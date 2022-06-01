РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15262 посетителя онлайн
Новости За рубежом
15 148 75
Дания (443) помощь (6136) Швейцария (520) БМП (209)

Швейцария не дала Дании поставить Украине 20 БМП Piranha III, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бмп,piranha,піранья

Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.

Об этом сообщил швейцарский общественный вещатель SRF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Дания планировала передать Украине в качестве помощи 20 БПМ Piranha III, произведенных в Швейцарии. Но швейцарский Секретариат экономических отношений заблокировал поставки. Чиновники аргументировали это тем, что Швейцария – нейтральная страна. Так что изготовленный в ней военный транспорт нельзя поставлять странам, ведущим войну.

Без разрешения Швеции Дания не может передать Украине эти машины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия и Швейцария надеются, что война закончится не "гнилым компромиссом", а победой Украины, - Земан

В начале апреля Швецария уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, она оправдывала свое "нет" нейтралитетом и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому поводу в эту или следующую пятницу.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Ага, а як торгувати з агрессором і купувати нафту, то можна?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:02
+32
Это лишний раз говорит, что нужно правильно голосовать, а значит делать свое. Есть в Украине и ракеты и танки и Практика ( бронетранспортеры ) но строили дороги, коломоша пилил бабло.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:11
+31
Якщо Швейцарія розраховує на те, що Навіть Гітлер не чіпав Швейцарію в 20ому столітті, що і путлєр і орда їх не зачіпить, То вони повні кретини
показать весь комментарий
01.06.2022 11:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, а як торгувати з агрессором і купувати нафту, то можна?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:02 Ответить
Это лишний раз говорит, что нужно правильно голосовать, а значит делать свое. Есть в Украине и ракеты и танки и Практика ( бронетранспортеры ) но строили дороги, коломоша пилил бабло.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:11 Ответить
Это все слова. Нет ни тактических ракет ни танков. Даже при отсутствии государственного заказа на мировом рынке вооружений на эту продукцию всегда найдуться покупатели. Танки пытались продавать, еле контракт выполнили, с ракетами с саудитами кооперацию делали, тоже не пошло. К сожалению чтобы делать современное оружие нужно иметь доступ к современным технологиям или в крайнем случае к советским. Советские технологии уже устарели, и если что-то осталось то в рашке. Западные военные технологии и оборудование которыми начинено российское оружие нам запретили поставлять еще в 2014 году. Потому все эти рассказы о возможности производить свои тактические ракеты, свои танки, там еще свое ПВО называют это на уровне школоты, которые ничем не подкреплены.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:22 Ответить
ну рашка для швейцарии не агрессор - а зря надо было по ним пару калибров запустить - так сказать чтобы в чувства пришли..
показать весь комментарий
01.06.2022 13:33 Ответить
Якщо Швейцарія розраховує на те, що Навіть Гітлер не чіпав Швейцарію в 20ому столітті, що і путлєр і орда їх не зачіпить, То вони повні кретини
показать весь комментарий
01.06.2022 11:03 Ответить
Это точно! Путлер не Гитлер. Эта тварь намного чудовищнее.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:09 Ответить
Але гроші вони все таки ******* понад усе.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:11 Ответить
Гітлер не був зайкою (Бабин Яр, Хатинь, спалені українські села, французський Орадур - усього не напишеш). Але учень перевершує вчителя.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:58 Ответить
Гітлер побоявся зв'язуватись. У Швейцарії у КОЖНІЙ хаті є зброя, стрілковий спорт там другий національний. В разі нападу вони підривають трансальпійські тунелі й ведуть тотальну партизанську війну в горах. Кому потрібен такий геморой?
показать весь комментарий
01.06.2022 14:36 Ответить
до Швейцарії ..уйло,звичайно не дійде ,але ПОЗИЦІЯ ШВЕЙЦАРІЇ НЕГІДНА.
показать весь комментарий
01.06.2022 12:18 Ответить
В россии начались учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское Минобороны.

