90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС
Русскоязычные украинцы и этнические русские считают, что в Украине нет притеснений русскоговорящего населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
"Не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения (в частности, так считают 85% этнических россиян и 90% русскоязычных жителей Украины), что Украина имеет свою долгую историю становления и государственности (а не является "искусственным" образованием советской власти), что западные государства не хотели и не провоцировали Украину на войну против России, что мысли о "нацистах" во власти Украины выдумка, что война началась из-за стремления России покорить Украину (а не из-за справедливых претензий), что российские войска намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, что российская армия в первую очередь виновата в разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения", - отмечают социологи.
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«Ах, чим же винен я?»
- «Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
Но европейский (штатовский, канадский и тд) обыватель об этом НЕ знает.
Я уже давно живу в Европе и ответственно вам заявляю, что европейцы (а равно американцы и тд) это не "светлые эльфы", "чистые душой и помыслом", а обычные люди, как и везде (ну разве что кроме *********, так как кацапы не люди). И которые тоже весьма подвержены влиянию сми. У росиан сми развиты очень хорошо и они долгое время работали на западного обывателя, пытаясь ему полоскать мозги "украинскими нацистами", "асвобождением Европы во вторую мировую", "украинцы на самом деле хотят быть с росеей", "за русский язык в Украине преследуют/сажают/сжигают на костре". Поэтому или Украина рассказывает как ситуация есть на самом деле, или европейцам росиа расскажет свою версию. Как это скажется на помощи Украине догадайтесь сами.
Конкретно в Португалии, например, есть партия комуняк (позорище адовое), которые лижут жопу *****, называют украинцев "нацистами" и "хатят мира". У этих комуняк есть свой избиратель, процент которого, к счатью падает с каждым годом. Подобная фигня есть том или ином виде по всей Европе, США и так далее. Раздувание Рабсеей бредней про "языковой вопрос" это тоже часть сценария информационной войны. Подавляющее большинство СМИ показывают вещи напрямую, называя рашистов убийцами, называя вещи своими именами и не поднимая надуманных языковых проблем. Но если эти СМИ убрать и сложить лапки, как это предлагаете Вы, то средний европеец станет ************ - если не врагом Украины, то уж не другом точно. Вы точно этого хотите?
Хоча... сьогодні серед міленіалів, зумерів та інших сніжинок гейщина щось стала занадто модною... тож не здивуюся, якщо вже більше... 🌈
Не в тому проблема, що тупий немов Безугла. А в нашій мові. Кацап - цим усе сказано.
НАКУЙ ЦІ ОПИТУВАННЯ!!! ХТО БАЖАЄ РОЗМОВЛЯТИ РЮЗЗКІМ Є ЦІЛА КРАЇНА ДЛЯ ТОГО.
Ці опитування зараз проводити - до сраки, бо в Україні системно не було ніяких утисків ні по чому. Яник починав, закінчив в Ростові. Зєля поки реально прогресує у встановленні диктатури і по феєричності "про*обів" без жодних наслідків (Яник певне гірко плаче), особливо в питаннях цензури. Як буде далі, час і суспільство покаже.
Їх треба вже зараз позбавляти громадянських прав - статус не-громадянин, або ж взагалі вигнати через порєбрік у рашку.
Там їх ніхто не буде "притісняти".
10% консервов х.уйлв в Украине даже могила не исправит.