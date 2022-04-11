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Окупанти знищили меморіал "Слава Україні" в Херсоні. ФОТОрепортаж
Російські окупанти в Херсоні знищили меморіал "Слава Україні" на вулиці Перекопській. А також познімали борди з гаслами про те, що Херсон - це Україна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергія Хланя.
"Вчора в Херсоні окупанти познущалися з меморіалу "Слава Україні", що на Перекопській. Рашисти зірвали портрети наших героїв Небесної Сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Знесли прапор. По місту зняли борди, що "Херсон - це Україна". В росіян немає ані поваги до мертвих, ані будь-яких людських цінностей", - зазначив він.
Топ коментарі
+25 Aks World
показати весь коментар11.04.2022 13:35
+21 razom
показати весь коментар11.04.2022 13:36
+20 Павлик морозов #499349
показати весь коментар11.04.2022 13:37
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Все таки будут пробовать создавать хернр.
Т.к. война надолго, советую всем выехать оттуда, а то т.к. война на долгие года, со времёнем будут хватать наших жителей на войну против нас, как сейчас в денере
Головне, щоб до цього часу зрадники з влади не встигли підписати з кацапи якесь капітулянтське перемир'я...
украинцы в комментариях не встречают русских фашистов с цветами?
Це місцеві виродки, котрих потрібно відфіксувати і розбиратись потім.
Окупантам, як на мене, до дупи що там висить, а ці виродки вислужитися вирішили.