«В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" ("ядерная ракета сдерживания" - прим. ред.) Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений, - говорится в сообщении. - Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения». https://t.me/zerkalo_io/45510
показать весь комментарий
01.06.2022 11:04 Ответить
Прокинувся? Доброго ранку. Читай стрічку новин. Це вже було на ЦН.
https://censor.net/ua/news/3345196/********************************************************************************************
показать весь комментарий
01.06.2022 11:08 Ответить
Это шо здесь, филиал рашкиного интерфакса?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:11 Ответить
20 бмп погоди не зроблять
показать весь комментарий
01.06.2022 11:04 Ответить
Возможно да, но это всё жизни и здоровье наших ребят. Каждая бронемашина помогает их сберечь, мы же все это понимаем.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:10 Ответить
В нас вони вже є 25 штук .от нахрена Швейцаріїї 350 штук ,хз?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:16 Ответить
Точно! Вот взять все и поделить.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:25 Ответить
после той давнишней истории с боеприпасами, этого следует ожидать не только с этим, но и со всеми остальнымы запросами по поводу всего, производимого швейцарией.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:05 Ответить
Свині,яким пощастило з географічним розташуванням ніколи не зрозуміють,що таке бути сусідом дикої засрашки.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:06 Ответить
вони самі оточені ворогами століттями, але знайшли хитру і потужну нішу - брати бабло зі всіх еліт королів і тд, і його зберігати пді гарантії ненападу, красівоє
показать весь комментарий
01.06.2022 11:09 Ответить
Це називається кальвінізмом.
Найефективніша з усіх течій лютеранства.
Багато і важко працювати, не красти, не марнувати гроші, накопичувати багатство, розвивати науку та технологію, бути чесним з людьми та з державою, завжди шукати нове.
Пройшло 500 років і ось результат.
І по-друге. Ви дарма думаєте, що Швейцарія сильна лише своїми банками. Вона має одну з найсильніших армій Європи. Нейтралітет, це добре. а ******* армія не завадить
показать весь комментарий
01.06.2022 11:20 Ответить
вообще-то не, не так, они с раннего средневековья воевали очень активно со всеми соседями. Швейцарские наемники настолько ценились, что до сих пор в Ватикане занимаются охраной. Как церемониальной, так и де-факто настоящей.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:27 Ответить
терпилы они швейцарские сейчас а не охранники Ватикана
показать весь комментарий
01.06.2022 13:35 Ответить
Страны Прибалтики, Польша, Великобритания, Дания, немного Словакия, Чехия и Норвегия, больше, пожалуй, друзей в Европе нет.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:07 Ответить
не прибалтики а страны Балтии бот!
показать весь комментарий
01.06.2022 13:36 Ответить
Президент Российской Федерации Владимир Путин может быт болен раком поджелудочной железы. В СМИ появилась информация о подготовке к операции в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохин.

Так, деталями от знакомых в медицинских кругах российской столицы поделился в своем Telegram-канале израильский журналист Марк Котлярский. По его данным, статус операции - срочная.

"Венценосного пациента" ждут на процедуру, которая называется парацентез или пункция брюшной полости", - написал Котлярский.

По данным его источников, у Путина диагностирован рак поджелудочной железы - злокачественная агрессивная опухоль, для которой характерно неконтролируемое разрастание железистых и эпителиальных тканей в выводных протоках органа.

"Причем, скорее всего, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", - уточнил журналист.

Те же источники сообщили, что в Кремле якобы подготовились к худшему варианту развитию событий, и не исключено, что в случае летального исхода страну возглавит специальный Госсовет.

"Предполагается, что этот орган - в качестве переходного - будет управлять Россией неопределенное время, чтобы пытаться хотя бы минимизировать ущерб, нанесенный войной с Украиной. Война, безусловно, будет прекращена, войска выведены, и Госсовет попытается "сдать назад", прибегнув к определенным послаблениям", - добавил Котлярский.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:08 Ответить
Фігня. Ось коли здохне тоді і повірю.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:12 Ответить
Плохо питался. Экономил на еде. В результате посадил поджелудочную железу...
показать весь комментарий
01.06.2022 11:13 Ответить
"речь идет максимум о 3-4 месяцах"

