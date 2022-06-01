В Мариуполе - 2600 зданий, 50% оккупанты разрушили до основания, - мэр Бойченко

Российские оккупанты разрушили более тысячи многоэтажных жилых домов в Мариуполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона #UA вместе.

"В городе - 2600 зданий. 50% они разрушили полностью - это более тысячи зданий: это наши многоэтажные дома, это не частный сектор, который также разрушен в Мариуполе", - сказал он.

Читайте: Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде, - мэр Бойченко