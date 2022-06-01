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Музикантам у Тернополі заборонили виконувати пісні російською на вулицях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

музика

У Тернополі вуличним музикантам заборонили виконувати твори російською мовою, щоб попередити розпал ворожнечі.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив міськвиконком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Також у документі наголошується на забороні виступати у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів, а також у дні жалоби, дні пам’яті та у час проведення у місті культурно-масових заходів.

Міськвиконком затвердив перелік локацій, де дозволено виступати вуличним музикантам. З них 8 розташовані у центральній частині міста, 5 - у парках, ще 5 - на інших житлових масивах міста.

Рішенню передував скандал, коли вуличній музикантці, яка на своїх виступах у центрі міста збирала кошти для ЗСУ, поліція заборонила виступати через скарги жительки прилеглого будинку на шум.

"У місті є багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних Сил України. Аби уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум чи гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів", - прокоментував рішення виконкому мер Сергій Надал.

Окрім того, передбачено, що на одній локації впродовж дня один музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин і без встановлення будь-яких сценічних конструкцій. Перерва між виступами різних музикантів повинна становити не менше 30 хвилин.

Також читайте: 90% російськомовних жителів України не зазнавали утисків через мову, - опитування КМІС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
І заборонити малоросійських сватів з кварталами треба
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01.06.2022 13:16
+18
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01.06.2022 13:44
+17
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01.06.2022 13:37
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Ох і любить всіх ЗЕбло

Розвести на є-бабло.
Потім може відпочити,

Гвинтокрилом полетіти,
"Меблі винести з родиной"

І нюхнути кокаїну,
Відірватись з шашликом,

Перетерти з Єрмаком,
В Кремль новини передати

І на НАТО поскавчати,
Ну а після є-бабусь, -

Мріє -"знову оберусь".
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01.06.2022 13:09 Відповісти
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01.06.2022 14:09 Відповісти
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01.06.2022 13:10 Відповісти
******** как она есть ...
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01.06.2022 14:26 Відповісти
Так має бути по всій країні
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01.06.2022 13:12 Відповісти
І заборонити малоросійських сватів з кварталами треба
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01.06.2022 13:16 Відповісти
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01.06.2022 13:30 Відповісти
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01.06.2022 13:37 Відповісти
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01.06.2022 13:44 Відповісти
Тернополянам і забороняти таке не потрібно...)
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01.06.2022 13:37 Відповісти
по усій Україні тре...заіпали шансоньєткі....😠
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01.06.2022 13:37 Відповісти
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01.06.2022 13:47 Відповісти
А на ТБ серіали росмовою,українські накладним аудіодубляжем!!))
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01.06.2022 13:45 Відповісти
Нещодавно в центрі Франківська за руські пісні чудік в нокауті побував.
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01.06.2022 14:44 Відповісти
Слідкувати буде добре озброєна місцева тероборога?
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01.06.2022 17:03 Відповісти
 
 