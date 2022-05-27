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90% російськомовних жителів України не зазнавали утисків через мову, - опитування КМІС

мова

Російськомовні українці та етнічні росіяни вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

"Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України), що Україна має власну довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти росії, що думки про "нацистів" у владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення росії підкорити Україну (а не через справедливі претензії), що російські війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, що російська армія в першу чергу винна у руйнації цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення", - зазначають соціологи.

Також читайте: 92% українців негативно ставляться до РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

90% російськомовних жителів України не зазнавали утисків через мову, - опитування КМІС 01

Автор: 

опитування (1923) українська мова (833) мова (738) російська мова (304) КМІС (333)


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Топ коментарі
+29
Притеснение русскоговорящих - это тема для кацапских пропогандонов, высосанная их члена *****. Нет никакого притеснения.
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27.05.2022 11:37
+25
Остальные 10 % идут вслед за русским военным кораблем.
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27.05.2022 11:36
+23
У остальніх - челюсть рюськоязічная и хромосом на одну больше
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27.05.2022 11:34
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У остальніх - челюсть рюськоязічная и хромосом на одну больше
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27.05.2022 11:34 Відповісти
А ось ми, українці Одеси, постійно і щоденно зазнаємо утиски. То нафіг нам така Україна, для русскоязиких, якими постійно опікуються та турбуються? А вони за це гадять
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27.05.2022 11:51 Відповісти
Нафиг вам такая Украина? У вас желания прям как у *****...
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27.05.2022 13:14 Відповісти
Остальные 10 % идут вслед за русским военным кораблем.
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27.05.2022 11:36 Відповісти
решта 10% це совкові консервні банки.
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27.05.2022 11:43 Відповісти
Усім москворотим не місце в Україні! Забирайтеся у свою рашу, якщо хочете і надалі ігнорувати українську мову! Сволоти!
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27.05.2022 11:55 Відповісти
Ты специально зарегался, чтобы это высрать?)
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27.05.2022 13:16 Відповісти
Кацапский бот.разжигает
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27.05.2022 15:28 Відповісти
Если все рускоговорящие ******,то тебе тупоголовому прийдеться поднимать жопу с дивана и идти воевать с кацапней. Половина ЗСУ рускоговорящие и ты об этом прекрасно знаешь.задание такое? Привет кацапским ИПСОшникам.
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27.05.2022 15:33 Відповісти
https://t.me/c/1615474449/6804 шизик перекрашивает польский флаг в флаг русни
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27.05.2022 11:36 Відповісти
Аби і надалі в Україні зберегти домінування псячої говірки. Мовляв, будете нас притісняти, путін нападе
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27.05.2022 11:53 Відповісти
Поки в Україні буде домінування іншої культури, хоча язик не повертається це так назвати, не буде добра в цій країні. Поділ і розруха починаються в головах
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27.05.2022 14:15 Відповісти
Утиски україномовних взагалі ніхто не рахує бо звикли їх вважати другосортними...
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27.05.2022 18:10 Відповісти
Притеснение русскоговорящих - это тема для кацапских пропогандонов, высосанная их члена *****. Нет никакого притеснения.
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27.05.2022 11:37 Відповісти
Подтверждаю как русскоговорящий почти всю свою сознательную жизнь.
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27.05.2022 12:16 Відповісти
Шановні, кремлівські аферисти кожен день висмоктують із пальця все нові причини своєї агресії по відношенню до України. Але насправді, як каже відома байка про вовка та ягня.
«Ах, чим же винен я?»

- «Мовчи, гоноровисте!

Чи час тут розбирать провини всі, щеня?

Ти винен тим уже, що захотів я їсти».

Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
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27.05.2022 11:38 Відповісти
Тільки от Вовки виявився Гієною мразотною а Ягня виявилось Вовкодавом. Гієни поки тримаються з за їх кількості але скоро побежуть.
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27.05.2022 11:47 Відповісти
В Україні нема мовного питання ,це шняга кремлівських реваншистів,з їх імперськими амбіціями!! Мовне питання це засіб знищення українців,як нації повної асиміляції!!!!)))
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27.05.2022 11:39 Відповісти
Тобто щоденне панування псячої московської говірки в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі і т.д. це не проблема!!!??? Утиски україномовних тривають скрізь. Скрізь порушення тотальне мовного закону. І це не проблема!!!?? Надалі піклуємося за те, аби москворотим було комфортабельно в Україні? А може як раз в тому і проблема, що їм в Україні занадто комфортно?
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27.05.2022 11:54 Відповісти
Зато теперь в школах рус яза не будет) И визовый режим)) И криминальная ответственность за сотрудничество)))
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27.05.2022 11:39 Відповісти
У нас, навпаки, бувають утиски за українську мову.
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27.05.2022 11:41 Відповісти
У меня две бабушки, которые были учителями укр и рус языков, за преподавание рус языка всегда платили больше, в те времена, в которые они преподавали
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27.05.2022 11:45 Відповісти
Опросы что то все бредовей и бредовей. По каждому бреду из **************** дурдома теперь их проводить?
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27.05.2022 11:41 Відповісти
А может это опросы для мирового сообщества? Про них не подумал?
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27.05.2022 12:17 Відповісти
А мировое сообщество это идиоты которые не понимают что происходит а им объясняют? Да же интересно в такой версии что тогда означает: "притеснение из за языка". Можете это объяснить мировому сообществу? И как то интересно тогда, по вашему опрос на оккупированных территориях с гарантированным результатом будет учитываться "мировым сообществом"?
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27.05.2022 12:48 Відповісти
По большому счёту да, многие не понимают что происходит и большинство не владеет никакой информацией по поводу того, были ли и есть какие-либо языковые проблемы в Украине. Мировому сообщесту можно и нужно объяснять даже те вещи, которые нам кажутся простыми и очевидными. Иначе им "объяснят" каналы рашы-тудей, руске-боты в комментариях и так далее.
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27.05.2022 13:04 Відповісти
То что вы всех считаете идиотам это ваше личное мнение. Понятно тогда что опросы будут в вашей версии равноценны и на оккупированных территориях и на самом ********** как и в Украине(в чем тогда смысл их проведения у нас опять таки непонятно). Но вы пропустили вопрос что в таком случае считать притеснением или как вы выразились "языковыми проблемами"?
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27.05.2022 13:30 Відповісти
В Украине нет никаких притеснений и никогда не было.
Но европейский (штатовский, канадский и тд) обыватель об этом НЕ знает.
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27.05.2022 23:35 Відповісти
Вы определитесь сначала что такое "языковые притеснения". А потом подумайте могут где либо об этом знать или не могут. Интересно в вашей версии такого бреда из ********** как примеру земля плоская, украинцев не существует, масонский заговор и тд. Нужно тоже проводить опросы у нас чтоб что б западный обыватель, в вашей версии идиот, как то определилися. И опять же повторюсь, обыватели на западе свое мировоззрение формируют из украинских опросов или, по вашему скорее из опросов на ********** и оккупированных территориях это тоже определяет их мировозрение.
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28.05.2022 09:57 Відповісти
Языковые притеснения термин вполне однозначный. На Рабсее языковые притеснения вполне работают - я что-то не слышал об украинских школах там, или, например, о возможности обучения в школах без изучения и использования русково изыка. В Украине бытовых никаких притеснений по русскому никогда не было, но госязык, понятно, один - украинский. И никого никогда это не смущало, кроме упоротой ваты (которой ещё много, увы).

Я уже давно живу в Европе и ответственно вам заявляю, что европейцы (а равно американцы и тд) это не "светлые эльфы", "чистые душой и помыслом", а обычные люди, как и везде (ну разве что кроме *********, так как кацапы не люди). И которые тоже весьма подвержены влиянию сми. У росиан сми развиты очень хорошо и они долгое время работали на западного обывателя, пытаясь ему полоскать мозги "украинскими нацистами", "асвобождением Европы во вторую мировую", "украинцы на самом деле хотят быть с росеей", "за русский язык в Украине преследуют/сажают/сжигают на костре". Поэтому или Украина рассказывает как ситуация есть на самом деле, или европейцам росиа расскажет свою версию. Как это скажется на помощи Украине догадайтесь сами.
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28.05.2022 12:31 Відповісти
Понятно, для них земля плоская пока мы опрос по этому поводу не проведем. Но как они узнают результаты опроса если только в кремлевские СМИ веруют?
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28.05.2022 12:59 Відповісти
Ваш троллинг туповат, если честно.

