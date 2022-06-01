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Новини За кордоном
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Швейцарія не дала Данії поставити Україні 20 БМП Piranha III, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бмп,piranha,піранья

Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва.

Про це повідомив швейцарський громадський мовник SRF, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Данія планувала передати Україні в якості допомоги 20 БПМ Piranha III, виготовлених у Швейцарії. Але швейцарський Секретаріат економічних відносин заблокував постачання. Чиновники аргументували це тим, що Швейцарія - нейтральна країна. Тож виготовлений в ній військовий транспорт не можна постачати країнам, які ведуть війну.

Без дозволу Швецарії Данія не може передати Україні ці машини.

Читайте: Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, — Шмигаль

На початку квітня Швецарія вже відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard. Як і у випадку з боєприпасами, вона виправдовувала своє "ні" нейтральністю та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до воюючих країн.

Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п’ятниці.

Також читайте: Шольца закликають до якнайшвидшої поставки БМП Marder Україні

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Ага, а як торгувати з агрессором і купувати нафту, то можна?
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01.06.2022 11:02
+32
Это лишний раз говорит, что нужно правильно голосовать, а значит делать свое. Есть в Украине и ракеты и танки и Практика ( бронетранспортеры ) но строили дороги, коломоша пилил бабло.
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01.06.2022 11:11
+31
Якщо Швейцарія розраховує на те, що Навіть Гітлер не чіпав Швейцарію в 20ому столітті, що і путлєр і орда їх не зачіпить, То вони повні кретини
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01.06.2022 11:03
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Ага, а як торгувати з агрессором і купувати нафту, то можна?
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01.06.2022 11:02 Відповісти
Это лишний раз говорит, что нужно правильно голосовать, а значит делать свое. Есть в Украине и ракеты и танки и Практика ( бронетранспортеры ) но строили дороги, коломоша пилил бабло.
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01.06.2022 11:11 Відповісти
Это все слова. Нет ни тактических ракет ни танков. Даже при отсутствии государственного заказа на мировом рынке вооружений на эту продукцию всегда найдуться покупатели. Танки пытались продавать, еле контракт выполнили, с ракетами с саудитами кооперацию делали, тоже не пошло. К сожалению чтобы делать современное оружие нужно иметь доступ к современным технологиям или в крайнем случае к советским. Советские технологии уже устарели, и если что-то осталось то в рашке. Западные военные технологии и оборудование которыми начинено российское оружие нам запретили поставлять еще в 2014 году. Потому все эти рассказы о возможности производить свои тактические ракеты, свои танки, там еще свое ПВО называют это на уровне школоты, которые ничем не подкреплены.
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01.06.2022 11:22 Відповісти
ну рашка для швейцарии не агрессор - а зря надо было по ним пару калибров запустить - так сказать чтобы в чувства пришли..
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01.06.2022 13:33 Відповісти
Якщо Швейцарія розраховує на те, що Навіть Гітлер не чіпав Швейцарію в 20ому столітті, що і путлєр і орда їх не зачіпить, То вони повні кретини
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01.06.2022 11:03 Відповісти
Это точно! Путлер не Гитлер. Эта тварь намного чудовищнее.
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01.06.2022 11:09 Відповісти
Але гроші вони все таки ******* понад усе.
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01.06.2022 11:11 Відповісти
Гітлер не був зайкою (Бабин Яр, Хатинь, спалені українські села, французський Орадур - усього не напишеш). Але учень перевершує вчителя.
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01.06.2022 11:58 Відповісти
Гітлер побоявся зв'язуватись. У Швейцарії у КОЖНІЙ хаті є зброя, стрілковий спорт там другий національний. В разі нападу вони підривають трансальпійські тунелі й ведуть тотальну партизанську війну в горах. Кому потрібен такий геморой?
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01.06.2022 14:36 Відповісти
до Швейцарії ..уйло,звичайно не дійде ,але ПОЗИЦІЯ ШВЕЙЦАРІЇ НЕГІДНА.
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01.06.2022 12:18 Відповісти
В россии начались учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское Минобороны.

