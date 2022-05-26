92% українців негативно ставляться до РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців (92%) негативно ставляться до Росії, добре ставлення декларують лише 2%.

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами дослідників, ставлення українців до росіян поступово погіршувалося в останні три роки. Але навіть попри декілька місяців ескалації біля кордонів України 34% населення України на початку лютого 2022 року добре ставилися до Росії.

Станом на травень цей показник знизився до 2%, водночас 92% українців - погано ставляться до РФ.

При цьому, проводячи повторне опитування 513 громадян, які раніше були учасниками опитувань і висловлювали своє ставлення до Росії, соціологи з'ясували, що 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер ставиться до неї погано.

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Менше, ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили відповісти "не визначилися". Серед тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% нині уже погано ставляться до неї.

Абсолютна більшість громадян (82%), які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території, негативно ставляться до Росії, і лише 6% ставляться до неї позитивно.

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Опитування було проведено 13-18 травня 2022 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) за формальних умов не перевищувала 2,4%, проте в умовах війни до неї додано систематичне відхилення.







