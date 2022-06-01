"Класичні галюцинації", - ОП про слова Патрушева про захоплення України Польщею
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В офісі президента України заяву секретаря Ради безпеки Російської Федерації Ніколая Патрушева про те, що Польща нібито вже "почала захоплювати західні українські території", назвали "галюцинаціями".
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь на необґрунтовані висловлювання російської сторони дав у твіттері радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", – написав представник офісу президента.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.
Будь ласка, зачекайте...
Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".
*****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?
Да вы вообще ******, ребят.
Лозу ещё позовите."
Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
все таки пригласили.
тому вирішив "розігнати тему" "путін-плохой,русскіе не віноватиє"...
тому не має значення ,,яким чином Україна буде протистояти таким "заходам".
Чи зеленкою,чи гранатою...
Желудочно-кишечный тракт плохо работает? Может и онкология...