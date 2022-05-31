Украина за три месяца получила от союзников 7 млрд долларов, - Шмыгаль
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За более чем три месяца финансовая поддержка союзников Украины составила 7 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 31 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась. Например, сегодня утвердим условия привлечения финансовой поддержки от Правительства Канады на сумму почти 800 млн долларов. Ранее наши канадские друзья уже оказали поддержку почти 400 млн долларов, и мы благодарны за эти очень важные для Украины средства", - отметил Шмыгаль.
Как подчеркнул премьер-министр, правительство продолжает развивать совместные проекты и с европейскими партнерами. Так, Кабмин утвердил проект Соглашения с Европейским Союзом, предусматривающий выделение Украине 330 млн евро.
Шмыгаль также поблагодарил европейских партнеров за согласование 6-го пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на нефть. Как отметил премьер, кремлевский режим может потерять от 10 до 25 млрд долларов от этого решения, и это дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины.
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В итоге Шмыгаль прикажет Гетьманцеву щипать
народгусей и пох на то что они кричат.
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.
https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Ну так надо требовать с Запада больше!
А вообще по прикидкам нас обворовывают по 50-150 млрд долл в год.
Потому как первые открыли сварку, литейное производство - а ахметов (охлократ) продает чермет (и не только) в свой карман... Додана вартiсть и зп процент от продаж, АГА, кофе пойди попей...
Мы точно по конституции живем?
В 2014 напала РФ (мы у нее по счет 100+ страна куда она выслала солдат/наемников) Рада 3 раза отклоняла закон об создании патронного завода...
А что приняли?
Открепить индексацию от инфляции
снизить ренту охлократам-ворам
продать землю
повысить цену на газ
На счет войны - проиграли войну мы с батьком Хмельницким... Все после - оккупационный театр абсурда.
Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.
Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!
Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.
Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
Там і відео.
https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
Потрібні повномасштабні чистки, бо воші. Такі зе воші, живуть лише за рахунок інших.
З почіном вас Зе влада.
Тепер не босі і не голі
а росія 30 млрд в місяць отримує за енергопродукти.