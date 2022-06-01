Швейцария не дала Дании поставить Украине 20 БМП Piranha III, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.
Об этом сообщил швейцарский общественный вещатель SRF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Дания планировала передать Украине в качестве помощи 20 БПМ Piranha III, произведенных в Швейцарии. Но швейцарский Секретариат экономических отношений заблокировал поставки. Чиновники аргументировали это тем, что Швейцария – нейтральная страна. Так что изготовленный в ней военный транспорт нельзя поставлять странам, ведущим войну.
Без разрешения Швеции Дания не может передать Украине эти машины.
В начале апреля Швецария уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, она оправдывала свое "нет" нейтралитетом и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.
Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому поводу в эту или следующую пятницу.
Пожалуйста, подождите...
«В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" ("ядерная ракета сдерживания" - прим. ред.) Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений, - говорится в сообщении. - Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения». https://t.me/zerkalo_io/45510
https://censor.net/ua/news/3345196/********************************************************************************************
Найефективніша з усіх течій лютеранства.
Багато і важко працювати, не красти, не марнувати гроші, накопичувати багатство, розвивати науку та технологію, бути чесним з людьми та з державою, завжди шукати нове.
Пройшло 500 років і ось результат.
І по-друге. Ви дарма думаєте, що Швейцарія сильна лише своїми банками. Вона має одну з найсильніших армій Європи. Нейтралітет, це добре. а ******* армія не завадить
Так, деталями от знакомых в медицинских кругах российской столицы поделился в своем Telegram-канале израильский журналист Марк Котлярский. По его данным, статус операции - срочная.
"Венценосного пациента" ждут на процедуру, которая называется парацентез или пункция брюшной полости", - написал Котлярский.
По данным его источников, у Путина диагностирован рак поджелудочной железы - злокачественная агрессивная опухоль, для которой характерно неконтролируемое разрастание железистых и эпителиальных тканей в выводных протоках органа.
"Причем, скорее всего, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", - уточнил журналист.
Те же источники сообщили, что в Кремле якобы подготовились к худшему варианту развитию событий, и не исключено, что в случае летального исхода страну возглавит специальный Госсовет.
"Предполагается, что этот орган - в качестве переходного - будет управлять Россией неопределенное время, чтобы пытаться хотя бы минимизировать ущерб, нанесенный войной с Украиной. Война, безусловно, будет прекращена, войска выведены, и Госсовет попытается "сдать назад", прибегнув к определенным послаблениям", - добавил Котлярский.
Я такі вброси вже 8 років читаю. І щось ніяк
Только там один из самых высоких уровней жизни и экономика. К примеру - Самый бедный кантон Швейцарии в 2 раза богаче самой богатой земли Бавария в Германии... это так к слову. Там очень развита точная промышленность, машиностроение, наука во всех направлениях. Общество само по себе построено не типично для европы. Часы и банки это устаревший стереотип.
СВІТОЧ= NESTLE.
більше не купую../тим більше,що є багато альтернативи...
те,що в когось нейтралітет -його вибір..
Наша справа -дати оцінку цьому нейтралітету і відповідно прореагувати..
до речі ,частково модернізовані ФРН вже після розпаду СССР..
Забудьмо про Швейцарію.
Після війни також. залишилось лише зачекати : Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п'ятниці.
Если надо, они эти ограничительные законы обходят...
"В последние годы таких скандалов, связанных с присутствием швейцарского военного оборудования в зонах боевых действий, накопилось уже немало. В феврале 2022 года консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, в соответствии с которыми легкий швейцарский самолет Pilatus PC-12 использовался в Афганистане, а швейцарские штурмовые винтовки применялись Саудовской Аравией в войне в Йемене."