90% російськомовних жителів України не зазнавали утисків через мову, - опитування КМІС
Російськомовні українці та етнічні росіяни вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
"Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України), що Україна має власну довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти росії, що думки про "нацистів" у владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення росії підкорити Україну (а не через справедливі претензії), що російські війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, що російська армія в першу чергу винна у руйнації цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення", - зазначають соціологи.
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«Ах, чим же винен я?»
- «Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
Но европейский (штатовский, канадский и тд) обыватель об этом НЕ знает.
Я уже давно живу в Европе и ответственно вам заявляю, что европейцы (а равно американцы и тд) это не "светлые эльфы", "чистые душой и помыслом", а обычные люди, как и везде (ну разве что кроме *********, так как кацапы не люди). И которые тоже весьма подвержены влиянию сми. У росиан сми развиты очень хорошо и они долгое время работали на западного обывателя, пытаясь ему полоскать мозги "украинскими нацистами", "асвобождением Европы во вторую мировую", "украинцы на самом деле хотят быть с росеей", "за русский язык в Украине преследуют/сажают/сжигают на костре". Поэтому или Украина рассказывает как ситуация есть на самом деле, или европейцам росиа расскажет свою версию. Как это скажется на помощи Украине догадайтесь сами.
Конкретно в Португалии, например, есть партия комуняк (позорище адовое), которые лижут жопу *****, называют украинцев "нацистами" и "хатят мира". У этих комуняк есть свой избиратель, процент которого, к счатью падает с каждым годом. Подобная фигня есть том или ином виде по всей Европе, США и так далее. Раздувание Рабсеей бредней про "языковой вопрос" это тоже часть сценария информационной войны. Подавляющее большинство СМИ показывают вещи напрямую, называя рашистов убийцами, называя вещи своими именами и не поднимая надуманных языковых проблем. Но если эти СМИ убрать и сложить лапки, как это предлагаете Вы, то средний европеец станет ************ - если не врагом Украины, то уж не другом точно. Вы точно этого хотите?
Хоча... сьогодні серед міленіалів, зумерів та інших сніжинок гейщина щось стала занадто модною... тож не здивуюся, якщо вже більше... 🌈
Не в тому проблема, що тупий немов Безугла. А в нашій мові. Кацап - цим усе сказано.
НАКУЙ ЦІ ОПИТУВАННЯ!!! ХТО БАЖАЄ РОЗМОВЛЯТИ РЮЗЗКІМ Є ЦІЛА КРАЇНА ДЛЯ ТОГО.
Ці опитування зараз проводити - до сраки, бо в Україні системно не було ніяких утисків ні по чому. Яник починав, закінчив в Ростові. Зєля поки реально прогресує у встановленні диктатури і по феєричності "про*обів" без жодних наслідків (Яник певне гірко плаче), особливо в питаннях цензури. Як буде далі, час і суспільство покаже.
Їх треба вже зараз позбавляти громадянських прав - статус не-громадянин, або ж взагалі вигнати через порєбрік у рашку.
Там їх ніхто не буде "притісняти".
10% консервов х.уйлв в Украине даже могила не исправит.