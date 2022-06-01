Музыкантам в Тернополе запретили исполнять песни по-русски на улицах

В Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять произведения на русском языке, чтобы предотвратить разгар вражды.

Соответствующее решение принял горисполком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также в документе отмечается запрет выступать в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и во время проведения в городе культурно-массовых мероприятий.

Горисполком утвердил список локаций, где разрешено выступать уличным музыкантам. Из них 8 расположены в центральной части города, 5 – в парках, еще 5 – на других жилых массивах города.

Решению предшествовал скандал, когда уличному музыканту, которая на своих выступлениях в центре города собирала средства для ВСУ, полиция запретила выступать из-за жалоб жительницы близлежащего дома на шум.

"В городе много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды Вооруженных Сил Украины. Чтобы избежать недоразумений, жалоб от тернополян и гостей города на шум или громкую музыку, были определены места, где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов", - прокомментировал решение исполкома мэр Сергей Надал.

Кроме того, предусмотрено, что на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов и без установки каких-либо сценических конструкций. Перерыв между выступлениями разных музыкантов должен составлять не менее 30 минут.

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