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Новости Война в Украине
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Рада одобрила закон о Национальном военном мемориальном кладбище

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,ветеран

31 мая Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о создании Национального военного мемориального кладбища, а также определяет порядок организации погребений и перезахоронений украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Законопроект №4225 поддержали 286 народных депутатов.

Согласно законопроекту, Министерство по делам ветеранов Украины является заказчиком строительства мемориального кладбища, которое будет осуществляться на средства государственного бюджета Украины.

Порядок организации погребений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет правительство. Расходы на захоронение умерших на территории кладбища производятся за счет средств государственного бюджета.

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Правительство утверждает образец нагробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального мемориального военного кладбища.

Также обязательно нормой в населенных пунктах страны станет выделение земельного участка под военное кладбище. В случае осквернения могил или намогильных сооружений возмещение материального ущерба осуществляется за счет средств госбюджета, после чего эти средства будут возмещаться виновными.

Принятый законопроект вносит изменения в законы Украины "О погребении и похоронном деле" и "О местном самоуправлении в Украине".

В министерстве напомнили, что Национальное военное мемориальное кладбище – это размещенный на специально отведенном земельном участке объемно-пространственный объект, включающий военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые постройки для организации почётных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали исполнение служебных обязанностей и присяги на верность народу Украины".
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Перше питання до будь якого кандидата в депутати або на будь яку державну посаду буде "Що ти робив протягом війни?". І якщо особа не приймала активної участі в захисті України то і керувати будь чим в Україні вона ніякого права не має. І всі казочки про "у мєня дєпутатская бронь" це для неповносправних...
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01.06.2022 03:02 Ответить
А чего так голосов мало или это все, кто на работе, а остальных уже надо освобождать от обязанностей и снимать с бюджетного довольствия? Стефанчук в этом болоте наведёт порядок или как Разумков вечно петлять будет?
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01.06.2022 03:12 Ответить
Я ніяк зрозуміть не можу - це у нас чергове "Велике будівництво"? Національне меморіальне кладовище - загальнонаціональний меморіал пам"яті Чому НАРОДУ нічого про це не повідомляють? Там буде увіковічнена пам"ять синів і дочок ВСЬОГО НАРОДУ УКРАЇНИ! А НАРОД "без поняття" - ЩО САМЕ вони там будувать зібралися?
Взагалі-то це кладовище повинне буть "кенотафом"(символічним похованням) - бо традиції нашого народу вимагають поминання померлих кожного року у визначений день Практичне питання: як рідні будуть їздить на могили на цьому кладовищі з усієї України? Як це може практично там здійснюваться? Мертвих поховали вже (здебільшого) на малій Батьківщині Тепер що - будуть робить перепоховання? А якщо там будуть ховать тільки нових загиблих, то чим вони будуть відрізняться від тих, що поховані вдома? Чи не простіше на плиті кенотафу просто закріпить пам"ятну табличку, а рідні у селі чи місті будуть приходить кожен рік на справжню могилу?
Тут купа питань, що вимагають вирішення шляхом всенародного обговорення, а нам в черговий раз "кота в мішку" підсовують!
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01.06.2022 04:58 Ответить
Яке ж ти примітивне, обмежене, упоротоправославне
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01.06.2022 06:50 Ответить
Круто круто круто! Нарешті! І щоб доглядали красиво, газон....дерева, лише живі квіти, асфальтовані доріжки, вбиральня....щоб все було цивілізовано! І виділіть місце не лише під труни, але і під прах.
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01.06.2022 06:48 Ответить
Всегда поражало как у нас наложены языческие и христианские традиции в один бутерброд. Поминовение усопших на их могилах и принесение туда еды, это чистой воды Тризна языческих времен. И в каждом колхозе эту Тризну устраивают по своим традициям, но обязательно в ближайший христианский праздник, Пасха, Вознесение и т.п. По сути христианство чтобы победить язычество фактически его возглавило.
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01.06.2022 08:06 Ответить
 
 