Оккупанты взорвали мосты через Ингулец на Херсонщине, - ОК "Південь"

Россияне взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки (Херсонщина).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки".

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