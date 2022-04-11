Оккупанты уничтожили мемориал "Слава Украине" в Херсоне. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. А также сняли борды с лозунгами о том, что Херсон – это Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.
"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших героев Небесной Сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг. По городу сняли борды о том, что Херсон - это Украина. У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям", - отметил он.
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+25 Aks World
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+21 razom
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+20 Павлик морозов #499349
показать весь комментарий11.04.2022 13:37
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Все таки будут пробовать создавать хернр.
Т.к. война надолго, советую всем выехать оттуда, а то т.к. война на долгие года, со времёнем будут хватать наших жителей на войну против нас, как сейчас в денере
Головне, щоб до цього часу зрадники з влади не встигли підписати з кацапи якесь капітулянтське перемир'я...
украинцы в комментариях не встречают русских фашистов с цветами?
Це місцеві виродки, котрих потрібно відфіксувати і розбиратись потім.
Окупантам, як на мене, до дупи що там висить, а ці виродки вислужитися вирішили.