«В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" ("ядерная ракета сдерживания" - прим. ред.) Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений, - говорится в сообщении. - Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения». https://t.me/zerkalo_io/45510
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01.06.2022 11:04 Відповісти
Прокинувся? Доброго ранку. Читай стрічку новин. Це вже було на ЦН.
https://censor.net/ua/news/3345196/********************************************************************************************
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01.06.2022 11:08 Відповісти
Это шо здесь, филиал рашкиного интерфакса?
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01.06.2022 11:11 Відповісти
20 бмп погоди не зроблять
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01.06.2022 11:04 Відповісти
Возможно да, но это всё жизни и здоровье наших ребят. Каждая бронемашина помогает их сберечь, мы же все это понимаем.
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01.06.2022 11:10 Відповісти
В нас вони вже є 25 штук .от нахрена Швейцаріїї 350 штук ,хз?
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01.06.2022 11:16 Відповісти
Точно! Вот взять все и поделить.
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01.06.2022 11:25 Відповісти
после той давнишней истории с боеприпасами, этого следует ожидать не только с этим, но и со всеми остальнымы запросами по поводу всего, производимого швейцарией.
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01.06.2022 11:05 Відповісти
Свині,яким пощастило з географічним розташуванням ніколи не зрозуміють,що таке бути сусідом дикої засрашки.
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01.06.2022 11:06 Відповісти
вони самі оточені ворогами століттями, але знайшли хитру і потужну нішу - брати бабло зі всіх еліт королів і тд, і його зберігати пді гарантії ненападу, красівоє
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01.06.2022 11:09 Відповісти
Це називається кальвінізмом.
Найефективніша з усіх течій лютеранства.
Багато і важко працювати, не красти, не марнувати гроші, накопичувати багатство, розвивати науку та технологію, бути чесним з людьми та з державою, завжди шукати нове.
Пройшло 500 років і ось результат.
І по-друге. Ви дарма думаєте, що Швейцарія сильна лише своїми банками. Вона має одну з найсильніших армій Європи. Нейтралітет, це добре. а ******* армія не завадить
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01.06.2022 11:20 Відповісти
вообще-то не, не так, они с раннего средневековья воевали очень активно со всеми соседями. Швейцарские наемники настолько ценились, что до сих пор в Ватикане занимаются охраной. Как церемониальной, так и де-факто настоящей.
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01.06.2022 11:27 Відповісти
терпилы они швейцарские сейчас а не охранники Ватикана
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01.06.2022 13:35 Відповісти
Страны Прибалтики, Польша, Великобритания, Дания, немного Словакия, Чехия и Норвегия, больше, пожалуй, друзей в Европе нет.
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01.06.2022 11:07 Відповісти
не прибалтики а страны Балтии бот!
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01.06.2022 13:36 Відповісти
Президент Российской Федерации Владимир Путин может быт болен раком поджелудочной железы. В СМИ появилась информация о подготовке к операции в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохин.

Так, деталями от знакомых в медицинских кругах российской столицы поделился в своем Telegram-канале израильский журналист Марк Котлярский. По его данным, статус операции - срочная.

"Венценосного пациента" ждут на процедуру, которая называется парацентез или пункция брюшной полости", - написал Котлярский.

По данным его источников, у Путина диагностирован рак поджелудочной железы - злокачественная агрессивная опухоль, для которой характерно неконтролируемое разрастание железистых и эпителиальных тканей в выводных протоках органа.

"Причем, скорее всего, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", - уточнил журналист.

Те же источники сообщили, что в Кремле якобы подготовились к худшему варианту развитию событий, и не исключено, что в случае летального исхода страну возглавит специальный Госсовет.

"Предполагается, что этот орган - в качестве переходного - будет управлять Россией неопределенное время, чтобы пытаться хотя бы минимизировать ущерб, нанесенный войной с Украиной. Война, безусловно, будет прекращена, войска выведены, и Госсовет попытается "сдать назад", прибегнув к определенным послаблениям", - добавил Котлярский.
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01.06.2022 11:08 Відповісти
Фігня. Ось коли здохне тоді і повірю.
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01.06.2022 11:12 Відповісти
Плохо питался. Экономил на еде. В результате посадил поджелудочную железу...
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01.06.2022 11:13 Відповісти
"речь идет максимум о 3-4 месяцах"

