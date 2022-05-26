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92% украинцев негативно относятся к РФ, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

прапор,росія

Абсолютное большинство украинцев (92%) отрицательно относятся к России, хорошее отношение декларируют только 2%.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам исследователей, отношение украинцев к россиянам постепенно ухудшалось в последние три года. Но даже несмотря на несколько месяцев эскалации у границ Украины 34% населения Украины в начале февраля 2022 хорошо относились к России.

По состоянию на май этот показатель снизился до 2%, в то же время 92% украинцев – плохо относятся к РФ.

При этом, проводя повторный опрос 513 граждан, ранее являвшихся участниками опросов и выражавших свое отношение к России, социологи выяснили, что 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь относится к ней плохо.

Читайте: 39% украинцев считают, что только вступление в НАТО может обеспечить безопасность страны, 42% согласны на гарантии безопасности, - опросы КМИС

Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили ответить "не определившиеся". Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% уже плохо относятся к ней.

Абсолютное большинство граждан (82%), продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 территории, негативно относятся к России, и только 6% относятся к ней положительно.

Также читайте: 82% украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос был проведен 13-18 мая 2022 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) в формальных условиях не превышала 2,4%, однако в условиях войны к ней добавлено систематическое отклонение.

92% украинцев негативно относятся к РФ, - опросы КМИС 01
92% украинцев негативно относятся к РФ, - опросы КМИС 02
92% украинцев негативно относятся к РФ, - опросы КМИС 03
92% украинцев негативно относятся к РФ, - опросы КМИС 04

опрос (2814) россия (95308) КМИС (327)


