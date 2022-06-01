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Оккупанты взорвали мосты через Ингулец на Херсонщине, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Россияне взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки (Херсонщина).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки".

Читайте: РФ сконцентрировала силы на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине, - американский Институт изучения войны
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Топ комментарии
+45
Отак і виходить, що кацапи мости підірвали, коли ім припекло, а наші "умільці" не змогли. Була б в нас наша влада, давно б вже і слідство закінчилось і суд відбувся над зрадниками. А поки що маємо те, що маємо.
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01.06.2022 07:16
+15
Їх за Інгульцем і не було. А от темп нашої контр-атаки це знизить. Інгулець там, звісно, не широкий, та переправу треба буде якось організовувати. Можна, звісно у Старосіллі і/або Калинівському. Але вони ПОКИ ЩО не наші.
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01.06.2022 07:31
+13
Лапатнікі, це вам не допоможе, ЗСУ йдуть по вас всеодно
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01.06.2022 07:17
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Підрив мостів - підтвердження того що повертаться вони не збираються!
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01.06.2022 07:10 Ответить
Їх за Інгульцем і не було. А от темп нашої контр-атаки це знизить. Інгулець там, звісно, не широкий, та переправу треба буде якось організовувати. Можна, звісно у Старосіллі і/або Калинівському. Але вони ПОКИ ЩО не наші.
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01.06.2022 07:31 Ответить
В России арестовали генерал-лейтенанта Михаила Зуська. Вероятной причиной его ареста стал провал наступления на Юге Украины.

Зусько руководил наиболее боеспособной 58-й армией Южного военного округа россии. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

По словам Цаплиенко, в его руки попала аудиозапись перехваченного разговора оккупантов, в котором один из захватчиков рассказал об аресте генерала.

"Мне в руки попал интересный аудиоперехват разговоров одного из тех осетин, кто, вероятно, воюет на стороне оккупантов. Из него следует, что генерала Михаила Зуська, который командует наиболее боеспособной российской 58-й армией, арестовали. За неудачи при наступлении в районе Николаева", - написал Цаплиенко.

Зусько имеет украинские корни - он родился на Волыни. Однако, по словам журналиста, жители украинского региона, откуда он родом, скорее всего, больше не считают его украинцем.

Как следует из разговора, генерал якобы "сливал" Вооруженным силам Украины позиции русских под Николаевом, что помогло украинским военным успешно уничтожать захватчиков, а наступление на город при этом было заблокировано.

"Не в последнюю очередь, судя по разговору, на решение об аресте повлияло происхождение Зуська. Он родился на Волыни, однако, думаю, настоящие волыняки, которые дерутся за свой дом, больше не считают его украинцем", - отметил Цаплиенко.
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01.06.2022 10:34 Ответить
Они окопываются сволочи , ещё выставят вперед женщин с детьми ,как им их нелюдь путин приказывает делать.
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01.06.2022 07:12 Ответить
Пофіг, валити треба химерами і хай горять
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01.06.2022 08:10 Ответить
У путлера були гарні вчителі - сталін з його заградотрядами і гітлер - в якого попереду жінки, діти і старі.
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01.06.2022 07:15 Ответить
Отак і виходить, що кацапи мости підірвали, коли ім припекло, а наші "умільці" не змогли. Була б в нас наша влада, давно б вже і слідство закінчилось і суд відбувся над зрадниками. А поки що маємо те, що маємо.
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01.06.2022 07:16 Ответить
(давно б вже і слідство закінчилось і суд відбувся над зрадниками).Ты о чем??Осел и ОП под следствием?Когда?
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01.06.2022 08:00 Ответить
Мудрий нарід завжди вибере собі на голову якогось Януковича і Зеленського
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01.06.2022 08:49 Ответить
Они еще не переходили на другой берег, поэтому смысла взрывать мост не было.
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01.06.2022 09:59 Ответить
Лапатнікі, це вам не допоможе, ЗСУ йдуть по вас всеодно
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01.06.2022 07:17 Ответить
От і виходить , що ми не зможемо підірвати мости на Чонгарі . Зміїний теж не дотягнемо ?
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01.06.2022 07:29 Ответить
Затрахали своим мостом на Чонгаре
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01.06.2022 07:37 Ответить
шикарная аргументация
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01.06.2022 07:54 Ответить
это совсем другое,вы не понимаете.
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01.06.2022 08:02 Ответить
То піди підмийся, шльондра.
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01.06.2022 08:01 Ответить
Преступление без наказания - гарантия рецидива.
Все, кто отвечал за укрепрайон на Чонгаре (вернее за его отсутствие) на своих местах.
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01.06.2022 08:01 Ответить
))))
Для вас, ******, все только начинается)
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01.06.2022 08:06 Ответить
После получения РСЗО от американцев на змеином можно выжечь все под нуль.
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01.06.2022 07:59 Ответить
Вони вже евакуюються.
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01.06.2022 08:20 Ответить
Тю, і що рашистам дадуть ті мости, які ведуть в напрямку Миколаївської області? Наші наступають, не з заходу а з півночі. Більше схоже на помсту. Прижмуть їх до річки зі сходу і хана їм.
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01.06.2022 08:19 Ответить
Шановні українці, після війни я вам дуже рекомендую з'їздити у Велику Олександрівку і взагалі в ту місцевість. Неймовірно гарна природа, краєвиди, затишна доглянута Олександрівка, сосновий ліс, круті береги Інгульця. Зараз розграбована, понівечена, замінована, але я переконана, що місцеві повернуться і все швидко відновлять. Все буде Україна!!!
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01.06.2022 08:29 Ответить
В Беківці був в піонертаборі малим, "Ромашка". Цікаво, він ще живий?
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01.06.2022 08:46 Ответить
Гарно то дійсно так! Вся місцевість - лани, балки, затишні села....аж до Берислава. Погано, що трасу через Малу та Велику Олександрівки років вже так з десять понівечили зерновози "Нібулона". Вбили до грунту! Одне радує, що вазелинові не дотягнулися до цієї дороги: не встигли нагріти руки + мордору руднощі додаткові.
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01.06.2022 08:53 Ответить
Вони більше на сході намагалися будувати. Невже щось знали?
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01.06.2022 10:09 Ответить
 
 