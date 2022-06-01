У Маріуполі - 2600 будівель, 50% окупанти зруйнували вщент, - мер Бойченко

Російські окупанти зруйнували понад тисячу багатоповерхових житлових будинків у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону #UA разом.

"У місті - 2600 будівель. 50% вони зруйнували вщент - це понад тисяча будівель: це наші багатоповерхові будинки, це не приватний сектор, який також стоїть зруйнований у Маріуполі", - сказав він.

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