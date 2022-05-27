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90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС

мова

Русскоязычные украинцы и этнические русские считают, что в Украине нет притеснений русскоговорящего населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

"Не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения (в частности, так считают 85% этнических россиян и 90% русскоязычных жителей Украины), что Украина имеет свою долгую историю становления и государственности (а не является "искусственным" образованием советской власти), что западные государства не хотели и не провоцировали Украину на войну против России, что мысли о "нацистах" во власти Украины выдумка, что война началась из-за стремления России покорить Украину (а не из-за справедливых претензий), что российские войска намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, что российская армия в первую очередь виновата в разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения", - отмечают социологи.

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90% русскоязычных жителей Украины не испытывали притеснений из-за языка, - опрос КМИС 01

Автор: 

опрос (2818) украинский язык (1189) язык (3776) русский язык (570) КМИС (328)


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Топ комментарии
+29
Притеснение русскоговорящих - это тема для кацапских пропогандонов, высосанная их члена *****. Нет никакого притеснения.
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27.05.2022 11:37
+25
Остальные 10 % идут вслед за русским военным кораблем.
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27.05.2022 11:36
+23
У остальніх - челюсть рюськоязічная и хромосом на одну больше
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27.05.2022 11:34
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У остальніх - челюсть рюськоязічная и хромосом на одну больше
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27.05.2022 11:34 Ответить
А ось ми, українці Одеси, постійно і щоденно зазнаємо утиски. То нафіг нам така Україна, для русскоязиких, якими постійно опікуються та турбуються? А вони за це гадять
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27.05.2022 11:51 Ответить
Нафиг вам такая Украина? У вас желания прям как у *****...
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27.05.2022 13:14 Ответить
Остальные 10 % идут вслед за русским военным кораблем.
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27.05.2022 11:36 Ответить
решта 10% це совкові консервні банки.
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27.05.2022 11:43 Ответить
Усім москворотим не місце в Україні! Забирайтеся у свою рашу, якщо хочете і надалі ігнорувати українську мову! Сволоти!
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27.05.2022 11:55 Ответить
Ты специально зарегался, чтобы это высрать?)
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27.05.2022 13:16 Ответить
Кацапский бот.разжигает
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27.05.2022 15:28 Ответить
Если все рускоговорящие ******,то тебе тупоголовому прийдеться поднимать жопу с дивана и идти воевать с кацапней. Половина ЗСУ рускоговорящие и ты об этом прекрасно знаешь.задание такое? Привет кацапским ИПСОшникам.
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27.05.2022 15:33 Ответить
https://t.me/c/1615474449/6804 шизик перекрашивает польский флаг в флаг русни
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27.05.2022 11:36 Ответить
Аби і надалі в Україні зберегти домінування псячої говірки. Мовляв, будете нас притісняти, путін нападе
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27.05.2022 11:53 Ответить
Поки в Україні буде домінування іншої культури, хоча язик не повертається це так назвати, не буде добра в цій країні. Поділ і розруха починаються в головах
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27.05.2022 14:15 Ответить
Утиски україномовних взагалі ніхто не рахує бо звикли їх вважати другосортними...
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27.05.2022 18:10 Ответить
Притеснение русскоговорящих - это тема для кацапских пропогандонов, высосанная их члена *****. Нет никакого притеснения.
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27.05.2022 11:37 Ответить
Подтверждаю как русскоговорящий почти всю свою сознательную жизнь.
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27.05.2022 12:16 Ответить
Шановні, кремлівські аферисти кожен день висмоктують із пальця все нові причини своєї агресії по відношенню до України. Але насправді, як каже відома байка про вовка та ягня.
«Ах, чим же винен я?»

- «Мовчи, гоноровисте!

Чи час тут розбирать провини всі, щеня?

Ти винен тим уже, що захотів я їсти».

Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
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27.05.2022 11:38 Ответить
Тільки от Вовки виявився Гієною мразотною а Ягня виявилось Вовкодавом. Гієни поки тримаються з за їх кількості але скоро побежуть.
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27.05.2022 11:47 Ответить
В Україні нема мовного питання ,це шняга кремлівських реваншистів,з їх імперськими амбіціями!! Мовне питання це засіб знищення українців,як нації повної асиміляції!!!!)))
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27.05.2022 11:39 Ответить
Тобто щоденне панування псячої московської говірки в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі і т.д. це не проблема!!!??? Утиски україномовних тривають скрізь. Скрізь порушення тотальне мовного закону. І це не проблема!!!?? Надалі піклуємося за те, аби москворотим було комфортабельно в Україні? А може як раз в тому і проблема, що їм в Україні занадто комфортно?
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27.05.2022 11:54 Ответить
Зато теперь в школах рус яза не будет) И визовый режим)) И криминальная ответственность за сотрудничество)))
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27.05.2022 11:39 Ответить
У нас, навпаки, бувають утиски за українську мову.
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27.05.2022 11:41 Ответить
У меня две бабушки, которые были учителями укр и рус языков, за преподавание рус языка всегда платили больше, в те времена, в которые они преподавали
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27.05.2022 11:45 Ответить
Опросы что то все бредовей и бредовей. По каждому бреду из **************** дурдома теперь их проводить?
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27.05.2022 11:41 Ответить
А может это опросы для мирового сообщества? Про них не подумал?
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27.05.2022 12:17 Ответить
А мировое сообщество это идиоты которые не понимают что происходит а им объясняют? Да же интересно в такой версии что тогда означает: "притеснение из за языка". Можете это объяснить мировому сообществу? И как то интересно тогда, по вашему опрос на оккупированных территориях с гарантированным результатом будет учитываться "мировым сообществом"?
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27.05.2022 12:48 Ответить
По большому счёту да, многие не понимают что происходит и большинство не владеет никакой информацией по поводу того, были ли и есть какие-либо языковые проблемы в Украине. Мировому сообщесту можно и нужно объяснять даже те вещи, которые нам кажутся простыми и очевидными. Иначе им "объяснят" каналы рашы-тудей, руске-боты в комментариях и так далее.
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27.05.2022 13:04 Ответить
То что вы всех считаете идиотам это ваше личное мнение. Понятно тогда что опросы будут в вашей версии равноценны и на оккупированных территориях и на самом ********** как и в Украине(в чем тогда смысл их проведения у нас опять таки непонятно). Но вы пропустили вопрос что в таком случае считать притеснением или как вы выразились "языковыми проблемами"?
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27.05.2022 13:30 Ответить
В Украине нет никаких притеснений и никогда не было.
Но европейский (штатовский, канадский и тд) обыватель об этом НЕ знает.
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27.05.2022 23:35 Ответить
Вы определитесь сначала что такое "языковые притеснения". А потом подумайте могут где либо об этом знать или не могут. Интересно в вашей версии такого бреда из ********** как примеру земля плоская, украинцев не существует, масонский заговор и тд. Нужно тоже проводить опросы у нас чтоб что б западный обыватель, в вашей версии идиот, как то определилися. И опять же повторюсь, обыватели на западе свое мировоззрение формируют из украинских опросов или, по вашему скорее из опросов на ********** и оккупированных территориях это тоже определяет их мировозрение.
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28.05.2022 09:57 Ответить
Языковые притеснения термин вполне однозначный. На Рабсее языковые притеснения вполне работают - я что-то не слышал об украинских школах там, или, например, о возможности обучения в школах без изучения и использования русково изыка. В Украине бытовых никаких притеснений по русскому никогда не было, но госязык, понятно, один - украинский. И никого никогда это не смущало, кроме упоротой ваты (которой ещё много, увы).

Я уже давно живу в Европе и ответственно вам заявляю, что европейцы (а равно американцы и тд) это не "светлые эльфы", "чистые душой и помыслом", а обычные люди, как и везде (ну разве что кроме *********, так как кацапы не люди). И которые тоже весьма подвержены влиянию сми. У росиан сми развиты очень хорошо и они долгое время работали на западного обывателя, пытаясь ему полоскать мозги "украинскими нацистами", "асвобождением Европы во вторую мировую", "украинцы на самом деле хотят быть с росеей", "за русский язык в Украине преследуют/сажают/сжигают на костре". Поэтому или Украина рассказывает как ситуация есть на самом деле, или европейцам росиа расскажет свою версию. Как это скажется на помощи Украине догадайтесь сами.
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28.05.2022 12:31 Ответить
Понятно, для них земля плоская пока мы опрос по этому поводу не проведем. Но как они узнают результаты опроса если только в кремлевские СМИ веруют?
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28.05.2022 12:59 Ответить
Ваш троллинг туповат, если честно.

Конкретно в Португалии, например, есть партия комуняк (позорище адовое), которые лижут жопу *****, называют украинцев "нацистами" и "хатят мира". У этих комуняк есть свой избиратель, процент которого, к счатью падает с каждым годом. Подобная фигня есть том или ином виде по всей Европе, США и так далее. Раздувание Рабсеей бредней про "языковой вопрос" это тоже часть сценария информационной войны. Подавляющее большинство СМИ показывают вещи напрямую, называя рашистов убийцами, называя вещи своими именами и не поднимая надуманных языковых проблем. Но если эти СМИ убрать и сложить лапки, как это предлагаете Вы, то средний европеец станет ************ - если не врагом Украины, то уж не другом точно. Вы точно этого хотите?
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28.05.2022 15:20 Ответить
Послушайте вы же сами утверждаете что безмозглых идиотов на западе ничтожный процент, и то скорее всего за деньги. То что там абсолютно адекватные показывают события и с военной помощью и с беженцами и тд. Но влияние на них ***** и то что его откровенно боятся это безусловно есть, но это ни как не связано с бредовыми заявами кремлевской пропаганды, а с наличием яо и тупой агрессии. Ну а врать что где в моих постах предлагалось СМИ убрать не стоило, просто глупо выглядит.
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28.05.2022 15:53 Ответить
Вы сильно владеете ситуацией в Судане и Сомали?
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27.05.2022 13:23 Ответить
Вообще не владею и как то не интересуюсь. А это имеет какое-то значение что такое языковые притеснения?
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27.05.2022 13:39 Ответить
Будь ласка не підіймайте тему мови. Це штучна проблема, яку вигадав у свій час Янукович та ригівські бандити.
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27.05.2022 11:41 Ответить
Це вигадав ***** із своїми під*****вниками!
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27.05.2022 11:45 Ответить
Понад 350 років московити наполеглево та послідовно нищат українців та українство-мову,історію,кільтуру та церкву!!!)))
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27.05.2022 11:52 Ответить
Це не штучна проблема, це біда
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27.05.2022 14:18 Ответить
Мова,історія,культура та віра,це наріжні камені національної ідентичності!!))
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27.05.2022 11:43 Ответить
Статистика стверджує що в будь яка популяція ссавців налічує 10% гомосексуальних особин. Співпадіння?
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27.05.2022 11:43 Ответить
Начебто 5%.
Хоча... сьогодні серед міленіалів, зумерів та інших сніжинок гейщина щось стала занадто модною... тож не здивуюся, якщо вже більше... 🌈
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27.05.2022 15:04 Ответить
якобы ущемления ватанов с языком это все предлог для путлера чтобы напасть на страны бывшего ссср.Путлеу нужны территории и возрождение российской империи.Его же не волнуют что в Германии ватанов заставляют учить немецкий а в сша английский.
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27.05.2022 11:43 Ответить
Наверное больше всего притесняли рузкоязычных на дамбасе особенно в Мариуполе. Поетому рашисты всех их убили чтобы не притесняли больше.
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27.05.2022 11:45 Ответить
це жесть
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27.05.2022 11:53 Ответить
Это теперь пробуем донести и до наших местных русскоязычных ватников в Латвии. Их просто перебёт. Сначала ***** в бомбами и артой. А выживших потом - местные.
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27.05.2022 12:11 Ответить
Решта 10% просто трендять
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27.05.2022 11:46 Ответить
Ватне лайно, решта 10%.
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27.05.2022 11:48 Ответить
А інші 10% - є тут один старий ґалькоґолік-кацап, що ******** репетувати (принаймні ******** до війни) "ненавижу ваш укра́инский язык! я через него два раза на второй год в школе оставался!"
Не в тому проблема, що тупий немов Безугла. А в нашій мові. Кацап - цим усе сказано.
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27.05.2022 11:48 Ответить
Если бы русскоязычные не отстреливались в Харькове и Мариуполе,то "освободители" их бы всех точно убили объявив бандеровцами и нацистами.
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27.05.2022 11:48 Ответить
ці 10% пишуть з помилками, не в змозі формулювати думку та не назвуть жодного твору російських письменників.
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27.05.2022 11:49 Ответить
Поднимая языковой вопрос и проводя такие вопросы вы только подыгрываете психически больному кремлевскому маньяку. Или вы хотите сказать что ***** убивает миллионы людей по всему миру из-за языга? А в Сирии тоже стирал города с лица земли защищая языг? Пока вы клюете на удочку ***** оправдываясь за языг, ***** глушит вас палкой.
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27.05.2022 11:49 Ответить
Хочу уточнить у тех 10%, кого "ущемляли" - а в чём это выражалось? Заставляли в школе читать на уроках укр.литературы?
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27.05.2022 11:51 Ответить
Див. вище - мій комент про кацапа-ґалькоґоліка, який і свій "язиг" знає на рівні матюків, бо тупа худоба - але йому винен хто завгодно, тільки не власна тупорилість.
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27.05.2022 11:55 Ответить
Ви не повірите.... У Британії "утискають через мову" .... наприклад на роботу не беруть, дзвоню розмовляю Українською або рюззкім язиком кажуть "sorry we don't understand " й кидають слухавку. У магазинах обслуговують тільки Англійською, школи Англійською, таксі викликати рюззкім язиком неможливо навіть..... якись Брито-Бандерівці ....."путєнпамагі"....
НАКУЙ ЦІ ОПИТУВАННЯ!!! ХТО БАЖАЄ РОЗМОВЛЯТИ РЮЗЗКІМ Є ЦІЛА КРАЇНА ДЛЯ ТОГО.
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27.05.2022 11:52 Ответить
Языковой вопрос ето всего лишь отмазка для гопника. Гопнику если нужно кого то убить или ограбить он спрашивает *закурить*. А дальше уже вне зависимости есть у вас закурить или нету вы получаете нож под ребра или кирпичем по башке. Поетому вместо что то обяснять гопнику лучше доставайте пистолет
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27.05.2022 11:53 Ответить
с 1986 года на западной Украине из притеснений по языку с 2014 года ,первый Бандера в городе
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27.05.2022 11:53 Ответить
ну покажите хоть одну притисненную рожу из тех 10 %
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27.05.2022 11:55 Ответить
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27.05.2022 12:12 Ответить
які плять утиски!!!!! шо за базар !?!?Ми у себе в Україні і мова має бути УКРАЇНСЬКА ! А кого утискали то хай хйу сосуть!!!!!
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27.05.2022 11:56 Ответить
Підераси з лайна зліпленої партії "какая разніца" використали передвиборчу політехнологію (заготовки були від регіоналів, тільки інформаційно розширили) про "розкол" в українського суспільства по мові, вірі, культурі, цінностях, регіонах, заодно призначили головним винуватцем Пороха. В подальшому постійно "підігрівали" цю хрінь і піарили нового "месію" Зеленського. В результаті суспільство таки розкололось і пересварилось по політичним вподобанням, почалось перетворення в безлике стадо і Ху*ло цим скористався. Тепер маємо те, що маємо.
Ці опитування зараз проводити - до сраки, бо в Україні системно не було ніяких утисків ні по чому. Яник починав, закінчив в Ростові. Зєля поки реально прогресує у встановленні диктатури і по феєричності "про*обів" без жодних наслідків (Яник певне гірко плаче), особливо в питаннях цензури. Як буде далі, час і суспільство покаже.
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27.05.2022 12:02 Ответить
Якщо починають говорити про мову, то запахло виборами.
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27.05.2022 12:03 Ответить
Те саме подумав ...
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27.05.2022 12:42 Ответить
А які саме утиски, цікаво? Ну ці 10%. Піймали на вулиці хвашиствующіє біндеровци і змусили казати "паляниця"? Примусили на касі казати "пакетик потрібно" замість "пакєтік нада"? Вимусили читати назви населених пунктів з літерою "і" замість "и"? Чи що там ще з кримінального і принизливого?
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27.05.2022 12:10 Ответить
А 10% зазнавали? Покажіть мені хоч одного "утиснутого"
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27.05.2022 12:18 Ответить
По ходу цих 10%, які "зазнавали", і склали загін колаборантів, корегувальників ракетних та артилерійських обстрілів та просто зрадників України.
Їх треба вже зараз позбавляти громадянських прав - статус не-громадянин, або ж взагалі вигнати через порєбрік у рашку.
Там їх ніхто не буде "притісняти".
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27.05.2022 12:31 Ответить
В США очень много русскоговорящих. СлабО х.уйлу там их защитить?...

