где Украину режут на части, которые отходят разным странам. Русские, когда вас окончательно отдадут Китаю, не пытайтесь искать помощи у других стран - никто за вас не впишется.
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01.06.2022 05:02
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псилоцибе - это вещь!
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01.06.2022 01:17 Ответить
Так paZZєющка ж асвабаждаєтЪ от міравова фашізма Україну, провадя спєцапьірацію
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01.06.2022 01:23 Ответить
Освобождєніє от хвашизма швидко переросло в освобождєніє від майна та нормального життя. Конкретно зараз активно освобождают від зерна та металу.
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01.06.2022 07:53 Ответить
"Викорінемо расизм і негрів!"
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01.06.2022 01:26 Ответить
і кацапофобію з кацапофілією разом з кацапами
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01.06.2022 01:29 Ответить
А. Бабченко:"

Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".

*****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?

Да вы вообще ******, ребят.

Лозу ещё позовите."

Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
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01.06.2022 01:31 Ответить
Так. Це просто ганьба. Пропагандосська соска, що багато років з камєнной мордой розповідала про "йадєрний пєпєл", внєзапно пєрєобуваіцо в польотє, відкриває беньки та стає на сторону світу - України. Хтось реально вірить в цей маразм? Простіше в рептілоїдів увєровать, ніж в таку дічину.
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01.06.2022 02:13 Ответить
нформационное агентство Интерфакс-Украина планировало устроить в Киеве пресс-конференцию бывшей сотрудницы российского пропагандистского Первого канала Марины Овсянниковой, но отменило мероприятие после шквала критики.

все таки пригласили.
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01.06.2022 02:39 Ответить
Журналістка? І де були її стандарти минулі 20 років?
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01.06.2022 06:33 Ответить
Да яка там вона журналістка! Соска тупа, класична путєнвведіха!
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01.06.2022 07:41 Ответить
"рузьке мір" зрозумів,що військовим шляхом в Україні не втримається..

тому вирішив "розігнати тему" "путін-плохой,русскіе не віноватиє"...

тому не має значення ,,яким чином Україна буде протистояти таким "заходам".

Чи зеленкою,чи гранатою...
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01.06.2022 09:37 Ответить
Русские фашисты продолжают жить в своей виртуальной реальности, где Украину режут на части, которые отходят разным странам. Русские, когда вас окончательно отдадут Китаю, не пытайтесь искать помощи у других стран - никто за вас не впишется.
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01.06.2022 05:02 Ответить
Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями була третя сторона, котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші. Але зараз про це говорити неполіткоректно. Хоча, деякі польські історики про це писали. За що і поплатились.
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01.06.2022 05:18 Ответить
И эта третья сторона - не евреи, а русские.
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01.06.2022 05:23 Ответить
Може це ми "захоплюємо і грабуємо" Польщу? Вже стільки техніки різної там "зникло", і цигани через кордон "перетягли", а як подивишся, я вже мовчу про людей які виїхали перечекати війну. Які ж кончені ці москалі...
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01.06.2022 06:28 Ответить
Я б уточнив, - типові алкоголічні галіки конченого кацапа.
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01.06.2022 07:17 Ответить
Это Патрушева от ежедневных клизьм глючит. Видити, какой цвет кожи нездоровый!
Желудочно-кишечный тракт плохо работает? Может и онкология...
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01.06.2022 07:20 Ответить
Патрушеву только лоботомия поможет.
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01.06.2022 07:57 Ответить
А у чому питання? Річ Посполіта, слав'янська Держава. ще бульбофюрера у асфальт закатають і все, масквабадщина зі своїма чорножопими угрофінами, чурками та банабаками буде сидіті тихенько. Як показала Історія, з таким бандитськім сусідом це добрий шлях для обох країн.
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01.06.2022 07:39 Ответить
Это галлюцинации от увлечения шаманами имноголетним сидением на половом органе верховного лидера.
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01.06.2022 09:20 Ответить
"почала захоплювати західні українські території"

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01.06.2022 09:32 Ответить
 
 