90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС

Русскоязычные украинцы и этнические русские считают, что в Украине нет притеснений русскоговорящего населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

"Не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения (в частности, так считают 85% этнических россиян и 90% русскоязычных жителей Украины), что Украина имеет свою долгую историю становления и государственности (а не является "искусственным" образованием советской власти), что западные государства не хотели и не провоцировали Украину на войну против России, что мысли о "нацистах" во власти Украины выдумка, что война началась из-за стремления России покорить Украину (а не из-за справедливых претензий), что российские войска намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, что российская армия в первую очередь виновата в разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения", - отмечают социологи.

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