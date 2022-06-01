Окупанти підірвали мости через Інгулець на Херсонщині, - ОК "Південь"

Росіяни підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидова Броду та Великої Олександрівки (Херсонщина).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Тривають бойові дії на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець у районі Давидова Броду та Великої Олександрівки".

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