92% українців негативно ставляться до РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Абсолютна більшість українців (92%) негативно ставляться до Росії, добре ставлення декларують лише 2%.
Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами дослідників, ставлення українців до росіян поступово погіршувалося в останні три роки. Але навіть попри декілька місяців ескалації біля кордонів України 34% населення України на початку лютого 2022 року добре ставилися до Росії.
Станом на травень цей показник знизився до 2%, водночас 92% українців - погано ставляться до РФ.
При цьому, проводячи повторне опитування 513 громадян, які раніше були учасниками опитувань і висловлювали своє ставлення до Росії, соціологи з'ясували, що 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер ставиться до неї погано.
Менше, ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили відповісти "не визначилися". Серед тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% нині уже погано ставляться до неї.
Абсолютна більшість громадян (82%), які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території, негативно ставляться до Росії, і лише 6% ставляться до неї позитивно.
Опитування було проведено 13-18 травня 2022 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) за формальних умов не перевищувала 2,4%, проте в умовах війни до неї додано систематичне відхилення.
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Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
Тобто - 8% це трохи забагато, але не критично...
По звіту ВОЗ - 10% населення мають психічні захворювання та розумові вади!
А в нас тільки вісім...
Але для мене Московія це й : БГ , це й Лія Ахеджакова , й Макар , й Шендерович ...
"https://novyny.live/society/na-donbasse-sbili-pilota-polkovnika-belorusskoi-aviatsii-45803.html Як повідомив сайт "МотолькоПомоги", в травні над Попасною Луганської області ЗСУ збили літак, пілотом якого був полковник білоруської авіації .
Ще 18 травня телеграм-канал "Посмотри,брехня?" оприлюднили інформацію, що нібито в Ліді поховали полковника авіації білорусі на пенсії. Вказувалось, що його збили кілька днів тому на Донбасі, де він керував винищувачем вкс рф.
Згодом розслідувачі з білорусі підтвердили таку інформацію, проте, уточнили, що похорони відбулися 17 травня в Ліді. Окрім того, таку ж інформацію згодом підтвердили й українські політоглядачі.
Згодом стало відомо, що загиблий пілот це 63-річний пілот у відставці з Ліди Микола Марков, який був збитий 12 травня під Попасною Луганської області під час керування винищувачем Су-25. Журналістам вдалося встановити, що Марков є випускником Чернігівського вищого воєнного авіаційного училища пілотів 1976 року випуску. В подальшому він служив у ВПС СРСР у Казахстані, Східній Німеччині, в Поставах та Ліді, де був штурманом полку."