Швейцария не дала Дании поставить Украине 20 БМП Piranha III, - Reuters

Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.

Об этом сообщил швейцарский общественный вещатель SRF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Дания планировала передать Украине в качестве помощи 20 БПМ Piranha III, произведенных в Швейцарии. Но швейцарский Секретариат экономических отношений заблокировал поставки. Чиновники аргументировали это тем, что Швейцария – нейтральная страна. Так что изготовленный в ней военный транспорт нельзя поставлять странам, ведущим войну.

Без разрешения Швеции Дания не может передать Украине эти машины.

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В начале апреля Швецария уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, она оправдывала свое "нет" нейтралитетом и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому поводу в эту или следующую пятницу.