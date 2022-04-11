Оккупанты уничтожили мемориал "Слава Украине" в Херсоне. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. А также сняли борды с лозунгами о том, что Херсон – это Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших героев Небесной Сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг. По городу сняли борды о том, что Херсон - это Украина. У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям", - отметил он.

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