10% консервов х.уйлв в Украине даже могила не исправит.
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27.05.2022 12:36 Ответить
Я русскоговорящий,но свою дочь отдал в украино-язычную школу.
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27.05.2022 12:56 Ответить
мова - це виключно ху...ловська вигадка. в Грузії немає російськомовних взагалі, але це не завадило відхапати шмат грузинської території.
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27.05.2022 12:57 Ответить
Все эти опросы, что в Украине, что России... Есть заранее решение, что они должны показать, плюс рисуется погрешность, чтоб изобразить правдоподобность. И вот, все уже просят показать даже лицо погрешности )))
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27.05.2022 13:15 Ответить
В реале дискриминации не ощущаю, но в интернете хватает додиков оскорбляющих всех русскоязычных. Надеюсь большая часть из них кремлевские тролли, которые пытаются поссорить между собой украинцев. Слава богу в жизни здравый смысл побеждает.
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27.05.2022 13:25 Ответить
Срач в соцсетях - это не дискриминация. Это просто срач, когда люди друг друга оскорбляют.
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27.05.2022 14:13 Ответить
Інтересно буде подивитись цифри опитування щодо утисків української мови в межах нашої країни.І я думаю,що цифри будуть дуже цікавими.
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27.05.2022 13:30 Ответить
Під час війни опитування це диверсія, тому що дає ворогу інструменти впливу!
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27.05.2022 13:52 Ответить
Але все ж російськомовні зіграли свою, можливо і мимовільну, роль у кремлівській пропаганді "защіти рускогаварящіх".
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27.05.2022 14:26 Ответить
Сто раз говорил, и повторю в стопервый - они борются не за права русского языка, а за право не знать украинского!
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27.05.2022 14:54 Ответить
А кацапи світу кажуть - дивіться тут більшість російською говорить, наші люди - наша територія, ми зараз російських заберемо, а те залишимо, в результаті російськомовні переселяються все далі й далі на захід.
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27.05.2022 14:59 Ответить
 
 