Рада одобрила закон о Национальном военном мемориальном кладбище
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31 мая Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о создании Национального военного мемориального кладбища, а также определяет порядок организации погребений и перезахоронений украинских защитников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Законопроект №4225 поддержали 286 народных депутатов.
Согласно законопроекту, Министерство по делам ветеранов Украины является заказчиком строительства мемориального кладбища, которое будет осуществляться на средства государственного бюджета Украины.
Порядок организации погребений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет правительство. Расходы на захоронение умерших на территории кладбища производятся за счет средств государственного бюджета.
Правительство утверждает образец нагробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального мемориального военного кладбища.
Также обязательно нормой в населенных пунктах страны станет выделение земельного участка под военное кладбище. В случае осквернения могил или намогильных сооружений возмещение материального ущерба осуществляется за счет средств госбюджета, после чего эти средства будут возмещаться виновными.
Принятый законопроект вносит изменения в законы Украины "О погребении и похоронном деле" и "О местном самоуправлении в Украине".
В министерстве напомнили, что Национальное военное мемориальное кладбище – это размещенный на специально отведенном земельном участке объемно-пространственный объект, включающий военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые постройки для организации почётных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали исполнение служебных обязанностей и присяги на верность народу Украины".
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Взагалі-то це кладовище повинне буть "кенотафом"(символічним похованням) - бо традиції нашого народу вимагають поминання померлих кожного року у визначений день Практичне питання: як рідні будуть їздить на могили на цьому кладовищі з усієї України? Як це може практично там здійснюваться? Мертвих поховали вже (здебільшого) на малій Батьківщині Тепер що - будуть робить перепоховання? А якщо там будуть ховать тільки нових загиблих, то чим вони будуть відрізняться від тих, що поховані вдома? Чи не простіше на плиті кенотафу просто закріпить пам"ятну табличку, а рідні у селі чи місті будуть приходить кожен рік на справжню могилу?
Тут купа питань, що вимагають вирішення шляхом всенародного обговорення, а нам в черговий раз "кота в мішку" підсовують!