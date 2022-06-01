Рада схвалила закон про Національне військове меморіальне кладовище

31 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про створення Національного військового меморіального кладовища, а також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Законопроєкт №4225 підтримали 286 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, Міністерство у справах ветеранів України є замовником будівництва меморіального кладовища, яке здійснюватиметься коштом державного бюджету України.

Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначає уряд. Витрати на поховання померлих на території кладовища здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

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Уряд затверджує зразок намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюють на території Національного меморіального військового кладовища.

Також обов'язково нормою в населених пунктах країни стане виділення земельної ділянки під військове кладовище.У разі осквернення могил чи намогильних споруд відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів держбюджету, після чого ці кошти відшкодовуватимуть винні.

Ухвалений законопроект вносить зміни до законів України "Про поховання та похоронну справу" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

У міністерстві нагадали, що Національне військове меморіальне кладовище – це розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці об’ємно-просторовий об'єкт, що включає військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність народу України".

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