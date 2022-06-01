РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14575 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 117 19
война (46696) музыка (760) Тернополь (731) русский язык (554)

Музыкантам в Тернополе запретили исполнять песни по-русски на улицах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

музика

В Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять произведения на русском языке, чтобы предотвратить разгар вражды.

Соответствующее решение принял горисполком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также в документе отмечается запрет выступать в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и во время проведения в городе культурно-массовых мероприятий.

Горисполком утвердил список локаций, где разрешено выступать уличным музыкантам. Из них 8 расположены в центральной части города, 5 – в парках, еще 5 – на других жилых массивах города.

Решению предшествовал скандал, когда уличному музыканту, которая на своих выступлениях в центре города собирала средства для ВСУ, полиция запретила выступать из-за жалоб жительницы близлежащего дома на шум.

"В городе много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды Вооруженных Сил Украины. Чтобы избежать недоразумений, жалоб от тернополян и гостей города на шум или громкую музыку, были определены места, где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов", - прокомментировал решение исполкома мэр Сергей Надал.

Кроме того, предусмотрено, что на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов и без установки каких-либо сценических конструкций. Перерыв между выступлениями разных музыкантов должен составлять не менее 30 минут.

Читайте: 90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
І заборонити малоросійських сватів з кварталами треба
показать весь комментарий
01.06.2022 13:16
+18
показать весь комментарий
01.06.2022 13:44
+17
показать весь комментарий
01.06.2022 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох і любить всіх ЗЕбло

Розвести на є-бабло.
Потім може відпочити,

Гвинтокрилом полетіти,
"Меблі винести з родиной"

І нюхнути кокаїну,
Відірватись з шашликом,

Перетерти з Єрмаком,
В Кремль новини передати

І на НАТО поскавчати,
Ну а після є-бабусь, -

Мріє -"знову оберусь".
показать весь комментарий
01.06.2022 13:09 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 13:10 Ответить
******** как она есть ...
показать весь комментарий
01.06.2022 14:26 Ответить
Так має бути по всій країні
показать весь комментарий
01.06.2022 13:12 Ответить
І заборонити малоросійських сватів з кварталами треба
показать весь комментарий
01.06.2022 13:16 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 13:30 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 13:37 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 13:44 Ответить
Тернополянам і забороняти таке не потрібно...)
показать весь комментарий
01.06.2022 13:37 Ответить
по усій Україні тре...заіпали шансоньєткі....😠
показать весь комментарий
01.06.2022 13:37 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 13:47 Ответить
А на ТБ серіали росмовою,українські накладним аудіодубляжем!!))
показать весь комментарий
01.06.2022 13:45 Ответить
Нещодавно в центрі Франківська за руські пісні чудік в нокауті побував.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:44 Ответить
Слідкувати буде добре озброєна місцева тероборога?
показать весь комментарий
01.06.2022 17:03 Ответить
 
 