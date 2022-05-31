Украина за три месяца получила от союзников 7 млрд долларов, - Шмыгаль

За более чем три месяца финансовая поддержка союзников Украины составила 7 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась. Например, сегодня утвердим условия привлечения финансовой поддержки от Правительства Канады на сумму почти 800 млн долларов. Ранее наши канадские друзья уже оказали поддержку почти 400 млн долларов, и мы благодарны за эти очень важные для Украины средства", - отметил Шмыгаль.

Как подчеркнул премьер-министр, правительство продолжает развивать совместные проекты и с европейскими партнерами. Так, Кабмин утвердил проект Соглашения с Европейским Союзом, предусматривающий выделение Украине 330 млн евро.

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Шмыгаль также поблагодарил европейских партнеров за согласование 6-го пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на нефть. Как отметил премьер, кремлевский режим может потерять от 10 до 25 млрд долларов от этого решения, и это дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины.