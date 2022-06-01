Швейцарія не дала Данії поставити Україні 20 БМП Piranha III, - Reuters
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Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва.
Про це повідомив швейцарський громадський мовник SRF, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Данія планувала передати Україні в якості допомоги 20 БПМ Piranha III, виготовлених у Швейцарії. Але швейцарський Секретаріат економічних відносин заблокував постачання. Чиновники аргументували це тим, що Швейцарія - нейтральна країна. Тож виготовлений в ній військовий транспорт не можна постачати країнам, які ведуть війну.
Без дозволу Швецарії Данія не може передати Україні ці машини.
На початку квітня Швецарія вже відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard. Як і у випадку з боєприпасами, вона виправдовувала своє "ні" нейтральністю та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до воюючих країн.
Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п’ятниці.
Будь ласка, зачекайте...
«В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" ("ядерная ракета сдерживания" - прим. ред.) Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений, - говорится в сообщении. - Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения». https://t.me/zerkalo_io/45510
https://censor.net/ua/news/3345196/********************************************************************************************
Найефективніша з усіх течій лютеранства.
Багато і важко працювати, не красти, не марнувати гроші, накопичувати багатство, розвивати науку та технологію, бути чесним з людьми та з державою, завжди шукати нове.
Пройшло 500 років і ось результат.
І по-друге. Ви дарма думаєте, що Швейцарія сильна лише своїми банками. Вона має одну з найсильніших армій Європи. Нейтралітет, це добре. а ******* армія не завадить
Так, деталями от знакомых в медицинских кругах российской столицы поделился в своем Telegram-канале израильский журналист Марк Котлярский. По его данным, статус операции - срочная.
"Венценосного пациента" ждут на процедуру, которая называется парацентез или пункция брюшной полости", - написал Котлярский.
По данным его источников, у Путина диагностирован рак поджелудочной железы - злокачественная агрессивная опухоль, для которой характерно неконтролируемое разрастание железистых и эпителиальных тканей в выводных протоках органа.
"Причем, скорее всего, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", - уточнил журналист.
Те же источники сообщили, что в Кремле якобы подготовились к худшему варианту развитию событий, и не исключено, что в случае летального исхода страну возглавит специальный Госсовет.
"Предполагается, что этот орган - в качестве переходного - будет управлять Россией неопределенное время, чтобы пытаться хотя бы минимизировать ущерб, нанесенный войной с Украиной. Война, безусловно, будет прекращена, войска выведены, и Госсовет попытается "сдать назад", прибегнув к определенным послаблениям", - добавил Котлярский.
Я такі вброси вже 8 років читаю. І щось ніяк
Только там один из самых высоких уровней жизни и экономика. К примеру - Самый бедный кантон Швейцарии в 2 раза богаче самой богатой земли Бавария в Германии... это так к слову. Там очень развита точная промышленность, машиностроение, наука во всех направлениях. Общество само по себе построено не типично для европы. Часы и банки это устаревший стереотип.
СВІТОЧ= NESTLE.
більше не купую../тим більше,що є багато альтернативи...
те,що в когось нейтралітет -його вибір..
Наша справа -дати оцінку цьому нейтралітету і відповідно прореагувати..
до речі ,частково модернізовані ФРН вже після розпаду СССР..
Забудьмо про Швейцарію.
Після війни також. залишилось лише зачекати : Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п'ятниці.
Если надо, они эти ограничительные законы обходят...
"В последние годы таких скандалов, связанных с присутствием швейцарского военного оборудования в зонах боевых действий, накопилось уже немало. В феврале 2022 года консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, в соответствии с которыми легкий швейцарский самолет Pilatus PC-12 использовался в Афганистане, а швейцарские штурмовые винтовки применялись Саудовской Аравией в войне в Йемене."