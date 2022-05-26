92% украинцев негативно относятся к РФ, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство украинцев (92%) отрицательно относятся к России, хорошее отношение декларируют только 2%.
Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам исследователей, отношение украинцев к россиянам постепенно ухудшалось в последние три года. Но даже несмотря на несколько месяцев эскалации у границ Украины 34% населения Украины в начале февраля 2022 хорошо относились к России.
По состоянию на май этот показатель снизился до 2%, в то же время 92% украинцев – плохо относятся к РФ.
При этом, проводя повторный опрос 513 граждан, ранее являвшихся участниками опросов и выражавших свое отношение к России, социологи выяснили, что 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь относится к ней плохо.
Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили ответить "не определившиеся". Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% уже плохо относятся к ней.
Абсолютное большинство граждан (82%), продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 территории, негативно относятся к России, и только 6% относятся к ней положительно.
Опрос был проведен 13-18 мая 2022 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) в формальных условиях не превышала 2,4%, однако в условиях войны к ней добавлено систематическое отклонение.
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Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
Тобто - 8% це трохи забагато, але не критично...
По звіту ВОЗ - 10% населення мають психічні захворювання та розумові вади!
А в нас тільки вісім...
Але для мене Московія це й : БГ , це й Лія Ахеджакова , й Макар , й Шендерович ...
"https://novyny.live/society/na-donbasse-sbili-pilota-polkovnika-belorusskoi-aviatsii-45803.html Як повідомив сайт "МотолькоПомоги", в травні над Попасною Луганської області ЗСУ збили літак, пілотом якого був полковник білоруської авіації .
Ще 18 травня телеграм-канал "Посмотри,брехня?" оприлюднили інформацію, що нібито в Ліді поховали полковника авіації білорусі на пенсії. Вказувалось, що його збили кілька днів тому на Донбасі, де він керував винищувачем вкс рф.
Згодом розслідувачі з білорусі підтвердили таку інформацію, проте, уточнили, що похорони відбулися 17 травня в Ліді. Окрім того, таку ж інформацію згодом підтвердили й українські політоглядачі.
Згодом стало відомо, що загиблий пілот це 63-річний пілот у відставці з Ліди Микола Марков, який був збитий 12 травня під Попасною Луганської області під час керування винищувачем Су-25. Журналістам вдалося встановити, що Марков є випускником Чернігівського вищого воєнного авіаційного училища пілотів 1976 року випуску. В подальшому він служив у ВПС СРСР у Казахстані, Східній Німеччині, в Поставах та Ліді, де був штурманом полку."