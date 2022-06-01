Окупанти підірвали мости через Інгулець на Херсонщині, - ОК "Південь"
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Росіяни підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидова Броду та Великої Олександрівки (Херсонщина).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Тривають бойові дії на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець у районі Давидова Броду та Великої Олександрівки".
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+45 Lyubomir Nedoshitko
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Зусько руководил наиболее боеспособной 58-й армией Южного военного округа россии. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
По словам Цаплиенко, в его руки попала аудиозапись перехваченного разговора оккупантов, в котором один из захватчиков рассказал об аресте генерала.
"Мне в руки попал интересный аудиоперехват разговоров одного из тех осетин, кто, вероятно, воюет на стороне оккупантов. Из него следует, что генерала Михаила Зуська, который командует наиболее боеспособной российской 58-й армией, арестовали. За неудачи при наступлении в районе Николаева", - написал Цаплиенко.
Зусько имеет украинские корни - он родился на Волыни. Однако, по словам журналиста, жители украинского региона, откуда он родом, скорее всего, больше не считают его украинцем.
Как следует из разговора, генерал якобы "сливал" Вооруженным силам Украины позиции русских под Николаевом, что помогло украинским военным успешно уничтожать захватчиков, а наступление на город при этом было заблокировано.
"Не в последнюю очередь, судя по разговору, на решение об аресте повлияло происхождение Зуська. Он родился на Волыни, однако, думаю, настоящие волыняки, которые дерутся за свой дом, больше не считают его украинцем", - отметил Цаплиенко.
Все, кто отвечал за укрепрайон на Чонгаре (вернее за его отсутствие) на своих местах.
Для вас, ******, все только начинается)