Я такі вброси вже 8 років читаю. І щось ніяк
показать весь комментарий
01.06.2022 11:25 Ответить
Ну да, когда еще через 5-10 лет коней двинет (в камере надеюсь) , скажут "ну вот, я же говорил "
показать весь комментарий
01.06.2022 11:38 Ответить
и тем не менее в последние пол года он стал сильно хуже выгляджеть чем в прошлых годах особенно голос у него изменился - ну и паркинсон у путлера 100% как он клещами в стол вцепился
показать весь комментарий
01.06.2022 13:38 Ответить
Пыньку-жбыньку надо показать академику Олегу Блохину. Он ему пару центнеров клизмы поставит!
показать весь комментарий
01.06.2022 17:48 Ответить
Європовії!!))
показать весь комментарий
01.06.2022 11:08 Ответить
Швейцария аргументировала это тем что получила очередной транш от газпрома. Молодцы, отрабатываете твари, на крови украинцев.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:09 Ответить
Швейцарія тримає в своїх банках гроші від всіляких покидьків світу і в тому числі рашистів, тому Україна з її "проблемами" їй до "одного місця", бо це просто дохідний бізнес. Нацисти знали де надійно можна приховати награбовані кошти, рашисти теж зберігають ці "традиції".
показать весь комментарий
01.06.2022 11:10 Ответить
Гімнюки. Задовбали своїм боягузтвом втратити якийсь гешефт з кацапами. У нас літи гинуть від орків, а ці козли бавляться у якусь фуйню. Після нападу на Фінляндію підарастичний радянський союз виключили з ліги націй, бо сралін не міг тоді підкупити світових політиків, а ***** дали можливість такого підкупу - от і працює ще сьогодні абсолютно безглузда ООН
показать весь комментарий
01.06.2022 11:11 Ответить
А де ця Швицарія?І чьо вони бикують?Чув шо там часи і шоколад роблять.А щє клієнтів у банках найопують.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:14 Ответить
Мда...
Только там один из самых высоких уровней жизни и экономика. К примеру - Самый бедный кантон Швейцарии в 2 раза богаче самой богатой земли Бавария в Германии... это так к слову. Там очень развита точная промышленность, машиностроение, наука во всех направлениях. Общество само по себе построено не типично для европы. Часы и банки это устаревший стереотип.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:21 Ответить
жаль что они не соседи рашки счас были бы как туркмения или армения
показать весь комментарий
01.06.2022 13:39 Ответить
еще снаряды для немецких "гепардов", если шо
показать весь комментарий
01.06.2022 11:24 Ответить
Вот это и есть причина, по которой немецкие "гепарды" нам ***** не нужны - запомните: Швейцария.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:22 Ответить
ничего... и на швейцырию придет проруха...
показать весь комментарий
01.06.2022 11:22 Ответить
ни дня без маразма. не помочь стране ведущей оборонительную войну! свиньи зажравшиеся
показать весь комментарий
01.06.2022 11:24 Ответить
На болотах стояв вой нащадків козаків, які просрали свою армію, вибрали дебіла гетьманом, закопали гроші в асфальт, а тепер їм всі навкруги винуваті, шо не так допомогають.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:27 Ответить
Плыви-плыви, говно зеленое.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:05 Ответить
Данія може використовувати Швейцарську зброю у війні а інші країни не можуть? Нейтральна країна виробляти зброю може, а вбивати цією зброєю можуть тільки привільовані країни?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:27 Ответить
Странный аргумент - если идет война то оружие нельзя поставлять. А зачем вообще оружие если не для войны. Неважно оборонительной ли, наступательной ли. Война она и есть война. Или в Швейцарии думают что танки ракеты и пистолеты исключительно для спортивной стрельбы?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:27 Ответить
нельзя именно нам...
показать весь комментарий
02.06.2022 00:35 Ответить
Українці робіть свої сакнкції,не купуйте швейцарські товари та послуги особливо фірм, які вирішили залишитися на росії, заробляти та платити податки ***********:HiPP,Nestle,Liebherr, SWISS KRONO, Roche,Novartis,Julius Baer,Glencore,Barry Callebaut,Alcon,Zepter,Wolffkran,Sika,SGS,Oerlikon,EMS-Chemie
показать весь комментарий
01.06.2022 11:28 Ответить
апропо.

СВІТОЧ= NESTLE.

більше не купую../тим більше,що є багато альтернативи...
показать весь комментарий
01.06.2022 12:16 Ответить
Мівіна теж.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:44 Ответить
Сьогодні ні, а завтра да, нам своє робити, треба на всіх рівнях доказувати необхідність допомоги, заради безпеки усього світу.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:28 Ответить
хуже оккупантов только "миротворцы", которые не позволяют жертве защищаться...
показать весь комментарий
01.06.2022 11:29 Ответить
Швейцарія у випадку розвитку війни не обійдеться 20 БМП, буде спекотно, дуже спекотно...
показать весь комментарий
01.06.2022 11:29 Ответить
Якось нелогічно виходить. Вони роблять знаряддя вбивства людей і поставляють їх за межі своєї країни. А коли їх хочуть використати за призначенням, то вони не дозволяють. Якщо такі принципові, то треба виходити з цього бізнесу. А якщо німцям треба буде воювати, то теж заборонять використовувати?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:33 Ответить
А где швейцарцы увидели войну? Её никто никому не объявлял.
показать весь комментарий
01.06.2022 11:35 Ответить
стада шлюх они
показать весь комментарий
01.06.2022 11:36 Ответить
Найбільші хатаскрайніки світу це швейцарці ,, і взагалі - той наріт в мене давно викликає огиду . Їх ніколи , нічого і ніщо не хвилює , крім своєї шкури ,, їм без різниці кому прислужувати , нацистам , рашистам , Сатані чи Господу , і похер чиї гроші ховати в своїх банках , вбивць чи їхніх жертв . .
показать весь комментарий
01.06.2022 12:01 Ответить
У Швейцарії злочинна форма нейтралітету, паразитування на знищенні європейської країни!!!
показать весь комментарий
01.06.2022 12:09 Ответить
Загалом,що то за нейтралітет між геноцидом й самозахистом??? Хтось здатен пояснити? Аморальність в особливо цинічній формі зашкалює!!!
показать весь комментарий
01.06.2022 12:12 Ответить
не треба нести пургу..

