Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, — Шмигаль
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За більш ніж три місяці фінансова підтримка союзників України склала 7 млрд доларів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 травня, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодня ми працюємо і ведемо перемовини, аби допомога збільшувалася. Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від Уряду Канади на суму майже 800 млн доларів. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже 400 млн доларів, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти", — зазначив Шмигаль.
Як підкреслив прем’єр-міністр, уряд продовжує розвивати спільні проекти і з європейськими партнерами. Так, Кабмін затвердив проект Угоди з Європейським Союзом, який передбачає виділення Україні 330 млн євро.
Шмигаль також подякував європейським партнерам за погодження 6-го пакету санкцій проти РФ, який включає часткове ембарго на нафту. Як зауважив прем’єр, кремлівський режим може втратити від 10 до 25 млрд доларів від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України.
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В итоге Шмыгаль прикажет Гетьманцеву щипать
народгусей и пох на то что они кричат.
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.
https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Ну так надо требовать с Запада больше!
А вообще по прикидкам нас обворовывают по 50-150 млрд долл в год.
Потому как первые открыли сварку, литейное производство - а ахметов (охлократ) продает чермет (и не только) в свой карман... Додана вартiсть и зп процент от продаж, АГА, кофе пойди попей...
Мы точно по конституции живем?
В 2014 напала РФ (мы у нее по счет 100+ страна куда она выслала солдат/наемников) Рада 3 раза отклоняла закон об создании патронного завода...
А что приняли?
Открепить индексацию от инфляции
снизить ренту охлократам-ворам
продать землю
повысить цену на газ
На счет войны - проиграли войну мы с батьком Хмельницким... Все после - оккупационный театр абсурда.
Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.
Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!
Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.
Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
Там і відео.
https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
Потрібні повномасштабні чистки, бо воші. Такі зе воші, живуть лише за рахунок інших.
З почіном вас Зе влада.
Тепер не босі і не голі
а росія 30 млрд в місяць отримує за енергопродукти.