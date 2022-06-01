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Рада схвалила закон про Національне військове меморіальне кладовище

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

война,ветеран

31 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про створення Національного військового меморіального кладовища, а також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Законопроєкт №4225 підтримали 286 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, Міністерство у справах ветеранів України є замовником будівництва меморіального кладовища, яке здійснюватиметься коштом державного бюджету України.

Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначає уряд. Витрати на поховання померлих на території кладовища здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пам'ять про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування. ФОТОрепортаж

Уряд затверджує зразок намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюють на території Національного меморіального військового кладовища.

Також обов'язково нормою в населених пунктах країни стане виділення земельної ділянки під військове кладовище.У разі осквернення могил чи намогильних споруд відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів держбюджету, після чого ці кошти відшкодовуватимуть винні.

Ухвалений законопроект вносить зміни до законів України "Про поховання та похоронну справу" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

У міністерстві нагадали, що Національне військове меморіальне кладовище – це розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці об’ємно-просторовий об'єкт, що включає військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність народу України".

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Автор: Роман Свиридович
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Перше питання до будь якого кандидата в депутати або на будь яку державну посаду буде "Що ти робив протягом війни?". І якщо особа не приймала активної участі в захисті України то і керувати будь чим в Україні вона ніякого права не має. І всі казочки про "у мєня дєпутатская бронь" це для неповносправних...
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01.06.2022 03:02 Відповісти
А чего так голосов мало или это все, кто на работе, а остальных уже надо освобождать от обязанностей и снимать с бюджетного довольствия? Стефанчук в этом болоте наведёт порядок или как Разумков вечно петлять будет?
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01.06.2022 03:12 Відповісти
Я ніяк зрозуміть не можу - це у нас чергове "Велике будівництво"? Національне меморіальне кладовище - загальнонаціональний меморіал пам"яті Чому НАРОДУ нічого про це не повідомляють? Там буде увіковічнена пам"ять синів і дочок ВСЬОГО НАРОДУ УКРАЇНИ! А НАРОД "без поняття" - ЩО САМЕ вони там будувать зібралися?
Взагалі-то це кладовище повинне буть "кенотафом"(символічним похованням) - бо традиції нашого народу вимагають поминання померлих кожного року у визначений день Практичне питання: як рідні будуть їздить на могили на цьому кладовищі з усієї України? Як це може практично там здійснюваться? Мертвих поховали вже (здебільшого) на малій Батьківщині Тепер що - будуть робить перепоховання? А якщо там будуть ховать тільки нових загиблих, то чим вони будуть відрізняться від тих, що поховані вдома? Чи не простіше на плиті кенотафу просто закріпить пам"ятну табличку, а рідні у селі чи місті будуть приходить кожен рік на справжню могилу?
Тут купа питань, що вимагають вирішення шляхом всенародного обговорення, а нам в черговий раз "кота в мішку" підсовують!
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01.06.2022 04:58 Відповісти
Яке ж ти примітивне, обмежене, упоротоправославне
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01.06.2022 06:50 Відповісти
Круто круто круто! Нарешті! І щоб доглядали красиво, газон....дерева, лише живі квіти, асфальтовані доріжки, вбиральня....щоб все було цивілізовано! І виділіть місце не лише під труни, але і під прах.
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01.06.2022 06:48 Відповісти
Всегда поражало как у нас наложены языческие и христианские традиции в один бутерброд. Поминовение усопших на их могилах и принесение туда еды, это чистой воды Тризна языческих времен. И в каждом колхозе эту Тризну устраивают по своим традициям, но обязательно в ближайший христианский праздник, Пасха, Вознесение и т.п. По сути христианство чтобы победить язычество фактически его возглавило.
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01.06.2022 08:06 Відповісти
 
 