РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15135 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 210 11
лекарства (1188) оккупация (9504) Ляшко Виктор (1318)

На временно оккупированных территориях большой дефицит лекарств, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ляшко

На временно оккупированных территориях Украины наблюдаются большие проблемы с доступом к лекарству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Никакого гуманитарного коридора с нашей стороны, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было", - заявил Ляшко.

По его словам, были разговоры с главными местными врачами, в ходе которых выяснилось, что у медучреждений нехватка даже физрастворов. Пока есть только препараты, которые завезли раньше с большим запасом. Речь идет о лекарствах для онкобольных и диализных больных.

Также читайте: Российские оккупанты повредили 627 медучреждений в Украине, 105 из них восстановлению не подлежат, - Ляшко

Он добавил, что рисковать людьми для доставки лекарств Минздрава не может. Кроме того, волонтеры также не соглашаются помогать, поскольку были случаи, когда, например, в Херсонской области оккупанты обстреливали волонтеров. Были даже летальные случаи.

Ляшко также отметил, что для решения вопроса с лекарствами Минздрава активно ведет переговоры с Красным Крестом, "Врачами без границ" и ВОЗ.

Министр здравоохранения рассказал о коллегиальной взаимопомощи между врачами на оккупированных территориях. По его словам, если есть возможность доставить лекарства в одно медучреждение, то через медиков они передаются для больных в другие учреждения.

Также смотрите: Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Ляшко виявляється дурень (або навіть ідіот) адже повну відповідальність за будь яке забезпечення окупованих несуть окупанти. Крім того якщо хтось не евакуювався і добровільно залишився під окупацію то така особа повністю довірила своє життя і здоровя окупантам. ... А ще ми багато років виплачували пенсії на окупований Донбас бо "там наші люді". І тепер ці "наші люді" демонструють жахаюче звірство знищуючи та катуючи українців всіма можливими і неможливими способами...
показать весь комментарий
01.06.2022 02:51
+7
ну так отнеси...отнеси им Ляшко...возьми тачку и оттарабань ее окупантам.... ваша сраная власть шашлычная с целой кучуй предателей уже всех достала...иди иди, может медаль дадут....
показать весь комментарий
01.06.2022 03:08
+6
Так нам ещё выслать лекарства для кацапских вояк?
Просто кому то хочется ещё 220 вагонов *****.ть
показать весь комментарий
01.06.2022 06:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ляшко виявляється дурень (або навіть ідіот) адже повну відповідальність за будь яке забезпечення окупованих несуть окупанти. Крім того якщо хтось не евакуювався і добровільно залишився під окупацію то така особа повністю довірила своє життя і здоровя окупантам. ... А ще ми багато років виплачували пенсії на окупований Донбас бо "там наші люді". І тепер ці "наші люді" демонструють жахаюче звірство знищуючи та катуючи українців всіма можливими і неможливими способами...
показать весь комментарий
01.06.2022 02:51 Ответить
він ще й падлюка - переживати треба за те, щоб всього вистачало нашим військовим. Але бач - спілкується з окупованою територією.
показать весь комментарий
01.06.2022 07:37 Ответить
Вже один придурок пенсію збирався на окупованій території видавати. Орки відали, що логічно і цілком очікувано.От цікаво продовжує робити спроби фінансувати загарбників, чи заспокоївся?
показать весь комментарий
01.06.2022 08:13 Ответить
ну так отнеси...отнеси им Ляшко...возьми тачку и оттарабань ее окупантам.... ваша сраная власть шашлычная с целой кучуй предателей уже всех достала...иди иди, может медаль дадут....
показать весь комментарий
01.06.2022 03:08 Ответить
Так нам ещё выслать лекарства для кацапских вояк?
Просто кому то хочется ещё 220 вагонов *****.ть
показать весь комментарий
01.06.2022 06:26 Ответить
Я озабочен
показать весь комментарий
01.06.2022 06:47 Ответить
може через Маскву нехай передає, невже лавров через че-Пушиліна не передасть.... і взагалі хто випустив Ляшка без маски?
показать весь комментарий
01.06.2022 07:06 Ответить
Вилізло....
показать весь комментарий
01.06.2022 07:59 Ответить
Боже, які вони дебіли. В зелених від'ємний відбір. Хоча їхні попередники теж самовіддано фінансувати ордло. Цим орки не дозволяють, а то б вони завалили окупантів ліками, пенсія и, халявною електрикою, водою, газом. Як могли б так допомагали щоб полегшити окупантам життя і зменшити фінансові втрати ворога по утриманню окупованих територій.
показать весь комментарий
01.06.2022 08:19 Ответить
Схоже в них там є свій Ляшко та Степанов.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:02 Ответить
 
 