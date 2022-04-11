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Оккупанты уничтожили мемориал "Слава Украине" в Херсоне. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. А также сняли борды с лозунгами о том, что Херсон – это Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших героев Небесной Сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг. По городу сняли борды о том, что Херсон - это Украина. У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям", - отметил он.

Оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине в Херсоне 01

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Оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине в Херсоне 02


Оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине в Херсоне 03

Автор: 

армия РФ (19224) мемориал (158) Херсон (2821)


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Топ комментарии
+25
Так самое главное по любому это были какие-то ватные местные.
Все таки будут пробовать создавать хернр.
Т.к. война надолго, советую всем выехать оттуда, а то т.к. война на долгие года, со времёнем будут хватать наших жителей на войну против нас, как сейчас в денере
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11.04.2022 13:35
+21
це місцеві колаборанти, спійиати і розстрілять
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11.04.2022 13:36
+20
В денерии наших нет!!!Остались одни ********-приспособленцы
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11.04.2022 13:37
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Так самое главное по любому это были какие-то ватные местные.
Все таки будут пробовать создавать хернр.
Т.к. война надолго, советую всем выехать оттуда, а то т.к. война на долгие года, со времёнем будут хватать наших жителей на войну против нас, как сейчас в денере
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11.04.2022 13:35 Ответить
В денерии наших нет!!!Остались одни ********-приспособленцы
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11.04.2022 13:37 Ответить
10 лет мощнейшей пропаганды и в Херсоне наших тоже не останется, поверь
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11.04.2022 13:43 Ответить
Главное, что наши так и будут стоять под Херсоном и больше ничего не делать. Как стояли под Донецком 8 лет
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11.04.2022 13:46 Ответить
Не просто стоят, стараются, делают, но для наступления надо в 3 раза больше людей и техники, но если по людям плюс минус сопоставимо (и то, орков чуть больше все равно на этом направлении, а по желанию всегда есть подвоз свежего мяса с Крыма), то по технике мы на этом направлении (да и на всех остальных) сильно отстаём. Парни делают даже больше, чем могут, но не всегда все происходит так, как мы хотим.
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11.04.2022 13:56 Ответить
Тогда это Крым-2, где Херсонская область будет играть роль ордло
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11.04.2022 13:58 Ответить
Сам ты *******-приспособленец, много ты знаешь
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11.04.2022 15:22 Ответить
Все буде швидше. Байдена в найближчий місяць нам надасть далекобійну наступальнузброю (на 200+ км), і палати суть кацапи на півдні синім полум'ям!
Головне, щоб до цього часу зрадники з влади не встигли підписати з кацапи якесь капітулянтське перемир'я...
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11.04.2022 16:08 Ответить
це місцеві колаборанти, спійиати і розстрілять
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11.04.2022 13:36 Ответить
не турбуйтесь, горіти їм в пеклі
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11.04.2022 13:36 Ответить
Это не оккупанты. Это коллаборанты на фото. Решенлизен гражданен за покушьять.
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11.04.2022 13:36 Ответить
фіксуйте морди, щоб ні одна тварина не втекла до Західної України, та США і ЄС
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11.04.2022 13:38 Ответить
Каховскую тачанку мокшанские ацвабадители еще на лом не украли? Все таки 60 тонн бронзы
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11.04.2022 13:39 Ответить
там погонщик у будьоновці от цікаво: Махно - український герой чи російський?
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11.04.2022 22:07 Ответить
Может лучше тебя в бесконечный бан отправить.
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11.04.2022 13:47 Ответить
а что такое кацапчик?
украинцы в комментариях не встречают русских фашистов с цветами?
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11.04.2022 13:51 Ответить
5-й канал, еспрессо і прямий вже заблокували. Бо один довпойоп дуже боїться, що народ дізнається відповіді на незручні питання по татарову, мудачуку, портнову та ін талановитим професіоналам зе-команди
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11.04.2022 13:56 Ответить
Что-то манкурты слишком повольно себя начинаю чувствовать в Херсоне. Даже морды под масками не прячут.
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11.04.2022 13:44 Ответить
Может с Крыса петушню понавозили.
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11.04.2022 13:46 Ответить
Виродки були завжди. Головне потім про них не забути і прибити цвяхами на тому ж місці. Але не на зовсім, а так, для сміху.
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11.04.2022 13:46 Ответить
Че вы гоните? Явно наша херсонская рашка вата. Там бабье и чмо в гражданке.
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11.04.2022 13:48 Ответить
наволоч.
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11.04.2022 13:50 Ответить
зривають не окупанти, а мєсниє гниди
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11.04.2022 13:57 Ответить
Это местная вата. Пробуйте установить, кто они. После освобождения дайте ******** и посылайте пешком на рашку в одно направление.
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11.04.2022 14:05 Ответить
Ну это же не оккупанты. это же колаборанты!
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11.04.2022 14:10 Ответить
Де ви бачите окупантів?
Це місцеві виродки, котрих потрібно відфіксувати і розбиратись потім.
Окупантам, як на мене, до дупи що там висить, а ці виродки вислужитися вирішили.
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11.04.2022 14:18 Ответить
Після звільнення міста бажано було б у той же день і повішати зо два десятки ватанів. Але знаючи нашу владу їм ще медаль дадуть. За те що не вспіли в спину нашим вистрелить.
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11.04.2022 14:33 Ответить
Всіх цих виродків підвісити на стовпі !
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11.04.2022 17:18 Ответить
я надеюсь всем кто это делал воздастся
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11.04.2022 17:48 Ответить
говорят что изначально там были только совки! Молодежь начала снимать на видео и их повязали и сказали помагаете или в расход. Ну малые и посыпались.
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11.04.2022 19:02 Ответить
 
 