У Маріуполі - 2600 будівель, 50% окупанти зруйнували вщент, - мер Бойченко
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Російські окупанти зруйнували понад тисячу багатоповерхових житлових будинків у Маріуполі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону #UA разом.
"У місті - 2600 будівель. 50% вони зруйнували вщент - це понад тисяча будівель: це наші багатоповерхові будинки, це не приватний сектор, який також стоїть зруйнований у Маріуполі", - сказав він.
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Россияне сделали оккупированный Мариуполь городом-побратимом Санкт-Петербурга. Об этом договорились петербургский губернатор и представитель оккупационной администрации Мариуполя. https://t.me/zerkalo_io/45520