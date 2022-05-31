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Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, — Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

кабмін

За більш ніж три місяці фінансова підтримка союзників України склала 7 млрд доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 травня, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня ми працюємо і ведемо перемовини, аби допомога збільшувалася. Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від Уряду Канади на суму майже 800 млн доларів. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже 400 млн доларів, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти", — зазначив Шмигаль.

Як підкреслив прем’єр-міністр, уряд продовжує розвивати спільні проекти і з європейськими партнерами. Так, Кабмін затвердив проект Угоди з Європейським Союзом, який передбачає виділення Україні 330 млн євро.

Читайте: Близько 35% економіки України не працює через війну, - Шмигаль

Шмигаль також подякував європейським партнерам за погодження 6-го пакету санкцій проти РФ, який включає часткове ембарго на нафту. Як зауважив прем’єр, кремлівський режим може втратити від 10 до 25 млрд доларів від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Зелені курви переконаний, що крадуть по чорному, бо якось барахлитися без "великого крадівництва" треба. Масштаби просто фантастичні, дивись нижче.

Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
Там і відео.
https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
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31.05.2022 21:17
+10
хорошо нашим правителям - народ сам по себе, уряд сам по себе. каски, броники, тепловизоры, прицелы, авто, дроны, планшеты - все таскают волонтеры.
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31.05.2022 21:03
+9
Какая доля?Шмыгаль заявил,что в этом месяце нужно еще 5 ярдов.Союзники не успевают посылать деньги-их на лету разворовывают.Им проще послать Шмыгаля,чем деньги.Вангую,что скоро так и будет.
В итоге Шмыгаль прикажет Гетьманцеву щипать народ гусей и пох на то что они кричат.
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31.05.2022 21:10
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Де моя доля? )))
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31.05.2022 20:58 Відповісти
Какая доля?Шмыгаль заявил,что в этом месяце нужно еще 5 ярдов.Союзники не успевают посылать деньги-их на лету разворовывают.Им проще послать Шмыгаля,чем деньги.Вангую,что скоро так и будет.
В итоге Шмыгаль прикажет Гетьманцеву щипать народ гусей и пох на то что они кричат.
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31.05.2022 21:10 Відповісти
-Третьим будешь?
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31.05.2022 21:38 Відповісти
Якщо ми закінчимо війну без репарацій і відновлення кордонів то я продам усе і вишлю дітей в Канаду. Бо життя коротке... а в Україні жодних перспектив для нормального життя не буде. Жодних...
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31.05.2022 21:03 Відповісти
Думаю, репарації зелені будуть вимагати як за Крим(

6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.
https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/
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31.05.2022 21:10 Відповісти
Зазвичай плісняві відкликають міжнародні позови проти парашки.
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31.05.2022 21:13 Відповісти
28 декабря 2019
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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31.05.2022 21:54 Відповісти
хорошо нашим правителям - народ сам по себе, уряд сам по себе. каски, броники, тепловизоры, прицелы, авто, дроны, планшеты - все таскают волонтеры.
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31.05.2022 21:03 Відповісти
Так отчитайся куда ти их потратил?
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31.05.2022 21:10 Відповісти
Интересно, почему при наличии денег из вооружения у бойцов только автоматы да пулеметы Максим годов сороковых? Неужели денег хватает только на зарплату депутатам?
Ну так надо требовать с Запада больше!
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31.05.2022 21:10 Відповісти
з такими, що навіть не знайшли часу при реєстрації свій нік з великих букоф понаписувати, -- не дискутуєм...
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31.05.2022 21:17 Відповісти
це було у вільному доступу у ютубі, нажаль... та з особистого підтвержую...
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31.05.2022 21:55 Відповісти
Ось й відзвітуєте перед міжнародним аудітом за кожний цент!
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31.05.2022 21:11 Відповісти
Встань в чергу... спочатку народ України хай ознайомлять куди пішли ті центи. А бажано перевірити ці паперці за 30 років...
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31.05.2022 21:35 Відповісти
Чего только рефинансирование банков обошлось бюджету...
А вообще по прикидкам нас обворовывают по 50-150 млрд долл в год.
Потому как первые открыли сварку, литейное производство - а ахметов (охлократ) продает чермет (и не только) в свой карман... Додана вартiсть и зп процент от продаж, АГА, кофе пойди попей...

Мы точно по конституции живем?

В 2014 напала РФ (мы у нее по счет 100+ страна куда она выслала солдат/наемников) Рада 3 раза отклоняла закон об создании патронного завода...
А что приняли?
Открепить индексацию от инфляции
снизить ренту охлократам-ворам
продать землю
повысить цену на газ

На счет войны - проиграли войну мы с батьком Хмельницким... Все после - оккупационный театр абсурда.
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31.05.2022 21:12 Відповісти
Дайте вже й Гетманцеву, щоб не бздів, що бізнес йому не приносить
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31.05.2022 21:15 Відповісти
Зелені курви переконаний, що крадуть по чорному, бо якось барахлитися без "великого крадівництва" треба. Масштаби просто фантастичні, дивись нижче.

Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
Там і відео.
https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
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31.05.2022 21:17 Відповісти
Потрібен контролер з боку донорів обов'язково. З цими беніними слугоуїб...нами без зовнішнього управління ніяк не можна.
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31.05.2022 21:17 Відповісти
Скотоматушка за ці три місяці отримала від тих самих наших союзників 200 мільярдів доларів…
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31.05.2022 21:31 Відповісти
Тут одне запитання: скільки з них було використано з метою на яку вони йшли від інших країїн?
Потрібні повномасштабні чистки, бо воші. Такі зе воші, живуть лише за рахунок інших.
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31.05.2022 21:43 Відповісти
а когда будет детальный отчет, на что пошли эти деньги?
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31.05.2022 21:49 Відповісти
7 міл'ярдів? Єтіть-колотіть, це ж скільки асфальту можна покласти!
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31.05.2022 22:00 Відповісти
Я так розумію, що Кабмін вже розігнали, якщо Шмигаль перетворився на касира
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31.05.2022 22:46 Відповісти
а сколько от них получила срассия за газ и за нефть за это же время? 90?
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31.05.2022 22:50 Відповісти
Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3345137

З почіном вас Зе влада.
Тепер не босі і не голі
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31.05.2022 23:06 Відповісти
2 млрд в місяць.

а росія 30 млрд в місяць отримує за енергопродукти.
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31.05.2022 23:41 Відповісти
а росія ці 7 лярдві отримує за тиждень... Дуже дякуємо...
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01.06.2022 03:38 Відповісти
Якщо раніше фінанси і ресурси звичайним чи корупційним шляхом ефективно концентрувалися в центрі, тобто як мурашки по крупинці зносили, то тепер влада підкормлюється допомогою, а мурашки залишаються без нічого (напр. бензин чи сіль, за щось суттєвіше і довготривале можна мовчати).
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01.06.2022 08:39 Відповісти
 
 