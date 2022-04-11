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Окупанти знищили меморіал "Слава Україні" в Херсоні. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в Херсоні знищили меморіал "Слава Україні" на вулиці Перекопській. А також познімали борди з гаслами про те, що Херсон - це Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Вчора в Херсоні окупанти познущалися з меморіалу "Слава Україні", що на Перекопській. Рашисти зірвали портрети наших героїв Небесної Сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Знесли прапор. По місту зняли борди, що "Херсон - це Україна". В росіян немає ані поваги до мертвих, ані будь-яких людських цінностей", - зазначив він.

Окупанти знищили меморіал Слава Україні в Херсоні 01

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Окупанти знищили меморіал Слава Україні в Херсоні 02


Окупанти знищили меморіал Слава Україні в Херсоні 03

Автор: 

армія рф (17373) меморіал (148) Херсон (3360)


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Топ коментарі
+25
Так самое главное по любому это были какие-то ватные местные.
Все таки будут пробовать создавать хернр.
Т.к. война надолго, советую всем выехать оттуда, а то т.к. война на долгие года, со времёнем будут хватать наших жителей на войну против нас, как сейчас в денере
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11.04.2022 13:35
+21
це місцеві колаборанти, спійиати і розстрілять
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11.04.2022 13:36
+20
В денерии наших нет!!!Остались одни ********-приспособленцы
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11.04.2022 13:37
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Так самое главное по любому это были какие-то ватные местные.
Все таки будут пробовать создавать хернр.
Т.к. война надолго, советую всем выехать оттуда, а то т.к. война на долгие года, со времёнем будут хватать наших жителей на войну против нас, как сейчас в денере
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11.04.2022 13:35 Відповісти
В денерии наших нет!!!Остались одни ********-приспособленцы
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11.04.2022 13:37 Відповісти
10 лет мощнейшей пропаганды и в Херсоне наших тоже не останется, поверь
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11.04.2022 13:43 Відповісти
Главное, что наши так и будут стоять под Херсоном и больше ничего не делать. Как стояли под Донецком 8 лет
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11.04.2022 13:46 Відповісти
Не просто стоят, стараются, делают, но для наступления надо в 3 раза больше людей и техники, но если по людям плюс минус сопоставимо (и то, орков чуть больше все равно на этом направлении, а по желанию всегда есть подвоз свежего мяса с Крыма), то по технике мы на этом направлении (да и на всех остальных) сильно отстаём. Парни делают даже больше, чем могут, но не всегда все происходит так, как мы хотим.
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11.04.2022 13:56 Відповісти
Тогда это Крым-2, где Херсонская область будет играть роль ордло
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11.04.2022 13:58 Відповісти
Сам ты *******-приспособленец, много ты знаешь
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11.04.2022 15:22 Відповісти
Все буде швидше. Байдена в найближчий місяць нам надасть далекобійну наступальнузброю (на 200+ км), і палати суть кацапи на півдні синім полум'ям!
Головне, щоб до цього часу зрадники з влади не встигли підписати з кацапи якесь капітулянтське перемир'я...
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11.04.2022 16:08 Відповісти
це місцеві колаборанти, спійиати і розстрілять
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11.04.2022 13:36 Відповісти
не турбуйтесь, горіти їм в пеклі
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11.04.2022 13:36 Відповісти
Это не оккупанты. Это коллаборанты на фото. Решенлизен гражданен за покушьять.
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11.04.2022 13:36 Відповісти
фіксуйте морди, щоб ні одна тварина не втекла до Західної України, та США і ЄС
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11.04.2022 13:38 Відповісти
Каховскую тачанку мокшанские ацвабадители еще на лом не украли? Все таки 60 тонн бронзы
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11.04.2022 13:39 Відповісти
там погонщик у будьоновці от цікаво: Махно - український герой чи російський?
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11.04.2022 22:07 Відповісти
Может лучше тебя в бесконечный бан отправить.
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11.04.2022 13:47 Відповісти
а что такое кацапчик?
украинцы в комментариях не встречают русских фашистов с цветами?
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11.04.2022 13:51 Відповісти
5-й канал, еспрессо і прямий вже заблокували. Бо один довпойоп дуже боїться, що народ дізнається відповіді на незручні питання по татарову, мудачуку, портнову та ін талановитим професіоналам зе-команди
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11.04.2022 13:56 Відповісти
Что-то манкурты слишком повольно себя начинаю чувствовать в Херсоне. Даже морды под масками не прячут.
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11.04.2022 13:44 Відповісти
Может с Крыса петушню понавозили.
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11.04.2022 13:46 Відповісти
Виродки були завжди. Головне потім про них не забути і прибити цвяхами на тому ж місці. Але не на зовсім, а так, для сміху.
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11.04.2022 13:46 Відповісти
Че вы гоните? Явно наша херсонская рашка вата. Там бабье и чмо в гражданке.
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11.04.2022 13:48 Відповісти
наволоч.
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11.04.2022 13:50 Відповісти
зривають не окупанти, а мєсниє гниди
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11.04.2022 13:57 Відповісти
Это местная вата. Пробуйте установить, кто они. После освобождения дайте ******** и посылайте пешком на рашку в одно направление.
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11.04.2022 14:05 Відповісти
Ну это же не оккупанты. это же колаборанты!
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11.04.2022 14:10 Відповісти
Де ви бачите окупантів?
Це місцеві виродки, котрих потрібно відфіксувати і розбиратись потім.
Окупантам, як на мене, до дупи що там висить, а ці виродки вислужитися вирішили.
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11.04.2022 14:18 Відповісти
Після звільнення міста бажано було б у той же день і повішати зо два десятки ватанів. Але знаючи нашу владу їм ще медаль дадуть. За те що не вспіли в спину нашим вистрелить.
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11.04.2022 14:33 Відповісти
Всіх цих виродків підвісити на стовпі !
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11.04.2022 17:18 Відповісти
я надеюсь всем кто это делал воздастся
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11.04.2022 17:48 Відповісти
говорят что изначально там были только совки! Молодежь начала снимать на видео и их повязали и сказали помагаете или в расход. Ну малые и посыпались.
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11.04.2022 19:02 Відповісти
 
 