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Топ комментарии
+12
нацьістьі, ****....
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26.05.2022 12:10
+11
Дуже дивно. З чого це раптом?
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26.05.2022 12:04
+10
Є ще й такі, які ставляться добре, і які не визначились? Це рак головного мозку. В морг.
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26.05.2022 12:08
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Дуже дивно. З чого це раптом?
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26.05.2022 12:04 Ответить
нацьістьі, ****....
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26.05.2022 12:10 Ответить
Дивно не це. Дивно, що є ще 8% тих, кому до росії добре ставиться...
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26.05.2022 15:29 Ответить
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26.05.2022 12:08 Ответить
Слава Богу вони ще про це не дізнались!
""
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26.05.2022 12:20 Ответить
Брехня! Ми готові скинути її на москву. Аби вона була.
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26.05.2022 12:21 Ответить
Є ще й такі, які ставляться добре, і які не визначились? Це рак головного мозку. В морг.
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26.05.2022 12:08 Ответить
А чим відрізняється прихильник "русскава мира" від прихильника "ЗЕ-блазня" який розвалював економіку України та її оборонний комплекс для безперешкодної здачі її тому "русскаму миру"? Я різниці не бачу!
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26.05.2022 12:18 Ответить
Погано у Вас з арифметикою. Бо тут, мабуть таки Ваші однодумці, не втомлюються мантру повторювати про 73% тупого електорату, що не обрав свого часу вельми мудрого сивочолого гетьмана.
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26.05.2022 12:24 Ответить
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
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26.05.2022 12:54 Ответить
Прихильники Зе-блазня уже давно перестали його підтримувати через його антиукраїнську політику, через відсутність реформ і просто через те що він тупий, а прихильник "русскава мира" це назавжди.
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26.05.2022 12:25 Ответить
Я знаю чим. "Старанним" голосуванням БПП і НФ за перший в особливості і за інші пункти коаліційної угоди. Прихильники БПП це ті хто вірять що БПП і НФ таки проголосували коаліційну угоди по спискам, а ті хто проголосували за СН, це ті хто не побачили голосування за 5 років.
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26.05.2022 12:55 Ответить
зе сам же сказав "какая разніца"
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26.05.2022 13:31 Ответить
Це саме ті 2 відсотки, які саме прагнуть сюди завести "рююзгє мір". Інакше кажучи колаборанти.
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26.05.2022 12:20 Ответить
Ну так куди дивиться СБУ, СЗР. поліція і т.д? Потрібно знайти ті 2% і закопати в землю поки не стали корегувальниками вогню, колаборантами, агентами впливу, інформаторами тощо.
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26.05.2022 12:09 Ответить
тра прорідити московських попів...
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26.05.2022 12:11 Ответить
до таких положительно
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26.05.2022 12:15 Ответить
шо ж мы изверги
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26.05.2022 12:17 Ответить
...да не изверги , еще нужно положить в целлофановый пакет.
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26.05.2022 12:24 Ответить
без пакета - не варто ще більше забруднювати навколишнє середовище
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17.08.2022 16:27 Ответить
У кожному суспільстві є "здоровий" відсоток ІДІОТІВ!
Тобто - 8% це трохи забагато, але не критично...
По звіту ВОЗ - 10% населення мають психічні захворювання та розумові вади!
А в нас тільки вісім...
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26.05.2022 12:16 Ответить
Просто у нас даже некоторые психически больные поняли что раша - враг
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26.05.2022 12:23 Ответить
Але показник з почав знижаться.... Тенденція не дуже....
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26.05.2022 12:23 Ответить
так это кацапские попы - сектанты...и их секта 8%
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26.05.2022 12:25 Ответить
пещерная русафобія , ват ета фсьо.
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26.05.2022 12:29 Ответить
Я би відповів "не знаю" хоча б тому , що дуже погано до усіх ватників а не тільки до *****, усіх "імперців" ...
Але для мене Московія це й : БГ , це й Лія Ахеджакова , й Макар , й Шендерович ...
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26.05.2022 12:30 Ответить
К 8% просто еще не "прилетало",они еще успеют сменить свое мировоззрение.
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26.05.2022 12:37 Ответить
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26.05.2022 12:40 Ответить
Окремі ******* також заслоговують на таке відношення. Наприклад:
"https://novyny.live/society/na-donbasse-sbili-pilota-polkovnika-belorusskoi-aviatsii-45803.html Як повідомив сайт "МотолькоПомоги", в травні над Попасною Луганської області ЗСУ збили літак, пілотом якого був полковник білоруської авіації .
Ще 18 травня телеграм-канал "Посмотри,брехня?" оприлюднили інформацію, що нібито в Ліді поховали полковника авіації білорусі на пенсії. Вказувалось, що його збили кілька днів тому на Донбасі, де він керував винищувачем вкс рф.
Згодом розслідувачі з білорусі підтвердили таку інформацію, проте, уточнили, що похорони відбулися 17 травня в Ліді. Окрім того, таку ж інформацію згодом підтвердили й українські політоглядачі.
Згодом стало відомо, що загиблий пілот це 63-річний пілот у відставці з Ліди Микола Марков, який був збитий 12 травня під Попасною Луганської області під час керування винищувачем Су-25. Журналістам вдалося встановити, що Марков є випускником Чернігівського вищого воєнного авіаційного училища пілотів 1976 року випуску. В подальшому він служив у ВПС СРСР у Казахстані, Східній Німеччині, в Поставах та Ліді, де був штурманом полку."
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26.05.2022 12:57 Ответить
Уточнюю : ЧВВАУЛ випускав льотчиків-винищувачів Однак Су-25 - дозвуковий штурмовик Можна допустить що з-за віку та проблем зі здоров"ям він був змушений змінить тип літального апарату
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26.05.2022 13:24 Ответить
эту статистику представили исходя из того, что всего лишь раз в месяц выявляют местного предателя, закрывают ему рожу и ничего ему с этого не будет? Или просто не хотят работать над выявлением местной сепаратни?
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26.05.2022 14:03 Ответить
Негативно ставляться, я навіть більше скажу ,що кожен готовий пригостити любого кацапа пиріжком з щурячою отрутою і рюмкою горілки на метіловому спирті
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26.05.2022 14:08 Ответить
Росія - держава ТЕРОРИСТ!!!
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26.05.2022 14:10 Ответить
Брехня..90%на донбасі чекають рускій мир.
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26.05.2022 14:32 Ответить
хотелось бы услышать аргументы 2%, просто интересно...
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26.05.2022 17:16 Ответить
 
 