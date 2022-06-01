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Патрушев (63) Подоляк Михайло (296)

"Класичні галюцинації", - ОП про слова Патрушева про захоплення України Польщею

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

польща

В офісі президента України заяву секретаря Ради безпеки Російської Федерації Ніколая Патрушева про те, що Польща нібито вже "почала захоплювати західні українські території", назвали "галюцинаціями".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь на необґрунтовані висловлювання російської сторони дав у твіттері  радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", – написав представник офісу президента.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Так. Це просто ганьба. Пропагандосська соска, що багато років з камєнной мордой розповідала про "йадєрний пєпєл", внєзапно пєрєобуваіцо в польотє, відкриває беньки та стає на сторону світу - України. Хтось реально вірить в цей маразм? Простіше в рептілоїдів увєровать, ніж в таку дічину.
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01.06.2022 02:13
+9
А. Бабченко:"

Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".

*****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?

Да вы вообще ******, ребят.

Лозу ещё позовите."

Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
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01.06.2022 01:31
+7
Русские фашисты продолжают жить в своей виртуальной реальности, где Украину режут на части, которые отходят разным странам. Русские, когда вас окончательно отдадут Китаю, не пытайтесь искать помощи у других стран - никто за вас не впишется.
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01.06.2022 05:02
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псилоцибе - это вещь!
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01.06.2022 01:17 Відповісти
Так paZZєющка ж асвабаждаєтЪ от міравова фашізма Україну, провадя спєцапьірацію
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01.06.2022 01:23 Відповісти
Освобождєніє от хвашизма швидко переросло в освобождєніє від майна та нормального життя. Конкретно зараз активно освобождают від зерна та металу.
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01.06.2022 07:53 Відповісти
"Викорінемо расизм і негрів!"
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01.06.2022 01:26 Відповісти
і кацапофобію з кацапофілією разом з кацапами
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01.06.2022 01:29 Відповісти
А. Бабченко:"

Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".

*****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?

Да вы вообще ******, ребят.

Лозу ещё позовите."

Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
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01.06.2022 01:31 Відповісти
Так. Це просто ганьба. Пропагандосська соска, що багато років з камєнной мордой розповідала про "йадєрний пєпєл", внєзапно пєрєобуваіцо в польотє, відкриває беньки та стає на сторону світу - України. Хтось реально вірить в цей маразм? Простіше в рептілоїдів увєровать, ніж в таку дічину.
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01.06.2022 02:13 Відповісти
нформационное агентство Интерфакс-Украина планировало устроить в Киеве пресс-конференцию бывшей сотрудницы российского пропагандистского Первого канала Марины Овсянниковой, но отменило мероприятие после шквала критики.

все таки пригласили.
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01.06.2022 02:39 Відповісти
Журналістка? І де були її стандарти минулі 20 років?
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01.06.2022 06:33 Відповісти
Да яка там вона журналістка! Соска тупа, класична путєнвведіха!
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01.06.2022 07:41 Відповісти
"рузьке мір" зрозумів,що військовим шляхом в Україні не втримається..

тому вирішив "розігнати тему" "путін-плохой,русскіе не віноватиє"...

тому не має значення ,,яким чином Україна буде протистояти таким "заходам".

Чи зеленкою,чи гранатою...
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01.06.2022 09:37 Відповісти
Русские фашисты продолжают жить в своей виртуальной реальности, где Украину режут на части, которые отходят разным странам. Русские, когда вас окончательно отдадут Китаю, не пытайтесь искать помощи у других стран - никто за вас не впишется.
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01.06.2022 05:02 Відповісти
Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями була третя сторона, котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші. Але зараз про це говорити неполіткоректно. Хоча, деякі польські історики про це писали. За що і поплатились.
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01.06.2022 05:18 Відповісти
И эта третья сторона - не евреи, а русские.
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01.06.2022 05:23 Відповісти
Може це ми "захоплюємо і грабуємо" Польщу? Вже стільки техніки різної там "зникло", і цигани через кордон "перетягли", а як подивишся, я вже мовчу про людей які виїхали перечекати війну. Які ж кончені ці москалі...
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01.06.2022 06:28 Відповісти
Я б уточнив, - типові алкоголічні галіки конченого кацапа.
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01.06.2022 07:17 Відповісти
Это Патрушева от ежедневных клизьм глючит. Видити, какой цвет кожи нездоровый!
Желудочно-кишечный тракт плохо работает? Может и онкология...
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01.06.2022 07:20 Відповісти
Патрушеву только лоботомия поможет.
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01.06.2022 07:57 Відповісти
А у чому питання? Річ Посполіта, слав'янська Держава. ще бульбофюрера у асфальт закатають і все, масквабадщина зі своїма чорножопими угрофінами, чурками та банабаками буде сидіті тихенько. Як показала Історія, з таким бандитськім сусідом це добрий шлях для обох країн.
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01.06.2022 07:39 Відповісти
Это галлюцинации от увлечения шаманами имноголетним сидением на половом органе верховного лидера.
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01.06.2022 09:20 Відповісти
"почала захоплювати західні українські території"

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01.06.2022 09:32 Відповісти
 
 