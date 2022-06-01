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депортация (618) дети (6020) Россия (91236)

В Россию и ОРДЛО принудительно вывезли более 234 тыс. детей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

С начала полномасштабной войны более 234 тысяч украинских детей были принудительно вывезены в Российскую Федерацию, на временно оккупированные ею территории или в Беларусь.

Об этом сообщила на брифинге советница - уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным из открытых источников, по состоянию на сегодняшний день границу в сторону россии и ОРДЛО пересекло более 234 тысяч детей. Это принудительно депортированные, принудительно перемещенные дети либо на временно оккупированные территории, либо в РФ, либо в республику Беларусь", - подчеркнула Герасимчук.

Она подчеркнула, что такие действия незаконны, запрещены Женевской конвенцией, международным правом, и Украина будет бороться за каждого ребенка.

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По словам Герасимчук, действия, которые Российская Федерация совершает в отношении украинских детей, имеют все признаки геноцида.

"Абсолютное большинство детей в Украине, а это более 7,5 млн детей, страдают от войны, и речь не только о телесных повреждениях. Это и нарушение психологического, психоэмоционального состояния, и абсолютное нарушение всех прав ребенка. Те действия, которые совершает Российская Федерация по отношению к украинским детям, имеют все признаки геноцида украинского народа", - подчеркнула уполномоченная Президента по правам ребенка.

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"Мы не знаем, что происходит на оккупированных территориях, но понимаем: как только мы туда зайдем, эти цифры будут увеличены, возможно, в разы", - заявила Герасимчук, добавив, что "240 детей были убиты еще с начала войны, с 2014 года" .
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Топ комментарии
+2
Потери кацапов в войне окупились сторицей. Теперь осталось дело за малым. Поставить войну на паузу, обработать пропагандой детей и через 10-15 лет новое, более качественное мясо(не пропитанного боярой в третьем поколении) уже готово для очередного похода на Украинские земли.
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01.06.2022 14:45
+1
Пока что в этом плане, только пресс конференции происходят, ну и как обычно, будет, будем, сделаем и т.д.
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01.06.2022 14:40
+1
Після перемоги над парашею, треба буде йти в білорусію. Звільнити своїх дітей.
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01.06.2022 14:40
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всем понятно кем станут эти дети...это так мысли вслух (своевременная эвакуация)...на этом фоне их потери...взяли солдат в кредит...
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01.06.2022 14:36 Ответить
Ким стануть діти? ми що не збираемся Донбасс деокупувати? ордло це Донбасс це Україна який звільниться від орків
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01.06.2022 14:42 Ответить
234 тыс. детей... Что-то цифра какая-то заоблачная... Откуда столько детей вывезли? Из Мариуполя, Бердянска, Херсона, Мелитополя? А там столько детей вообще было? И полностью всех наших деток в мухосранск? Цифра странная!
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01.06.2022 14:37 Ответить
власть не позаботилась об эвакуации
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01.06.2022 14:39 Ответить
и не только, я своих еле выгнал...а ещё ведро родственников с детьми сидят - ждуны (но пока всё тихо)...
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01.06.2022 14:45 Ответить
Пока что в этом плане, только пресс конференции происходят, ну и как обычно, будет, будем, сделаем и т.д.
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01.06.2022 14:40 Ответить
Після перемоги над парашею, треба буде йти в білорусію. Звільнити своїх дітей.
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01.06.2022 14:40 Ответить
Потери кацапов в войне окупились сторицей. Теперь осталось дело за малым. Поставить войну на паузу, обработать пропагандой детей и через 10-15 лет новое, более качественное мясо(не пропитанного боярой в третьем поколении) уже готово для очередного похода на Украинские земли.
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01.06.2022 14:45 Ответить
15 сторіччя:
Тактика нападів була, головним чином, розрахована на захоплення людей... Відділ з кількох тисяч кіннотників вривався якнайшвидше та якнайглибше в українську територію, утворював у певному місці кіш, з якого на всі боки розсилали менші відділи - по-українському «загони». Назва від повідала буквальному призначенню відділів - заганяти людей. Загін розтягався в лінію довжиною близько 10 миль (70-80 км), по дорозі схоплював усіх придатних для рабства; дрібних дітей і старих вбивали. Загін діяв 4-8 днів, повертався до коша і разом з ясиром зникав у степу. Була опрацьована система сигналізації. Села підпалювали не просто з бажання нищити -за допомогою диму та вогню повідомляли іншим загонам, що ясир у даному напрямі вже вибрали. Демографічні наслідки такої тактики зрозумілі.
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01.06.2022 14:50 Ответить
...напади призводили до глибоких змін у середовищі населення України. Цілі території перетворювалися на незаселені, спустошені землі, що лише формально входили до складу Польсько-Литовської держави і навіть виходили за її межі. До кінця XV ст. було перетворено на рабів або вигнано українське населення Дністрово-Бузького межиріччя, яке раніше, в період литовського панування, поступово освоювало шляхом народної колонізації річкові долини та морське побережжя.
Збільшувалася територія незаселених степів - державний кордон фактично відкотився на північ.
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01.06.2022 14:51 Ответить
Будущее пушечное мясо в войнах *****
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01.06.2022 14:52 Ответить
турбуюся про дітей нашого народного президента Володимира Олександровича - вони у безпеці?

А діти його помічників? - Єрмака, Шефіра, Данилова, Арахамії - сподіваюся з ними все добре
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01.06.2022 15:32 Ответить
Что за бред? Какие 7,5 миллионов детей??? Какие 250 тысяч? Где вы столько набрали? Во всей Украине наверно и то 250 000 нету, если детьми считать до 12 лет например. А 7,5 это вообще бредота. Или вон пленный кацап 2003 года рождения, то тоже за ребеночка в статистику пойдет?
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01.06.2022 15:41 Ответить
Говноед путлер открыл охоту на детвору....Шариковское быдло вымирает...
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01.06.2022 15:53 Ответить
НУЖЕН АНГЛОГОВОРЯЩИЙ ОМБУДСМЕН, чтобы вопил на всех политических площадках мира без переводчика ‼️‼️‼️

Хватит во власть брать нездар без свободного знания английского и тратит бюджет на переводчиков
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01.06.2022 15:56 Ответить
Якісь трохи нереальні цифри просто.
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01.06.2022 19:16 Ответить
 
 