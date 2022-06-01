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Мы должны обеспечить устойчивую поддержку Украины, - глава МИД Германии Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает адаптировать поддержку Украины к новой военной стратегии президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Путин предполагал, что "он мог быстро и жестоко вторгнуться в Украину, а затем разгромить страну", сказала Бербок.

"Теперь он видит, что это не работает. И его стратегия теперь долгосрочная. Это значит, что мы также должны поддерживать Украину таким образом, чтобы поддержка была устойчивой", – заявила она. По ее словам, это касается поставок оружия.

"Теперь мы должны проверить, действительно ли мы предоставляем все для этой новой стратегии, чтобы Украина могла продолжать защищаться", - отметила министр.

Глава МИД предупредила о сценарии, по которому Россия играет на время после частичного успеха: "Я понимаю, что некоторые люди думают: да, если пушки умолкли, потому что Путин получил свое, то все. Снова все в порядке. Но потом опять ничего хорошего". Потому что отсутствие насилия не ведет к миру и свободе, российская армия перегруппировывается, а ее декларируемая цель – это имперское заблуждение: полностью захватить Украину".

Также читайте: Запад должен не допускать "усталости от войны", продолжать поддерживать Украину и давить на Россию, - глава МИД Германии Бербок
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ваші слова і ваші дії живуть в паралельних світах...
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01.06.2022 10:01 Ответить
Саме тому потрібно припинити лише проголошувати про наміри а почати вже нарешті щось робити...Наприклад нарешті надати Україні зброю...
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01.06.2022 10:01 Ответить
Німчура ідіть за москальським карабльом. Ви шльондри у ***** і це уже і діти в Украіні розуміють.
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01.06.2022 10:04 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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01.06.2022 10:04 Ответить
Продовжувати захищатись? Нам треба повернути свої території.
Ау, цьотя Бербок.
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01.06.2022 10:09 Ответить
Мабуть, наступним кроком потужної допомоги Україні німці вивчать наш гімн та гучно заспівають у Бундестазі. Ось тоді заживем.
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01.06.2022 10:13 Ответить
тіліпанням язика
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01.06.2022 10:51 Ответить
 
 