Оккупанты контролируют 70% Северодонецка, - Гайдай. ВИДЕО

Часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты контролируют 70% Северодонецка. ... Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганщины постоянно находятся под обстрелами", - отметил глава ОВА.

Также, добавил Гайдай, приостановлена эвакуация.

"Гумгрузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов - на время этого может хватить). Победа – это не быстро, но точно и обязательно будет! Не разводим "зраду", верим в ВСУ! Мы боремся за каждый населённый пункт Луганщины! Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации!" - подытожил глава ОВА.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай. ФОТОрепортаж