Конкретно в Португалии, например, есть партия комуняк (позорище адовое), которые лижут жопу *****, называют украинцев "нацистами" и "хатят мира". У этих комуняк есть свой избиратель, процент которого, к счатью падает с каждым годом. Подобная фигня есть том или ином виде по всей Европе, США и так далее. Раздувание Рабсеей бредней про "языковой вопрос" это тоже часть сценария информационной войны. Подавляющее большинство СМИ показывают вещи напрямую, называя рашистов убийцами, называя вещи своими именами и не поднимая надуманных языковых проблем. Но если эти СМИ убрать и сложить лапки, как это предлагаете Вы, то средний европеец станет ************ - если не врагом Украины, то уж не другом точно. Вы точно этого хотите?
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28.05.2022 15:20 Відповісти
Послушайте вы же сами утверждаете что безмозглых идиотов на западе ничтожный процент, и то скорее всего за деньги. То что там абсолютно адекватные показывают события и с военной помощью и с беженцами и тд. Но влияние на них ***** и то что его откровенно боятся это безусловно есть, но это ни как не связано с бредовыми заявами кремлевской пропаганды, а с наличием яо и тупой агрессии. Ну а врать что где в моих постах предлагалось СМИ убрать не стоило, просто глупо выглядит.
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28.05.2022 15:53 Відповісти
Вы сильно владеете ситуацией в Судане и Сомали?
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27.05.2022 13:23 Відповісти
Вообще не владею и как то не интересуюсь. А это имеет какое-то значение что такое языковые притеснения?
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27.05.2022 13:39 Відповісти
Будь ласка не підіймайте тему мови. Це штучна проблема, яку вигадав у свій час Янукович та ригівські бандити.
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27.05.2022 11:41 Відповісти
Це вигадав ***** із своїми під*****вниками!
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27.05.2022 11:45 Відповісти
Понад 350 років московити наполеглево та послідовно нищат українців та українство-мову,історію,кільтуру та церкву!!!)))
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27.05.2022 11:52 Відповісти
Це не штучна проблема, це біда
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27.05.2022 14:18 Відповісти
Мова,історія,культура та віра,це наріжні камені національної ідентичності!!))
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27.05.2022 11:43 Відповісти
Статистика стверджує що в будь яка популяція ссавців налічує 10% гомосексуальних особин. Співпадіння?
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27.05.2022 11:43 Відповісти
Начебто 5%.
Хоча... сьогодні серед міленіалів, зумерів та інших сніжинок гейщина щось стала занадто модною... тож не здивуюся, якщо вже більше... 🌈
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27.05.2022 15:04 Відповісти
якобы ущемления ватанов с языком это все предлог для путлера чтобы напасть на страны бывшего ссср.Путлеу нужны территории и возрождение российской империи.Его же не волнуют что в Германии ватанов заставляют учить немецкий а в сша английский.
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27.05.2022 11:43 Відповісти
Наверное больше всего притесняли рузкоязычных на дамбасе особенно в Мариуполе. Поетому рашисты всех их убили чтобы не притесняли больше.
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27.05.2022 11:45 Відповісти
це жесть
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27.05.2022 11:53 Відповісти
Это теперь пробуем донести и до наших местных русскоязычных ватников в Латвии. Их просто перебёт. Сначала ***** в бомбами и артой. А выживших потом - местные.
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27.05.2022 12:11 Відповісти
Решта 10% просто трендять
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27.05.2022 11:46 Відповісти
Ватне лайно, решта 10%.
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27.05.2022 11:48 Відповісти
А інші 10% - є тут один старий ґалькоґолік-кацап, що ******** репетувати (принаймні ******** до війни) "ненавижу ваш укра́инский язык! я через него два раза на второй год в школе оставался!"
Не в тому проблема, що тупий немов Безугла. А в нашій мові. Кацап - цим усе сказано.
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27.05.2022 11:48 Відповісти
Если бы русскоязычные не отстреливались в Харькове и Мариуполе,то "освободители" их бы всех точно убили объявив бандеровцами и нацистами.
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27.05.2022 11:48 Відповісти
ці 10% пишуть з помилками, не в змозі формулювати думку та не назвуть жодного твору російських письменників.
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27.05.2022 11:49 Відповісти
Поднимая языковой вопрос и проводя такие вопросы вы только подыгрываете психически больному кремлевскому маньяку. Или вы хотите сказать что ***** убивает миллионы людей по всему миру из-за языга? А в Сирии тоже стирал города с лица земли защищая языг? Пока вы клюете на удочку ***** оправдываясь за языг, ***** глушит вас палкой.
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27.05.2022 11:49 Відповісти
Хочу уточнить у тех 10%, кого "ущемляли" - а в чём это выражалось? Заставляли в школе читать на уроках укр.литературы?
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27.05.2022 11:51 Відповісти
Див. вище - мій комент про кацапа-ґалькоґоліка, який і свій "язиг" знає на рівні матюків, бо тупа худоба - але йому винен хто завгодно, тільки не власна тупорилість.
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27.05.2022 11:55 Відповісти
Ви не повірите.... У Британії "утискають через мову" .... наприклад на роботу не беруть, дзвоню розмовляю Українською або рюззкім язиком кажуть "sorry we don't understand " й кидають слухавку. У магазинах обслуговують тільки Англійською, школи Англійською, таксі викликати рюззкім язиком неможливо навіть..... якись Брито-Бандерівці ....."путєнпамагі"....
НАКУЙ ЦІ ОПИТУВАННЯ!!! ХТО БАЖАЄ РОЗМОВЛЯТИ РЮЗЗКІМ Є ЦІЛА КРАЇНА ДЛЯ ТОГО.
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27.05.2022 11:52 Відповісти
Языковой вопрос ето всего лишь отмазка для гопника. Гопнику если нужно кого то убить или ограбить он спрашивает *закурить*. А дальше уже вне зависимости есть у вас закурить или нету вы получаете нож под ребра или кирпичем по башке. Поетому вместо что то обяснять гопнику лучше доставайте пистолет
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27.05.2022 11:53 Відповісти
с 1986 года на западной Украине из притеснений по языку с 2014 года ,первый Бандера в городе
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27.05.2022 11:53 Відповісти
ну покажите хоть одну притисненную рожу из тех 10 %
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27.05.2022 11:55 Відповісти
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27.05.2022 12:12 Відповісти
які плять утиски!!!!! шо за базар !?!?Ми у себе в Україні і мова має бути УКРАЇНСЬКА ! А кого утискали то хай хйу сосуть!!!!!
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27.05.2022 11:56 Відповісти
Підераси з лайна зліпленої партії "какая разніца" використали передвиборчу політехнологію (заготовки були від регіоналів, тільки інформаційно розширили) про "розкол" в українського суспільства по мові, вірі, культурі, цінностях, регіонах, заодно призначили головним винуватцем Пороха. В подальшому постійно "підігрівали" цю хрінь і піарили нового "месію" Зеленського. В результаті суспільство таки розкололось і пересварилось по політичним вподобанням, почалось перетворення в безлике стадо і Ху*ло цим скористався. Тепер маємо те, що маємо.
Ці опитування зараз проводити - до сраки, бо в Україні системно не було ніяких утисків ні по чому. Яник починав, закінчив в Ростові. Зєля поки реально прогресує у встановленні диктатури і по феєричності "про*обів" без жодних наслідків (Яник певне гірко плаче), особливо в питаннях цензури. Як буде далі, час і суспільство покаже.
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27.05.2022 12:02 Відповісти
Якщо починають говорити про мову, то запахло виборами.
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27.05.2022 12:03 Відповісти
Те саме подумав ...
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27.05.2022 12:42 Відповісти
А які саме утиски, цікаво? Ну ці 10%. Піймали на вулиці хвашиствующіє біндеровци і змусили казати "паляниця"? Примусили на касі казати "пакетик потрібно" замість "пакєтік нада"? Вимусили читати назви населених пунктів з літерою "і" замість "и"? Чи що там ще з кримінального і принизливого?
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27.05.2022 12:10 Відповісти
А 10% зазнавали? Покажіть мені хоч одного "утиснутого"
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27.05.2022 12:18 Відповісти
По ходу цих 10%, які "зазнавали", і склали загін колаборантів, корегувальників ракетних та артилерійських обстрілів та просто зрадників України.
Їх треба вже зараз позбавляти громадянських прав - статус не-громадянин, або ж взагалі вигнати через порєбрік у рашку.
Там їх ніхто не буде "притісняти".
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27.05.2022 12:31 Відповісти
В США очень много русскоговорящих. СлабО х.уйлу там их защитить?...