те,що в когось нейтралітет -його вибір..

Наша справа -дати оцінку цьому нейтралітету і відповідно прореагувати..
показать весь комментарий
01.06.2022 12:22 Ответить
Тому подякуймо Греції хоча за БМП-1...

до речі ,частково модернізовані ФРН вже після розпаду СССР..
показать весь комментарий
01.06.2022 12:15 Ответить
Та й вироблені у НДР.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:46 Ответить
Просте рішення.Щоб не нервуватись.
Забудьмо про Швейцарію.

Після війни також. залишилось лише зачекати : Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п'ятниці.
показать весь комментарий
01.06.2022 12:20 Ответить
Что в футболе, что в политике -- Швейцария по отношению к Украине - гниленький "партнёр".
показать весь комментарий
01.06.2022 12:31 Ответить
Ох, уж мне Швейцария...
Если надо, они эти ограничительные законы обходят...
"В последние годы таких скандалов, связанных с присутствием швейцарского военного оборудования в зонах боевых действий, накопилось уже немало. В феврале 2022 года консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, в соответствии с которыми легкий швейцарский самолет Pilatus PC-12 использовался в Афганистане, а швейцарские штурмовые винтовки применялись Саудовской Аравией в войне в Йемене."
показать весь комментарий
01.06.2022 12:43 Ответить
Тобто, якщо Данія сама почне воювати, то Швейцарія у неї все забаре обратно? продалися Путлєру!
показать весь комментарий
01.06.2022 13:22 Ответить
Нет, не ТОБТО. Есть такая штука - "сертификат конечного потребителя". Оружие продают для использовани только покупателем. И запрещают его продавать всяким уродам. А то хезболы с хамасами давно уже били бы израильтян их же оружием,перекупленным через десятые руки.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:10 Ответить
Недарма кажуть, що коли все занадто добре, мозок запливає жтром і покривається пліснявою.
показать весь комментарий
01.06.2022 13:25 Ответить
шведи як ті слимаки... йдіть за рус.карабліком. поци нейтральні....👨‍🚀
показать весь комментарий
01.06.2022 13:41 Ответить
швейцарці
показать весь комментарий
01.06.2022 14:25 Ответить
Ось така вона Європа, одні нейтральні, інші брешуть і відтягують постачання навіть якогось хламу, хіба їм шкода вбитих дітей, згвалтованих жінок, наших військових... це ж не в них, у них все окей, є що їсти і пити, є де спати...
показать весь комментарий
01.06.2022 14:24 Ответить
Я вот думаю, если рашня при попустительстве этих шлюх таки растолчёт Украину в щебень и использует украинскую территорию, как плацдарм для завоевания Европы, что запоёт нейтральная Швейцария под падающими на нее третий месяц подряд ежедневно ИСКАНДЕРАМИ и КАЛИБРАМИ и сильно ли поможет стрелковое оружие, которое есть в каждой швейцарской семье, против орды псковско-рязанско-чеченско-дагестанской десантуры и толпы вооруженных КАЛАШами дикарей из Бурятии, Башкирии, Калмыкии, Приморья, Приамурья и прочих высококультурных ****** . Если из Украины валом слали унитазы, это же сколько удивления вызовут биде ??? Интересно, кто-нибудь из них сообразит, что швейцарский сыр - это съедобный продукт ?
показать весь комментарий
01.06.2022 15:22 Ответить
швейцарские твари и гитлера поддерживали и деньги рейха в швейцарских банках лежали!
показать весь комментарий
01.06.2022 16:00 Ответить
У них в банковских кладовых, небось, зубные коронки из Освенцима до сих пор хранятся.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:29 Ответить
 
 