Я такі вброси вже 8 років читаю. І щось ніяк
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01.06.2022 11:25 Відповісти
Ну да, когда еще через 5-10 лет коней двинет (в камере надеюсь) , скажут "ну вот, я же говорил "
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01.06.2022 11:38 Відповісти
и тем не менее в последние пол года он стал сильно хуже выгляджеть чем в прошлых годах особенно голос у него изменился - ну и паркинсон у путлера 100% как он клещами в стол вцепился
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01.06.2022 13:38 Відповісти
Пыньку-жбыньку надо показать академику Олегу Блохину. Он ему пару центнеров клизмы поставит!
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01.06.2022 17:48 Відповісти
Європовії!!))
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01.06.2022 11:08 Відповісти
Швейцария аргументировала это тем что получила очередной транш от газпрома. Молодцы, отрабатываете твари, на крови украинцев.
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01.06.2022 11:09 Відповісти
Швейцарія тримає в своїх банках гроші від всіляких покидьків світу і в тому числі рашистів, тому Україна з її "проблемами" їй до "одного місця", бо це просто дохідний бізнес. Нацисти знали де надійно можна приховати награбовані кошти, рашисти теж зберігають ці "традиції".
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01.06.2022 11:10 Відповісти
Гімнюки. Задовбали своїм боягузтвом втратити якийсь гешефт з кацапами. У нас літи гинуть від орків, а ці козли бавляться у якусь фуйню. Після нападу на Фінляндію підарастичний радянський союз виключили з ліги націй, бо сралін не міг тоді підкупити світових політиків, а ***** дали можливість такого підкупу - от і працює ще сьогодні абсолютно безглузда ООН
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01.06.2022 11:11 Відповісти
А де ця Швицарія?І чьо вони бикують?Чув шо там часи і шоколад роблять.А щє клієнтів у банках найопують.
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01.06.2022 11:14 Відповісти
Мда...
Только там один из самых высоких уровней жизни и экономика. К примеру - Самый бедный кантон Швейцарии в 2 раза богаче самой богатой земли Бавария в Германии... это так к слову. Там очень развита точная промышленность, машиностроение, наука во всех направлениях. Общество само по себе построено не типично для европы. Часы и банки это устаревший стереотип.
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01.06.2022 11:21 Відповісти
жаль что они не соседи рашки счас были бы как туркмения или армения
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01.06.2022 13:39 Відповісти
еще снаряды для немецких "гепардов", если шо
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01.06.2022 11:24 Відповісти
Вот это и есть причина, по которой немецкие "гепарды" нам ***** не нужны - запомните: Швейцария.
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01.06.2022 11:22 Відповісти
ничего... и на швейцырию придет проруха...
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01.06.2022 11:22 Відповісти
ни дня без маразма. не помочь стране ведущей оборонительную войну! свиньи зажравшиеся
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01.06.2022 11:24 Відповісти
На болотах стояв вой нащадків козаків, які просрали свою армію, вибрали дебіла гетьманом, закопали гроші в асфальт, а тепер їм всі навкруги винуваті, шо не так допомогають.
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01.06.2022 11:27 Відповісти
Плыви-плыви, говно зеленое.
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01.06.2022 15:05 Відповісти
Данія може використовувати Швейцарську зброю у війні а інші країни не можуть? Нейтральна країна виробляти зброю може, а вбивати цією зброєю можуть тільки привільовані країни?
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01.06.2022 11:27 Відповісти
Странный аргумент - если идет война то оружие нельзя поставлять. А зачем вообще оружие если не для войны. Неважно оборонительной ли, наступательной ли. Война она и есть война. Или в Швейцарии думают что танки ракеты и пистолеты исключительно для спортивной стрельбы?
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01.06.2022 11:27 Відповісти
нельзя именно нам...
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02.06.2022 00:35 Відповісти
Українці робіть свої сакнкції,не купуйте швейцарські товари та послуги особливо фірм, які вирішили залишитися на росії, заробляти та платити податки ***********:HiPP,Nestle,Liebherr, SWISS KRONO, Roche,Novartis,Julius Baer,Glencore,Barry Callebaut,Alcon,Zepter,Wolffkran,Sika,SGS,Oerlikon,EMS-Chemie
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01.06.2022 11:28 Відповісти
апропо.

СВІТОЧ= NESTLE.