10% консервов х.уйлв в Украине даже могила не исправит.
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27.05.2022 12:36 Відповісти
Я русскоговорящий,но свою дочь отдал в украино-язычную школу.
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27.05.2022 12:56 Відповісти
мова - це виключно ху...ловська вигадка. в Грузії немає російськомовних взагалі, але це не завадило відхапати шмат грузинської території.
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27.05.2022 12:57 Відповісти
Все эти опросы, что в Украине, что России... Есть заранее решение, что они должны показать, плюс рисуется погрешность, чтоб изобразить правдоподобность. И вот, все уже просят показать даже лицо погрешности )))
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27.05.2022 13:15 Відповісти
В реале дискриминации не ощущаю, но в интернете хватает додиков оскорбляющих всех русскоязычных. Надеюсь большая часть из них кремлевские тролли, которые пытаются поссорить между собой украинцев. Слава богу в жизни здравый смысл побеждает.
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27.05.2022 13:25 Відповісти
Срач в соцсетях - это не дискриминация. Это просто срач, когда люди друг друга оскорбляют.
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27.05.2022 14:13 Відповісти
Інтересно буде подивитись цифри опитування щодо утисків української мови в межах нашої країни.І я думаю,що цифри будуть дуже цікавими.
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27.05.2022 13:30 Відповісти
Під час війни опитування це диверсія, тому що дає ворогу інструменти впливу!
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27.05.2022 13:52 Відповісти
Але все ж російськомовні зіграли свою, можливо і мимовільну, роль у кремлівській пропаганді "защіти рускогаварящіх".
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27.05.2022 14:26 Відповісти
Сто раз говорил, и повторю в стопервый - они борются не за права русского языка, а за право не знать украинского!
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27.05.2022 14:54 Відповісти
А кацапи світу кажуть - дивіться тут більшість російською говорить, наші люди - наша територія, ми зараз російських заберемо, а те залишимо, в результаті російськомовні переселяються все далі й далі на захід.
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27.05.2022 14:59 Відповісти
 
 