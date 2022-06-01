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Оккупанты контролируют 70% Северодонецка, - Гайдай. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты контролируют 70% Северодонецка. ... Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганщины постоянно находятся под обстрелами", - отметил глава ОВА.

Также, добавил Гайдай, приостановлена эвакуация.

"Гумгрузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов - на время этого может хватить). Победа – это не быстро, но точно и обязательно будет! Не разводим "зраду", верим в ВСУ! Мы боремся за каждый населённый пункт Луганщины! Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации!" - подытожил глава ОВА.

Смотрите: Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+17
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01.06.2022 11:38
+14
50%...70...84...Коротше,орки контролюють Сєвєродонецьк.
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01.06.2022 10:58
+12
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01.06.2022 11:32
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01.06.2022 10:56 Ответить
50%...70...84...Коротше,орки контролюють Сєвєродонецьк.
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01.06.2022 10:58 Ответить
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01.06.2022 11:32 Ответить
Меня одного харит этот гайдай?из всех глав ова этот самый упоротый со своими процентами захвата,когда кацапня захватить всю луганду оно наверное напишет install completed.
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01.06.2022 10:59 Ответить
так і буде, потім Мінськ-3 і святкові шашлички по цьому поводу
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01.06.2022 11:03 Ответить
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01.06.2022 11:38 Ответить
А что он должен делать и говорить? Тем более, что такой дупы как на остатках Луганщины нет нигде...
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01.06.2022 11:09 Ответить
Гайдай там с рулеткой что ли бегает и проценты считает?
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01.06.2022 11:01 Ответить
а кто такой это гойдай? ставленник ахметки?
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01.06.2022 11:02 Ответить
добре працює зепропаганда, вже по всіх пунктах не гріше русні, отріцатєльноє наступлєніє, всплитіє, Контролують -70% території, кожен день тільки змінюють лічильники, поступово, мацква теж не одразу потонула...
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01.06.2022 11:07 Ответить
Почему сдают город? Разве в городе не легче обороняться при недостаточном вооружении?
Мне кажется городские постройки должны быть хорошим препятствием для нападающих.
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01.06.2022 11:11 Ответить
Відповідь очевидна-тому що орків більше і в них більше зброї.
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01.06.2022 13:31 Ответить
СЛАВА ВСУ! ВОЕННЫМ НА МЕСТЕ ВИДНЕЕ. СЛАВА ВСУ!
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01.06.2022 11:17 Ответить
Орко троли заворушились.....москали хэра ли вы на Минск 3 надеетесь?После Северодонецка будете месяц Лисичанск брать а потом полгода Славянск и Крамоторск...но к тому времени наши уже поднакопят вооружения и будут остатки ваши добивать.Никакого перемирия кацапы,все только начинается.
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01.06.2022 11:20 Ответить
ПНХ в спам
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01.06.2022 12:07 Ответить
"накопление вооружения" или "перегрупування для покращення тактичних позицій"-- это официальный повод сдать всю Донецкую и Луганскую области. По ходу все идет по плану Омана.
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01.06.2022 12:27 Ответить
Ага, Зєля вас забув спитати піде він на мир чи ні.
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01.06.2022 11:43 Ответить
Москали вы не смогли окружить нашу грцпировку под Лисичанском и Северодонецком вы не достигли никаких стратегических успехов чтобы нажать на Украину...вы не получили никаких козырей для переговоров и перемирия не будет.Северодонецк вам нихера не даст...от слова вообще.Ещё одна куча развалин ,на восстановление которой у расии денех нет...так что удачи местным сепарам ,наслаждаться руським миром в подвалах без воды и света ....возможно не только месяцы но и годы.
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01.06.2022 11:45 Ответить
Это НАША земля,а есть на ней город или нет,не имеет значения.Мы должны оборонять и леса и степи и горы,а не только города.
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01.06.2022 13:45 Ответить
Ясно. Перекладаю: орки захопили чергове місто.
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01.06.2022 13:09 Ответить
 
 