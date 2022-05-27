90% російськомовних жителів України не зазнавали утисків через мову, - опитування КМІС

Російськомовні українці та етнічні росіяни вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

"Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України), що Україна має власну довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти росії, що думки про "нацистів" у владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення росії підкорити Україну (а не через справедливі претензії), що російські війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, що російська армія в першу чергу винна у руйнації цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення", - зазначають соціологи.

Також читайте: 92% українців негативно ставляться до РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА