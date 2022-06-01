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У Маріуполі - 2600 будівель, 50% окупанти зруйнували вщент, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,руйнування

Російські окупанти зруйнували понад тисячу багатоповерхових житлових будинків у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону #UA разом.

"У місті - 2600 будівель. 50% вони зруйнували вщент - це понад тисяча будівель: це наші багатоповерхові будинки, це не приватний сектор, який також стоїть зруйнований у Маріуполі", - сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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братство в некрофілії па-русскі

Пітєр з мертвяками на плечах - і Марик з трупами в підвалах

Россияне сделали оккупированный Мариуполь городом-побратимом Санкт-Петербурга. Об этом договорились петербургский губернатор и представитель оккупационной администрации Мариуполя. https://t.me/zerkalo_io/45520
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01.06.2022 13:38 Відповісти
надеюсь вскорости санкт-********* станет схож с Мариуполем, долг ведь платежом красен
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01.06.2022 14:15 Відповісти
Тут был адекватный форумчанин, Андрей Шевченко, моряк из Мариуполя. Что то не видно. Интересно где и как он сейчас?
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01.06.2022 15:15 Відповісти
 
 