більше не купую../тим більше,що є багато альтернативи...
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01.06.2022 12:16 Відповісти
Мівіна теж.
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01.06.2022 14:44 Відповісти
Сьогодні ні, а завтра да, нам своє робити, треба на всіх рівнях доказувати необхідність допомоги, заради безпеки усього світу.
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01.06.2022 11:28 Відповісти
хуже оккупантов только "миротворцы", которые не позволяют жертве защищаться...
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01.06.2022 11:29 Відповісти
Швейцарія у випадку розвитку війни не обійдеться 20 БМП, буде спекотно, дуже спекотно...
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01.06.2022 11:29 Відповісти
Якось нелогічно виходить. Вони роблять знаряддя вбивства людей і поставляють їх за межі своєї країни. А коли їх хочуть використати за призначенням, то вони не дозволяють. Якщо такі принципові, то треба виходити з цього бізнесу. А якщо німцям треба буде воювати, то теж заборонять використовувати?
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01.06.2022 11:33 Відповісти
А где швейцарцы увидели войну? Её никто никому не объявлял.
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01.06.2022 11:35 Відповісти
стада шлюх они
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01.06.2022 11:36 Відповісти
Найбільші хатаскрайніки світу це швейцарці ,, і взагалі - той наріт в мене давно викликає огиду . Їх ніколи , нічого і ніщо не хвилює , крім своєї шкури ,, їм без різниці кому прислужувати , нацистам , рашистам , Сатані чи Господу , і похер чиї гроші ховати в своїх банках , вбивць чи їхніх жертв . .
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01.06.2022 12:01 Відповісти
У Швейцарії злочинна форма нейтралітету, паразитування на знищенні європейської країни!!!
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01.06.2022 12:09 Відповісти
Загалом,що то за нейтралітет між геноцидом й самозахистом??? Хтось здатен пояснити? Аморальність в особливо цинічній формі зашкалює!!!
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01.06.2022 12:12 Відповісти
не треба нести пургу..

те,що в когось нейтралітет -його вибір..

Наша справа -дати оцінку цьому нейтралітету і відповідно прореагувати..
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01.06.2022 12:22 Відповісти
Тому подякуймо Греції хоча за БМП-1...

до речі ,частково модернізовані ФРН вже після розпаду СССР..
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01.06.2022 12:15 Відповісти
Та й вироблені у НДР.
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01.06.2022 14:46 Відповісти
Просте рішення.Щоб не нервуватись.
Забудьмо про Швейцарію.

Після війни також. залишилось лише зачекати : Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п'ятниці.
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01.06.2022 12:20 Відповісти
Что в футболе, что в политике -- Швейцария по отношению к Украине - гниленький "партнёр".
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01.06.2022 12:31 Відповісти
Ох, уж мне Швейцария...
Если надо, они эти ограничительные законы обходят...
"В последние годы таких скандалов, связанных с присутствием швейцарского военного оборудования в зонах боевых действий, накопилось уже немало. В феврале 2022 года консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, в соответствии с которыми легкий швейцарский самолет Pilatus PC-12 использовался в Афганистане, а швейцарские штурмовые винтовки применялись Саудовской Аравией в войне в Йемене."
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01.06.2022 12:43 Відповісти
Тобто, якщо Данія сама почне воювати, то Швейцарія у неї все забаре обратно? продалися Путлєру!
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01.06.2022 13:22 Відповісти
Нет, не ТОБТО. Есть такая штука - "сертификат конечного потребителя". Оружие продают для использовани только покупателем. И запрещают его продавать всяким уродам. А то хезболы с хамасами давно уже били бы израильтян их же оружием,перекупленным через десятые руки.
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01.06.2022 15:10 Відповісти
Недарма кажуть, що коли все занадто добре, мозок запливає жтром і покривається пліснявою.
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01.06.2022 13:25 Відповісти
шведи як ті слимаки... йдіть за рус.карабліком. поци нейтральні....👨‍🚀
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01.06.2022 13:41 Відповісти
швейцарці
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01.06.2022 14:25 Відповісти
Ось така вона Європа, одні нейтральні, інші брешуть і відтягують постачання навіть якогось хламу, хіба їм шкода вбитих дітей, згвалтованих жінок, наших військових... це ж не в них, у них все окей, є що їсти і пити, є де спати...
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01.06.2022 14:24 Відповісти
Я вот думаю, если рашня при попустительстве этих шлюх таки растолчёт Украину в щебень и использует украинскую территорию, как плацдарм для завоевания Европы, что запоёт нейтральная Швейцария под падающими на нее третий месяц подряд ежедневно ИСКАНДЕРАМИ и КАЛИБРАМИ и сильно ли поможет стрелковое оружие, которое есть в каждой швейцарской семье, против орды псковско-рязанско-чеченско-дагестанской десантуры и толпы вооруженных КАЛАШами дикарей из Бурятии, Башкирии, Калмыкии, Приморья, Приамурья и прочих высококультурных ****** . Если из Украины валом слали унитазы, это же сколько удивления вызовут биде ??? Интересно, кто-нибудь из них сообразит, что швейцарский сыр - это съедобный продукт ?
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01.06.2022 15:22 Відповісти
швейцарские твари и гитлера поддерживали и деньги рейха в швейцарских банках лежали!
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01.06.2022 16:00 Відповісти
У них в банковских кладовых, небось, зубные коронки из Освенцима до сих пор хранятся.
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01.06.2022 17:29 Відповісти
 
 