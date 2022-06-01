УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15844 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 266 7
війна (56332) Анналена Бербок (325)

Ми маємо забезпечити стійку підтримку України, - глава МЗС Німеччини Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає адаптувати підтримку України до нової військової стратегії президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Путін припускав, що "він міг швидко і жорстоко вторгнутися в Україну, а потім розгромити країну", сказала Бербок.

"Тепер він бачить, що це не працює. І його стратегія тепер довгострокова. Це означає, що ми також повинні підтримувати Україну таким чином, щоб підтримка була стійкою", - заявила вона. За її словами, це також стосується поставок зброї.

"Тепер ми повинні перевірити, чи дійсно ми надаємо все для цієї нової стратегії, щоб Україна могла продовжувати захищатися" - зазначила міністерка.

Глава МЗС попередила про сценарій, за яким Росія грає на час після часткового успіху: "Я розумію, що деякі люди думають: так, якщо гармати замовкли, тому що Путін отримав своє, то все. Знову все гаразд. Але потім знову нічого хорошого. Тому що відсутність насильства не веде до миру та свободи. Натомість російська армія перегруповується, а її декларована мета – це імперська омана: повністю захопити Україну".

Також читайте: Захід має не допускати "втоми від війни", продовжувати підтримувати Україну та тиснути на Росію, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ваші слова і ваші дії живуть в паралельних світах...
показати весь коментар
01.06.2022 10:01 Відповісти
Саме тому потрібно припинити лише проголошувати про наміри а почати вже нарешті щось робити...Наприклад нарешті надати Україні зброю...
показати весь коментар
01.06.2022 10:01 Відповісти
Німчура ідіть за москальським карабльом. Ви шльондри у ***** і це уже і діти в Украіні розуміють.
показати весь коментар
01.06.2022 10:04 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
показати весь коментар
01.06.2022 10:04 Відповісти
Продовжувати захищатись? Нам треба повернути свої території.
Ау, цьотя Бербок.
показати весь коментар
01.06.2022 10:09 Відповісти
Мабуть, наступним кроком потужної допомоги Україні німці вивчать наш гімн та гучно заспівають у Бундестазі. Ось тоді заживем.
показати весь коментар
01.06.2022 10:13 Відповісти
тіліпанням язика
показати весь коментар
01.06.2022 10:51 Відповісти
 
 