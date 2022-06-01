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В Мариуполе - 2600 зданий, 50% оккупанты разрушили до основания, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,руйнування

Российские оккупанты разрушили более тысячи многоэтажных жилых домов в Мариуполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона #UA вместе.

"В городе - 2600 зданий. 50% они разрушили полностью - это более тысячи зданий: это наши многоэтажные дома, это не частный сектор, который также разрушен в Мариуполе", - сказал он.

Читайте: Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде, - мэр Бойченко
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Пітєр з мертвяками на плечах - і Марик з трупами в підвалах

Россияне сделали оккупированный Мариуполь городом-побратимом Санкт-Петербурга. Об этом договорились петербургский губернатор и представитель оккупационной администрации Мариуполя. https://t.me/zerkalo_io/45520
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01.06.2022 13:38 Ответить
надеюсь вскорости санкт-********* станет схож с Мариуполем, долг ведь платежом красен
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01.06.2022 14:15 Ответить
Тут был адекватный форумчанин, Андрей Шевченко, моряк из Мариуполя. Что то не видно. Интересно где и как он сейчас?
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01.06.2022 15:15 Ответить
 
 